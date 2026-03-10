Colombia

Laura Gallego, ex señorita Antioquia conocida como ‘Miss Bala’, se ‘quemó’ en las elecciones al Congreso: “Esto es solo el comienzo”

Su campaña, marcada por posturas de derecha y discursos antipetristas, no logró conectar con el electorado, pero señaló que no cambiará, por el contrario, reforzará su lucha para impedir el avance de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales

Laura Gallego, abogada y creadora
Laura Gallego, abogada y creadora de contenido político, alcanzó 4.073 votos en Antioquia, insuficientes para llegar al Congreso - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

Laura Gallego Solis, la joven abogada y creadora de contenido político conocida como “Miss Bala”, no logró ganar una curul en la Cámara de Representantes tras las elecciones del 8 de marzo de 2026. Con 4.073 votos dentro de la lista de Cambio Radical en Antioquia, su resultado quedó lejos del umbral necesario para llegar al Congreso de la República.

La ex señorita Antioquia, recordada por preguntarle a Abelardo de la Espriella y a Santiago Botero si daría “bala para Daniel Quintero o a Gustavo Petro”, se presentó con un perfil que combina derecho, marketing político y defensa de empresarios.

Su campaña política, ligada a posturas de derecha y cargada de la polémica que le dio el apodo por el que muchos la identifican —y que ella asegura no le incomoda—, no logró conectar con la mayoría de los votantes de su departamento.

Laura Gallego difundió videos que
Laura Gallego difundió videos que algunos interpretaron como llamados a la violencia contra Gustavo Petro y Daniel Quintero - crédito Joel González/Presidencia - @lauragallegosoliss/Instagram - Facebook

Cabe destacar que Laura Gallego compitió con el aval de Cambio Radical dentro de una coalición que incluyó al Partido de la U, Salvación Nacional y Verde Oxígeno. Aunque alcanzó el cuarto lugar dentro de su lista departamental y el puesto 106 a nivel nacional, los votos obtenidos no fueron suficientes para que ingresara al Congreso.

Tras su derrota, la ex señorita Antioquia compartió un mensaje en Instagram en el que agradeció el recorrido político y recordó su trayectoria: “Llevo más de 12 años creando contenido político en redes sociales, me han cerrado 3 cuentas de Instagram, nunca he monetizado mi contenido, siempre con la convicción de informar a la gente y explicarles la política de manera simple…. (sic)“.

“A la Laurita de esa época, hoy solo quiero decirle GRACIAS, por haber seguido, por nunca dejarte minimizar, por defender tus principios sobre cualquier cosa… Lo estás logrando y esto es solo el comienzo🤍 (sic)”, concluyó.

Laura Gallego agradeció su recorrido
Laura Gallego agradeció su recorrido político y destacó sus 12 años de trayectoria en redes sociales tras 'quemarse' en las elecciones al Congreso - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

A pesar de no alcanzar la meta electoral, Laura Gallego aseguró que su camino no termina allí y señaló su intención de influir en futuras contiendas, señalando que busca arruinar el camino de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en elecciones presidenciales, manteniendo su línea antipetrista, que fue lo que la catapultó a la fama

Cabe resaltar que Laura Gallego realizó una campaña intensa en la que manifestó su rechazo al Gobierno de Gustavo Petro, acompañada por Lina María Garrido, representante a la Cámara que buscaba reelegirse.

No obstante, tanto Gallego, que fracasó en su intento, como Garrido, pudieron estar afectadas por la estrategia de campaña o simplemente la confianza del electorado no les favoreció.

Laura Gallego mantiene su postura
Laura Gallego mantiene su postura antipetrista pese a haber perdido las elecciones de 2026 - crédito @lauragallegosoliss/Instagram - Ovidio González/Presidencia

Esta fue la razón por la que Laura Gallego saltó al reconocimiento público

El conflicto comenzó cuando Laura, en un video que circuló ampliamente, planteó una pregunta sobre “dar bala” a políticos como Gustavo Petro y Daniel Quintero. Sus palabras fueron interpretadas como una incitación a la violencia, provocando la condena de diversas figuras políticas y generando denuncias penales por incitación al odio y hostigamiento.

Pues en uno de sus videos más difundidos, Gallego aparecía en compañía del precandidato presidencial Santiago Botero y ella cuestionó: “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”. Entre risas, el político responde: “A Quintero”. A lo que la señorita Antioquia replica: “Pero, al menos, un cachazo a Petro”.

Esta situación que provocó polémica y ante la presión, la joven renunció a su título de señorita Antioquia, en la que defendió su derecho a la libertad de expresión en su carta de renuncia.

Laura Gallego también salió con Santiago Botero en una dinámica de preguntas rápidas, donde también surgieron comentarios sobre violencia política - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

Aunque Laura Gallego se siente orgullosa de sus posturas y nunca se arrepintió ni pidió disculpas, estas posiciones le dieron notoriedad, lo que impulsó su intención de llegar al Congreso, donde esperaba respaldar a Abelardo de la Espriella, candidato presidencial vinculado a la extrema derecha, en caso de una eventual Presidencia de la República.

