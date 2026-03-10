Elefante Blanco confesó lo primero que hará en el Senado: “Esto no era una estrategia electoral”

Rúa Sánchez se volvió creador de contenido para denunciar elefantes blancos en Colombia - crédito @Elefanteblanco/Instagram

En las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el 8 de marzo en Colombia, varios creadores de contenido se “quemaron” en su intención de llegar al Congreso de la República.

Entre los que no tuvieron el mismo desenlace se encuentra Elefante Blanco, como se le conoce a Luis Carlos Rúa Sánchez, que reveló su identidad dos jornadas antes de que se registraran los comicios.

Cabe mencionar que en Colombia, un “elefante blanco” es una obra pública de infraestructura o proyecto estatal inconcluso, paralizado o inútil, que ha consumido grandes cantidades de dinero público sin generar los beneficios esperados para la comunidad.

Precisamente, ese fue el motivo por el que Rúa Sánchez adoptó el nombre con el que figura en todas sus redes sociales, en las que denuncia obras inconclusas y cuenta con más de 500.000 seguidores, lo que lo impulsó a ser candidato al Senado por la Alianza Verde.

El creador de contenido habló tras ser electo

Tras conseguir más de 100.000 votos en los comicios, el segundo del partido político que le entregó el aval, Luis Carlos Rúa Sánchez habló para RCN sobre sus sensaciones tras ser elegido por los ciudadanos.

En primer lugar, el creador de contenido afirmó que no renunciará a la figura del Elefante Blanco, y que asistirá en algunas ocasiones al Congreso con el disfraz que lo hizo popular.

“Lo primero es decir que esto no era una estrategia electoral, es un proyecto de veeduría que nació hace cuatro años y yo vengo haciendo esto hace mucho tiempo. Decidí usar este símbolo poderoso que va a seguir aún estando en el Congreso precisamente porque la idea es que los procesos continúen.

Precisamente, Rúa confesó que sale disfrazado en los videos de las denuncias por temas de seguridad, algo en lo que, en teoría, podrá tener más confianza en su cargo como senador.

“No fue una estrategia electoral, sino que es un paso para tener seguridad. El tema del esquema de seguridad... saben que los congresistas podemos tener eso y de esa manera. Por eso ahora es más factible mostrarse, porque es un deber constitucional que los congresistas podamos estar protegidos”.

El creador de contenido confesó que un accidente que sufrió su padre, que cayó en un hueco olvidado por el Estado, y su experiencia como funcionario, fueron las razones que lo motivaron a comenzar a denunciar elefantes blancos del país.

“Realmente es que yo quería hacer un grupo de investigación para que estudiantes de colegios aprendieran temas de nuevas tecnologías… pero me di cuenta de que para poder tener acceso y que en los colegios me dieran el permiso, tenía que empezar a gestionar en la Secretaría de Educación un permiso especial. Ahí hice la forma y empecé a trabajar en la Alcaldía de Pereira. En ese proceso me di cuenta de que había muchas irregularidades con el tiempo y yo dije: ‘no estoy dispuesto’, en ningún momento lo estuve, no pensé que fuera así, a hacer cosas que estuvieran en contra de mis principios".

Rúa Sánchez reveló cómo será su trabajo en el Senado y confirmó que los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) serán elegidos a través de convocatorias públicas.

“La idea es que esas personas, según el perfil técnico, como yo voy a tener una UTL, esa UTL precisamente es algo que elige el congresista, pero la otra mitad de esa UTL va a estar seleccionada por mérito. Yo voy a hacer una convocatoria pública para elegir abogados especialistas en temas constitucionales y de proyectos de ley”.

Por último, mencionó que buscará que se apruebe un proyecto de ley que llevará el nombre de su padre y tendrá como objetivo que se tenga un tiempo límite de intervención en los huecos viales que hay en el país.