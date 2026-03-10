Colombia

En video, agente de tránsito de Pereira se lanzó sobre un vehículo para evitar que el conductor evadiera un retén

El momento generó diversas reacciones en redes sociales debido a la particular reacción del funcionario público

Un agente de tránsito protagoniza una escena insólita al lanzarse y acostarse sobre el capó de un vehículo, presuntamente para evitar que el conductor escape. El video está editado con música de circo, añadiendo un toque cómico a la tensa situación - crédito @katoco63 / TikTok

La mañana del domingo 8 de marzo, un retén de tránsito en las cercanías del colegio Las Salesianas, en Popayán, se volvió viral por un video difundido en redes sociales.

En la grabación, se observa a un agente de tránsito que se arroja hacia el capó de un automóvil, aparentemente para impedir que el conductor y sus acompañantes eludieran el operativo en curso.

Mientras tanto, quienes iban dentro del carro no pueden contener la risa y filman toda la escena desde sus teléfonos, captando el momento en que el funcionario se apoya sobre el vehículo.

La situación adquiere otro matiz cuando el agente, al notar que está siendo grabado, opta por cubrirse el rostro con la gorra. Este gesto, lejos de pasar desapercibido, potencia la reacción en internet, donde usuarios han compartido memes y comentarios sobre el incidente.

En pocas horas, el episodio transformó al funcionario en protagonista inesperado de una jornada que muchos comparan con una escena de comedia.

Agente de tránsito de Pereira
Agente de tránsito de Pereira se subió en un vehículo para evitar la huida del conductor - crédito @katoco63 / TikTok

Usuarios de TikTok, aparentemente han reconocido al agente de tránsito como un antiguo docente, lo que ha disparado un inusual torrente de bromas y recuerdos. Entre las reacciones más compartidas, se leen frases como: “Y pensar q fue profesor mío”, o incluso “Era de Gabriela Mistral daba religión”, lo que evidencia el vínculo inesperado entre la autoridad y la comunidad.

Las plataformas digitales se convirtieron en un espacio de desahogo y humor, con expresiones como “Se pensionó de profesor y ahora es actor de reparto” y “Profe Rubén? jajajaja”. Otros usuarios, recordando los antiguos shows en el colegio, escribieron: “Paso de hacer show en los salones de la Gabriela mistral a hacer show encima de un capó”. Incluso la reacción de una patrullera involucrada no pasó desapercibida: “Hasta la patrullera se ríe”.

En cuanto a la acción de no dejar ir el vehículo, en Colombia, la normativa concede a los agentes de tránsito la facultad de inmovilizar vehículos, lo que implica suspender temporalmente la circulación y trasladar el automóvil a un parqueadero autorizado.

Usuarios en redes sociales reconocieron
Usuarios en redes sociales reconocieron al agente protagonista del incidente, recordando su pasado como profesor: "Era de Gabriela Mistral daba religión" - crédito Instituto de Movilidad de Pereira / Facebook

Esta medida se aplica ante infracciones como conducir bajo efectos del alcohol, carecer de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, no portar licencia de conducción o abandonar el vehículo en zonas prohibidas.

Ante la señal de un agente en un retén, detenerse es una obligación legal. Evadir un puesto de control puede acarrear multas de hasta 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes e incluso procesos penales. Para que el procedimiento sea legal, el retén debe estar debidamente señalizado y autorizado por las autoridades competentes.

Por otra parte, la ciudad de Pereira, la Secretaría de Movilidad de Pereira ha advertido un aumento de episodios de violencia contra los agentes de tránsito. Los procedimientos de control y las inmovilizaciones han desencadenado agresiones físicas y verbales, tanto por parte de conductores como, en ocasiones, con denuncias dirigidas al propio actuar de los agentes.

Las autoridades reiteran que la
Las autoridades reiteran que la inmovilización de vehículos es una medida legal ante infracciones graves, como la falta de SOAT o licencia de conducción - crédito Instituto de Movilidad de Pereira / Facebook

Las autoridades insisten en que existen canales legales para presentar reclamos o inconformidades, y recuerdan que la agresión hacia los agentes solo agrava la situación jurídica de los infractores. No obstante, la tensión entre ciudadanía y agentes parece estar en aumento, lo que se refleja tanto en los procedimientos diarios como en la viralización de videos y comentarios en redes sociales.

La viralización de estos episodios ha generado una mezcla de ironía y resignación entre los usuarios. Comentarios como “Y después porque les pegan a los de tránsito” muestran la percepción de un clima hostil hacia los agentes, mientras que otros aportan un matiz humorístico ante la situación: “Yo aferrándome a las últimas 10 lukas de la quincena”. Así, la comunidad digital alterna entre la crítica, la empatía y la burla, reflejando la compleja relación entre la autoridad y la sociedad en las calles de Pereira.

