Falleció Daniela Zuleta, sobrina del rey vallenato Iván Zuleta: habría sido encontrada sin signos vitales en su habitación

La ciudad de Valledupar atraviesa un periodo de duelo tras confirmarse la muerte de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, adolescente de 15 años, sobrina del acordeonero Iván Zuleta y miembro de dos familias de gran relevancia en el ámbito cultural y político del Cesar.

De acuerdo con lo reportado por El Heraldo, la joven fue encontrada en su residencia sin signos de conciencia durante la tarde del 9 de marzo y fue trasladada de inmediato a la Clínica Erasmo, donde los médicos certificaron su fallecimiento.

Según la información facilitada por el medio, la adolescente había regresado del colegio y se encontraba descansando en su habitación cuando familiares notaron la emergencia. Los intentos de reanimación resultaron infructuosos. Las primeras versiones apuntan a una posible broncoaspiración mientras dormía, aunque las causas exactas permanecen bajo investigación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Daniela Zuleta Gnecco era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco. Además, era nieta del humorista Fabio Zuleta y sobrina de Cielo Gnecco Cerchar, dirigente política reconocida en el Cesar. Su vínculo con las familias Zuleta y Gnecco la ubicaba en el centro de la vida pública local, tanto por su ascendencia musical como por su entorno político.

La adolescente cursaba estudios en el Gimnasio del Norte en Valledupar, institución educativa que expresó su pesar ante la pérdida de una de sus estudiantes mediante un comunicado dirigido a la comunidad académica.

“Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestra estudiante Daniela Isabel Zuleta Genecco. Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad. Nos unimos en oración y solidaridad con su familia, amigos, compañeros y docentes en este momento. Recordaremos siempre a Daniela con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas”, dice parte del comunicado.

“Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza y consuelo a todos sus seres queridos. La comunidad del Gimnasio del Norte acompaña con respeto y afecto a la familia Zuleta Genecco en este difícil momento”, concluye el mensaje de la institución educativa.

La noticia ha generado múltiples expresiones de solidaridad y condolencia provenientes de distintas esferas sociales y culturales de Valledupar y la región. Allegados, amigos y figuras públicas han manifestado su apoyo a los padres y familiares de la menor, destacando el impacto humano y cultural de la familia Zuleta en el folclor vallenato.

“Qué triste noticia, Paz en su tumba y mucha fortaleza para toda su familia“, ”Tan joven que triste 😥 fortaleza para su familia", “Descanse y Brille por Siempre la Luz Perpetúa para Ella. Amén 😢“, ”Fortaleza s sus familiares descansa en paz ángel hermoso Dios te acoja en su santo Reino 🙏“, ”DIOS bendiga su alma por siempre, mis sinceras condolencias en nombre de la familia 😔“, (Sic) dicen las reacciones en redes sociales.

El fallecimiento de la sobrina de Iván Zuleta ha repercutido de manera especial entre los seguidores del vallenato. El músico, quien se coronó como Rey Vallenato en la edición número 58 del Festival de la Leyenda Vallenata en 2025, es identificado como parte de una dinastía esencial para la historia del género.

Su trayectoria incluye colaboraciones con figuras emblemáticas como Diomedes Díaz, Poncho Zuleta e Iván Villazón.

Mientras la investigación continúa, la comunidad permanece a la expectativa sobre los detalles de las exequias de Daniela Zuleta Gnecco. Las redes sociales y medios digitales reflejan el estado de conmoción y acompañamiento colectivo, en una muestra del arraigo que mantiene la familia en la vida cultural y social del departamento.

El caso sigue bajo supervisión de las autoridades, y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses será el encargado de establecer la causa precisa del fallecimiento. Mientras tanto, la sociedad vallenata se une en el dolor y en la espera de los resultados oficiales.