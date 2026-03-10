Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 10 de marzo

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) compartió la lista de cortes al servicio eléctrico que realizará este martes 10 de marzo a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que las causas de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no programar trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Mata De Piña, Caño Fieras, San Rafael De La Arenosa Santa Helena, Bellavista y algunos sectores de Cristales La Ye, El Almendro y Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas Uribe Uribe, San Joaquín, Chinigua, Centenario, El Tesoro, La Girona, San Lorenzo, La Floresta y algunos sectores de San Silvestre La Estrella, Montevideo, La Cutiga, Buenavista y Villa Maria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Todo el casco urbano y rural.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Corregimientos San Francisco, Otoval, Rio Blanco, Girón, Veredas Alto Ceiba, El Venado, Otoval, Bajo Ceiba, Bocas Del Horata y La Reforma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Abarco O Campo Vanda, Ceiba y Pescado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas Mata De Guadua, Caoba, La Esperanza y La Yumbila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Todo el casco urbano y rural.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Todo el casco urbano y rural.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Veredas La Rochela y algunos sectores de la Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, Las Palmas, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza y La Soledad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimientos Santa Rosa y San Marcos, Veredas Auyamera, Locación, Guinea, Zarca, Agua Linda, Puerto Arena, Joroba, Puerto Arena, Zarca, Puerto Pacheco, Horta Media, Auyamera, Arena Alta, Pena Ariza, Nuevo Mundo, Pozo Tortuga, Santa Rosa y Combos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento San Rafael De Chucuri, Veredas Aguas Negras y San Rafael De Chucuri.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas El Espejo, Guacharaca, La Trocha, El Limón, Agua Blanca, Chorolo Medio, San Vicente, La Cuchilla, El Cruce, San José, Chorolo Bajo, Altamira, La Melona, Alto Del Tigre, La Puerta De Los Cerros, El Godo, Genderalles, Joroba, La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena, Cruce Zambito y Gallegos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Piedra Del Sol, El Alto, Capellanía, Rehoya, Llano Grande, El Centro, así como sectores de El Bosque y Garces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrios San Luis, Villas Del Prado, Las Ferias y sectores de Villa Del Rosario. Veredas Bejarana Alta y sectores de El Jobito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies, Macanal y algunos sectores de Mompa, Vegas y Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del centro poblado El Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Ceiba sectores de la calle 62 entre carreras 17A y 17E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Barrio Bello Horizonte algunos sectores de las manzanas A, B, H y G.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Victoria sectores de la carrera 17 entre calles 67 y 69.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Malaña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Villa De Leyva, Llano Grande, La Gomez y Kilometro 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guayabal y Nauno.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Santero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Vereda Bajo Jazmin y sectores de Monte Bello.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cordoncillo I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del centro poblado El Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Barrio El Picacho.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Quebradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Veredas Espinal Bajo, Espinal Alto, así como sectores de Laguna Baja, Paso Chico y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio 5 de Julio sectores de la carrera 23A con calle 22A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Villas de Don Juan II sectores de las calles 13C y 14 entre carreras 12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas Uribe Uribe, San Joaquín, Chinigua, Centenario, El Tesoro, La Girona, San Lorenzo, La Floresta y algunos sectores de San Silvestre La Estrella, Montevideo, La Cutiga, Buenavista y Villa Maria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Renta, Canoas, El Cristal, Angelinos, El Líbano, Rio Sucio Alto, El Portico, Cerro de La Aurora, Lisboa, Río Sucio Bajo y algunos sectores de San Lorenzo, Santo Domingo, Piedras Negras, Centenario y Portugal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 3 y 4 entre carreras 1 a la 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Mata De Piña, Caño Fieras, San Rafael De La Arenosa Santa Helena, Bellavista y algunos sectores de Cristales La Ye, El Almendro y Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cedro, Motoso y Marta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Yarima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Putana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cordoncillo I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Morrorico sector El Retiro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Puerto Velho y algunos sectores de la vereda Jaral San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Águila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palmita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Yariguies y Macanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cerro Mango.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palmerito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Villa Eva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Venecia y sectores de Llaneros y Maracaibo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies, Macanal y algunos sectores de Mompa, Vegas y Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Matarredonda, Tres Esquinas Los Patios y Botuva I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Miguel.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 3, 4, 5 y 6 entre carreras 3 a la 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Concepción.

Sector(es): Veredas Carabobo y sectores de Bárbula y Chitaga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tamacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Marcito, Taguales y sectores de Arrugas y Alto Viento.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Vereda Capellanía sectores aledaños a Cajasan Centro Recreacional Guarigua y Santa Maria Campestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrios San Luis, Villas Del Prado, Las Ferias y sectores de Villa Del Rosario. Veredas Bejarana Alta y sectores de El Jobito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Corregimientos San Francisco, Rio Blanco, Otoval, veredas Buena Esperanza, Otoval y algunos sectores de San Antonio, Alto Ceiba, Bajo Ceiba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Motoso y Cedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal, Chocoa y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santo Domingo y Piedras Negras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Pavachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque De Picacho, Puentes y Naranjos, Botuva I y Puerto López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano. Y, las veredas El Casiquito, así como sectores de San Rafael, Pavachoque, Popoa, Tres Esquinas Los Patios y Botuva I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Lagunetas Bajo y Aco De Peña Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Lagos I sectores de las calles 28 y 29 entre carreras 11 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 22:30 - 23:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.