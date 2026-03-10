El Icetex y la Universidad Europea ofrecen 25 becas de hasta el 80% para maestrías virtuales en España: así puede participar

Las becas para profesionales colombianos incluyen 20 cupos que cubren el 60% de la matrícula en programas de educación, ingeniería, derecho, administración y más - crédito Icetex

El Icetex abrió una nueva convocatoria de becas internacionales para profesionales colombianos interesados en cursar maestrías oficiales en modalidad virtual en la Universidad Europea, una de las instituciones de educación superior más reconocidas de España con sedes en Madrid, Valencia, Canarias y Andalucía.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de formación avanzada y cualificación del talento nacional, facilitando el acceso a estudios de posgrado en áreas clave para el desarrollo del país.

La convocatoria contempla 20 becas del 60% del valor de la matrícula para una oferta diversa de programas en educación, ingeniería, derecho, ciencias sociales, administración, arquitectura, energías renovables, logística, psicología y otras disciplinas.

Adicionalmente, se habilitaron cinco becas del 80% del valor de la matrícula para maestrías en Big Data Analytics, Sistemas Integrados de Gestión, Educación Universitaria, Diseño de Interiores, Recursos Humanos y Asesoría Jurídica y de la Empresa. Todos los programas tienen una duración de 12 meses, se imparten completamente en línea y en idioma español, lo que facilita el acceso tanto a profesionales que residen en Colombia como a connacionales en el exterior.

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, destacó la importancia estratégica de esta convocatoria: “Estas convocatorias reflejan nuestro compromiso con la internacionalización de la educación superior y con la ampliación de oportunidades para que más profesionales colombianos accedan a formación de alta calidad, en modalidades flexibles y con importantes apoyos financieros que impactan positivamente su proyecto de vida y el desarrollo del país”.

El proceso de preselección estará a cargo del Icetex y la selección final será realizada por la Universidad Europea. Para postularse, los interesados deberán cumplir con requisitos específicos y formalizar su postulación a través de la plataforma oficial de la entidad antes de las 5:00 p. m. del 13 de marzo de 2026.

La documentación debe presentarse en formato PDF y cargarse de manera directa, sin intermediarios ni cobros asociados. El Icetex reiteró que todos los trámites son gratuitos y que los aspirantes deben evitar gestores externos; cualquier caso de fraude debe reportarse al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.

Requisitos para los aspirantes:

Edad: tener entre 21 años y menos de 60 años al cierre de la convocatoria. No se admiten excepciones y se verifica con la fecha de nacimiento y la fecha de cierre.

Formación académica: contar con título profesional o equivalente, debidamente registrado y avalado por la autoridad educativa competente.

Promedio académico: acreditar un promedio mínimo de 4.0 sobre 5.0 en el pregrado, certificado oficialmente por la institución universitaria de origen.

Experiencia profesional: demostrar al menos 24 meses de experiencia profesional acumulada después de obtener el título universitario.

Carta de admisión definitiva: es obligatorio contar con la carta de admisión definitiva emitida por la Universidad Europea al momento de postularse.

Situación financiera: no estar en mora con líneas de crédito propias del Icetex ni con fondos en administración a la fecha de cierre de la convocatoria.

Dominio de inglés: para programas que se dictan en inglés, acreditar nivel mínimo B2 del MCER, válido con IELTS (mínimo 5.5), TOEFL iBT (mínimo 72), Cambridge, Duolingo (mínimo 95), MET, o APTIS equivalentes.

Programas académicos ofrecidos:

Dirección de Agronegocios (español)

Gestión de Riesgos en las Organizaciones (español)

International Trade (inglés)

Logística y Dirección de Operaciones (español)

Big Data Analytics (español)

Sistemas Integrados de Gestión (español)

Educación Universitaria (español)

Diseño de Interiores (español)

Recursos Humanos (español)

Asesoría Jurídica y de la Empresa (español)

La fecha de inicio de estudios es el 15 de abril de 2026 y la titulación es oficial en España. Las becas cubren hasta el 80% del valor de la matrícula, lo que representa un ahorro significativo respecto al costo total de estos programas en Europa.

El Icetex resaltó la importancia de consultar toda la información detallada y los requisitos de la convocatoria en el portal www.icetex.gov.co, sección “Becas Vigentes”. El programa está dirigido exclusivamente a profesionales universitarios colombianos que residan en el país o en el exterior.