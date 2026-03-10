El Congreso de 2026 arranca con mínima diversidad política: tendrá solo dos representantes Lgbti+

En las elecciones por la legislatura colombiana hubo una baja participación de candidatos que pertencieran a la comunidad Lbgti+ - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La nueva estructura del Congreso de la República quedó definida tras las elecciones legislativas realizadas el 8 de marzo de 2026, con los resultados en mano, se evidenció una presencia limitada de personas abiertamente Lgbti+ dentro del Legislativo: solo dos candidaturas lograron una curul en la Cámara de Representantes y ninguna alcanzó escaño en el Senado.

La cifra surgió tras el escrutinio de una contienda que reunió 3.231 candidaturas al Congreso; de ese total, 32 aspirantes se identificaron públicamente con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, según el registro presentado por la campaña “Voto por la Igualdad”, impulsada por Caribe Afirmativo junto con la Misión de Observación Electoral y otras organizaciones sociales.

Aunque el número de candidaturas de la comunidad de la diversidad sexogenérica superó el del periodo legislativo anterior, el resultado electoral mostró una representación reducida.

Solo el 1% de las candidaturas correspondió a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas - crédito Luisa González/Reuters

Solo el 1% de las postulaciones correspondió a personas que se reconocen abiertamente dentro de esta diversidad y solo dos lograron ingresar al Congreso.

Las dos curules obtenidas pertenecen a la Cámara de Representantes por Bogotá. El Senado, en cambio, no contará con legisladores que se identifiquen públicamente con orientaciones sexuales diversas o identidades de género no normativas.

Mauricio Toro regresa a la Cámara de Representantes

Además, siete aspirantes compitieron por un escaño de la corporación, pero ninguno consiguió los votos necesarios. Entre quienes alcanzaron una curul en la Cámara de Representantes figura Mauricio Toro, integrante del Partido Alianza Verde.

Mauricio Toro vuelve a la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 - crédito @MauroToroO/X

El representante se reconoce como hombre gay y posee una trayectoria ligada a la gestión pública y al impulso de proyectos de innovación y desarrollo empresarial.

En 2015 ocupó la gerencia de Mentalidad y Cultura en iNNpulsa Colombia, entidad del Gobierno nacional dedicada al fortalecimiento del crecimiento empresarial. Posteriormente, llegó a la Cámara de Representantes en 2018 con el programa ciudadano “Nos tocó a los ciudadanos ser políticos”.

Años después asumió la presidencia del Icetex, cargo que ejerció desde 2022 con la meta de impulsar un modelo de financiación más justo para el acceso a la educación superior; ahora, tras los resultados electorales, regresará nuevamente al Congreso.

Las dos curules Lgbti+ obtenidas corresponden a la Cámara de Representantes por Bogotá - crédito Colprensa

Dentro de las propuestas que promueve figuran iniciativas relacionadas con educación, salud, ambiente y seguridad. En materia de derechos para la población Lbgti+ plantea la prohibición de las llamadas “terapias de conversión”, prácticas que Naciones Unidas clasifica como una forma de tortura y una violación a los derechos humanos.

También respalda la aprobación de la llamada ley integral trans, conocida como Ley Sara Millerey. El proyecto busca garantizar derechos fundamentales para personas trans y no binarias, entre ellos el acceso a la salud, la educación, el trabajo, la justicia y el reconocimiento de la identidad.

Cabe destacar que la iniciativa recibió aprobación en primer debate dentro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, aunque aún requiere tres discusiones adicionales.

Las políticas en pro de la comunidad Lgbti+ son necesarias en el Congreso de la República - crédito Nathalia Angarita/Reuters

María del Mar Pizarro mantiene su curul en el Congreso

La segunda curul corresponde a María del Mar Pizarro, integrante del Pacto Histórico y hermana de la congresista María José Pizarro; la legisladora ocupó el tercer lugar en la lista de su colectividad y continuará en la Cámara de Representantes, cargo que ya había obtenido en las elecciones legislativas de 2022.

Pizarro es politóloga, se identifica abiertamente como mujer lesbiana y fundó una empresa dedicada a la producción de artículos de limpieza con enfoque ambiental.

Antes de su llegada al Congreso, trabajó como coordinadora cultural del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y desempeñó funciones en el Departamento Nacional de Planeación. Desde 2015 dirige una empresa dedicada a productos ecológicos para la limpieza del hogar.

María del Mar Pizarro vuelve a la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 - crédito @delmarpizarro/X

Dentro de su agenda legislativa figura la denominada Ley del Agua, iniciativa que propone evitar la concentración del recurso hídrico y garantizar un acceso equitativo. La propuesta plantea una mirada de protección ambiental y denuncia el acaparamiento del agua por parte de multinacionales, actores privados y particulares.

Aunque sus principales proyectos no se centran de forma exclusiva en políticas dirigidas a la población Lgbti+, la congresista denunció crímenes motivados por prejuicios y respalda iniciativas relacionadas con la garantía de derechos para esta comunidad.

El balance general muestra una reducción en la presencia política de personas del colectivo diverso dentro del Congreso. En el periodo legislativo anterior, seis curules estuvieron ocupadas por personas que se reconocían abiertamente dentro de esta diversidad, según el seguimiento realizado por Caribe Afirmativo.