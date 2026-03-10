Colombia

Marbelle se burló de Daniel Quintero por perder en la consulta interpartidista: “Le alcanza para ser el presidente de su casa”

La cantante reavivó la polémica al reaparecer en redes sociales con fuertes críticas hacia el exalcalde de Medellín durante la jornada electoral del 8 de marzo

Marbelle se burla de Daniel
Marbelle se burla de Daniel Quintero por perder la consulta - crédito marbelle.oficial / Instagram

La cantante Marbelle (Maureen Belky Ramírez) volvió a situarse en el centro del debate digital por una serie de mensajes que dirigió especialmente contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

La artista, conocida tanto por su carrera musical como por su participación en discusiones políticas, no tardó en generar nuevas polémicas tras reaparecer en redes sociales durante la jornada electoral del 8 de marzo.

En esta ocasión, la intérprete dedicó una de sus críticas más contundentes a Quintero, quien recientemente buscaba abrirse paso hacia una candidatura presidencial.

Tras conocerse que los resultados en las consultas no le favorecieron, Marbelle publicó una frase que rápidamente se viralizó: “Con eso le alcanza para ser el presidente de su casa… en su mundo imaginario”.

Marbelle replicó a los resultados:
Marbelle replicó a los resultados: "Con eso le alcanza para ser el presidente de su casa .. en su mundo imaginario" - crédito marbelle30 / X

La declaración fue interpretada por numerosos usuarios como un mensaje directo a las aspiraciones de Quintero y un recordatorio de los desencuentros previos entre ambos, que se han manifestado especialmente en el ambiente digital. Esta postura volvió a dividir opiniones: mientras algunos seguidores de la cantante celebraron el comentario, otros cuestionaron el tono empleado por la artista.

En el contexto de la consulta presidencial, Daniel Quintero no logró consolidar su candidatura, hecho que motivó la reacción de Marbelle. Su frase, cargada de ironía, se sumó a un historial de mensajes cruzados entre ambos en plataformas como X, donde la discusión política y personal suele adquirir gran visibilidad.

La presencia de Marbelle en redes no es un fenómeno aislado. Desde hace tiempo, la artista ha utilizado sus plataformas para expresar opiniones políticas, especialmente en coyunturas electorales. Estas intervenciones suelen alcanzar una gran difusión, generando debates intensos tanto entre seguidores como entre quienes la critican.

Los comentarios de la cantante tienden a ser replicados y analizados por diferentes sectores. Su estilo directo y su disposición a confrontar figuras políticas la han convertido en un personaje recurrente en las polémicas nacionales. Cada aparición de Marbelle en el debate público suele provocar reacciones encontradas y, en ocasiones, tendencia en redes sociales.

Marbelle subió otras reacciones a
Marbelle subió otras reacciones a la quemada de Quintero - crédito marbelle30 / X

La jornada electoral del 8 de marzo también fue escenario para que Marbelle dirigiera sus comentarios a Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro. La cantante no solo cuestionó su presencia junto al mandatario, sino que además hizo observaciones sobre su apariencia.

“Vestirse de hombre para gustarle al marido”, publicó la artista, refiriéndose al estilo que eligió la primera dama para la ocasión. En otro mensaje, Marbelle aseguró que la imagen de Alcocer “se parecía a la de un hombre” e insinuó que con ese atuendo buscaba “volver a enamorar a Petro”.

Estas expresiones generaron debate inmediato en redes sociales. Usuarios de diferentes tendencias discutieron tanto el contenido de las críticas como el papel que cumplen las figuras públicas en la discusión política. Mientras algunos consideraron que Marbelle traspasó límites al opinar sobre la apariencia de Alcocer, otros defendieron su derecho a expresarse libremente.

Durante varias semanas, la cantante había permanecido alejada de las plataformas digitales. Sin embargo, su regreso en la noche del 8 de marzo coincidió con la jornada electoral y con la reaparición pública de Alcocer tras un periodo de ausencia. La combinación de ambos hechos intensificó la atención mediática sobre sus mensajes.

Quintero se quemó en la
Quintero se quemó en la consulta interpartidista del Frente Por la Vida - crédito Daniel Quintero / Instagram

Las declaraciones de Marbelle no solo se limitaron a la crítica a Quintero y Alcocer. Su estilo frontal y su historial de comentarios políticos han hecho que su presencia en redes sociales tenga un impacto significativo en la conversación nacional.

En el caso de Daniel Quintero, la artista volvió a mostrar su desconfianza ante sus aspiraciones políticas tras conocerse que no logró los votos necesarios para oficializar su candidatura. El comentario: “Con eso le alcanza para ser el presidente de su casa… en su mundo imaginario”, sintetizó su visión crítica sobre el exalcalde.

