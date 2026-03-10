Colombia

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Por primera vez el festival acercará su programación a diversas regiones gracias a una dinámica con la que se está abriendo nuevas rutas para el arte colombiano

El Festival Internacional de las
El Festival Internacional de las Artes Vivas sale de Bogotá y lleva sus escenarios a 15 ciudades del país - crédito captura de pantalla/ Fiavbogota.com

El Festival Internacional de las Artes Vivas da un nuevo paso en su consolidación como uno de los eventos escénicos más relevantes del país.

En su segunda edición, el festival impulsa un proceso de descentralización cultural que permitirá que parte de su programación salga de Bogotá y llegue a diferentes regiones del territorio nacional.

La iniciativa es liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que anunció que 12 obras del festival viajarán a 15 ciudades del país como parte de la estrategia denominada Circuitos Vivos, un programa diseñado para fortalecer la circulación cultural y ampliar el acceso a las artes escénicas.

Por primera vez desde su creación, el FIAV llevará una parte de su programación a teatros y escenarios culturales fuera de la capital, permitiendo que públicos de distintas regiones puedan presenciar algunas de las producciones nacionales e internacionales que hacen parte del evento.

El FIAV lleva sus escenarios a 15 ciudades de Colombia - crédito Mincultura

La estrategia contempla la circulación de cuatro montajes internacionales y ocho producciones nacionales, que se presentarán en escenarios de distintas ciudades del país y la iniciativa se desarrolla en articulación con la Red Nacional de Teatros Públicos y Patrimoniales y cuenta con el impulso del Centro Nacional de las Artes.

El Festival Internacional de las Artes Vivas en esta segunda versión le apuesta a la democratización y la participación, a la regionalización y al acceso. Vamos entonces a tener a nuestra región invitada, el Caribe colombiano. Decidimos traernos a los festivales y a los carnavales del Caribe, vamos a tener a las farotas de Talaigua, vamos a tener al son de negros en Majates de Bolívar, vamos a tener a Oveja Sucre con los gaiteros también de San Jacinto”, confirmó la ministra de Cultura, Yannai Kadamani.

Desde el Ministerio destacaron que esta apuesta busca transformar la manera en que circula la cultura en Colombia y permitir que los grandes eventos artísticos lleguen a territorios que históricamente han tenido menor acceso a este tipo de programación.

“La cultura no puede concentrarse en unas pocas ciudades. Con Circuitos Vivos estamos dando un paso decisivo para que los grandes festivales del país dialoguen con los territorios y para que las comunidades puedan encontrarse con las artes en sus propios escenarios”, afirmó la ministra.

Una nueva ruta cultural conecta
Una nueva ruta cultural conecta regiones en el festival de artes vivas - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La funcionaria también señaló que el proyecto busca fortalecer el ecosistema cultural nacional mediante la circulación de obras y el intercambio entre regiones.

“Queremos que el arte circule, que las historias de los territorios se encuentren y que la cultura sea realmente un derecho para todas y todos. Descentralizar el FIAV es reconocer la potencia creativa de las regiones y fortalecer el ecosistema cultural colombiano”, agregó.

El Caribe, región invitada del festival

En esta edición del FIAV, el Caribe colombiano tendrá un protagonismo especial al ser elegido como región invitada de honor. De hecho, diez de las obras nacionales seleccionadas en la programación celebran las historias, tradiciones y expresiones culturales que caracterizan a este territorio.

La directora de Artes del Ministerio, Maira Salamanca, destacó que la decisión busca visibilizar la diversidad artística del país y fortalecer los vínculos culturales entre regiones.

El Caribe es un territorio profundamente creador. Tenerlo como región invitada en el FIAV significa reconocer la fuerza de sus relatos, sus estéticas y sus formas de habitar el mundo a través de las artes vivas”, explicó.

El Festival Internacional de las
El Festival Internacional de las Artes Vivas acercará su programación a diversas regiones - crédito captura de pantalla fiavbogota.com

La programación también incluirá muestras culturales provenientes de algunos de los festivales más representativos de la región, entre ellos el Festival de Ovejas, el Carnaval de Barranquilla, el Festival Nacional Son de Negro de Santa Lucía y el Encuentro de la Cultura Anfibia de Talaigua.

Otra de las medidas anunciadas por el Ministerio busca facilitar el acceso de jóvenes artistas al festival. Los estudiantes de artes escénicas de universidades públicas podrán ingresar sin costo a una selección de funciones nacionales e internacionales.

La iniciativa pretende fortalecer la formación académica de las nuevas generaciones de creadores y generar un diálogo directo entre los procesos universitarios y los circuitos profesionales de las artes escénicas.

En total, el festival contará con 30 obras nacionales de teatro, danza, circo sin animales y performance. Estas producciones fueron seleccionadas mediante convocatoria pública del Ministerio de las Culturas. Para el desarrollo de esta programación se destinaron 465 millones de pesos, recursos dirigidos a impulsar la creación artística y ampliar la circulación de las artes escénicas en Colombia.

