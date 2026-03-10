Capturado en Colombia presunto agresor sexual requerido por las autoridades en España

El municipio de Tuluá, en el departamento de Valle del Cauca, se convirtió en el escenario de una detención con repercusión internacional: un hombre de nacionalidad colombiana fue retenido en la vía pública tras ser solicitado por las autoridades judiciales de España.

La alerta se activó por una circular roja de Interpol, relacionada con un caso de agresión sexual contra una menor de edad.

La captura se produjo cuando el individuo circulaba en motocicleta por las calles de de la ciudad vallecaucana. Agentes de la Policía Interpol Colombia interceptaron al sospechoso y lo trasladaron de inmediato a la estación local.

Detenido en Tuluá, Valle del Cauca, a un hombre que fue acusado de abusar de una menor de edad en España - crédito @PoliciaColombia/X

Según la información proporcionada por las autoridades españolas, el ciudadano está señalado como presunto responsable de abusar sexualmente de una menor de edad en la localidad de Milagros, en territorio español.

Coordinación internacional para la detención

La retención fue el resultado de un trabajo conjunto entre la OCN INTERPOL Colombia y el CCPI (Centro de Cooperación Policial Internacional) de Río de Janeiro. El intercambio de datos y la verificación de información en terreno permitieron ubicar al requerido.

En la actualidad, el ciudadano se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades colombianas han iniciado el trámite correspondiente para la orden de captura con fines de extradición, a solicitud de la justicia española.

Detenido en Tuluá, Valle del Cauca, a un hombre que fue acusado de abusar de una menor de edad en España - crédito @PoliciaColombia/X

El caso fue posible gracias a la cooperación de organismos policiales de distintos países y a la eficaz coordinación de los canales de Interpol, que posibilitaron la localización y detención del presunto agresor en territorio colombiano.

Las autoridades no han revelado la identidad del hombre mientras se desarrolla el debido proceso de captura y la debida imputación de los cargos, ya que se presume que si la imagen del detenido es difundida masivamente antes de una “rueda de reconocimiento”, la defensa podría argumentar que el testimonio de las víctimas fue influenciado por los medios, lo que invalidaría la prueba.

Judicializan a hombre implicado en caso de pornografía infantil

La Fiscalía General de la Nación informó que un hombre identificado como Yeison Tibavija Monroy fue enviado a prisión preventiva tras ser vinculado a un proceso penal por delitos de pornografía infantil y abuso sexual de menores en Sogamoso, Boyacá. Las autoridades determinaron que existían pruebas suficientes para imponer la medida de aseguramiento, a fin de proteger a las víctimas y evitar la repetición de los hechos.

Durante la investigación, las autoridades hallaron un patrón de conducta que, según la Fiscalía, se habría extendido por varios años. Entre los hechos más antiguos atribuidos a Tibavija Monroy figura un caso entre 2012 y 2013, cuando habría abusado de una niña de 12 años. Ese episodio resultó clave para reabrir y fortalecer la investigación.

El juez envía a prisión a hombre acusado de pornografía infantil y abuso sexual en Sogamoso - crédito Fiscalía

En julio de 2022, la Fiscalía señaló que el procesado habría agredido sexualmente a un niño de nueve meses, lo que motivó la realización de nuevas diligencias judiciales. El avance de la causa permitió que, entre noviembre y diciembre de 2025, la Policía Nacional analizara el teléfono celular del acusado, en el que se encontraron 10 videos y 4.551 fotografías de contenido sexual, de las cuales al menos 365 archivos involucraban a menores de edad.

La Fiscalía imputó a Tibavija Monroy los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con personas menores de 18 años. El procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

Las autoridades recordaron que los delitos sexuales contra menores y la posesión de material pornográfico infantil son conductas severamente castigadas por la ley colombiana. Insistieron en la importancia de que la ciudadanía denuncie cualquier hecho que atente contra los derechos de niños y adolescentes. El caso continúa en etapa de investigación y el acusado permanece privado de la libertad.