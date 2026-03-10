Colombia

Corte Suprema ordenó la captura del congresista Modesto Aguilera tras condenarlo a más de 8 años de cárcel por acto sexual violento

El fallo negó beneficios como prisión domiciliaria y dispuso una indemnización para la víctima por perjuicios morales

Guardar
La sentencia también impuso al
La sentencia también impuso al congresista la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena - crédito Cámara de Representantes

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al representante a la Cámara Modesto Enrique Aguilera Vides por el delito de acto sexual violento y le impuso una pena de 102 meses de prisión, equivalente a ocho años y seis meses, además de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo.

La decisión judicial establece también que el congresista deberá pagar a la víctima una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, como reparación por los perjuicios morales ocasionados. Asimismo, el alto tribunal dispuso el pago de las agencias en derecho correspondientes dentro del proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la sentencia, la Sala negó tanto la suspensión condicional de la ejecución de la pena como el beneficio de prisión domiciliaria. En consecuencia, ordenó librar la orden de captura respectiva para que el condenado cumpla la sanción una vez el fallo quede en firme.

La decisión puede ser apelada ante la Sala de Casación Penal de la misma corporación judicial.

Hechos ocurridos en un hotel de Barranquilla

Los hechos ocurrieron entre finales
Los hechos ocurrieron entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2020 en un hotel de Barranquilla - crédito Procuraduría General de la Nación

Los hechos analizados por la Sala se remontan a finales de octubre y comienzos de noviembre de 2020, cuando una joven fue llevada a una supuesta reunión política en un hotel de la ciudad de Barranquilla. Según la decisión judicial, la mujer fue dejada a solas con el congresista en el lugar.

De acuerdo con lo establecido en la sentencia, en ese espacio el procesado la sujetó, la besó en el cuello y le realizó tocamientos, además de practicar actos de onanismo en su presencia, sin que mediara consentimiento por parte de la víctima.

Durante el proceso, la Sala evaluó las pruebas presentadas por las partes y concluyó que el testimonio de la víctima resultó determinante para acreditar tanto la ocurrencia de la conducta como la responsabilidad penal del acusado. El alto tribunal señaló que esa declaración estuvo respaldada por elementos de corroboración que permitieron sustentar los hechos denunciados.

Valoración del daño y determinación de la pena

En el análisis del caso,
En el análisis del caso, la Sala aplicó perspectiva de género conforme a la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1719 de 2014 - crédito Gustavo Torrijos

Al fijar la pena, la Sala tuvo en cuenta la gravedad del comportamiento y las circunstancias en las que se produjo la agresión. En la sentencia se señala que el procesado utilizó su condición de congresista y la influencia que tenía sobre la víctima al convocarla a una supuesta reunión política, lo que generó el contexto que permitió la comisión del delito.

En el fallo, el alto tribunal indicó: “La magnitud del daño trascendió la integridad sexual para impactar el proyecto de vida de la víctima y su familia, provocando la fractura del tejido familiar y la afectación psicológica que requirió intervención. Este escenario de victimización múltiple evidencia que la conducta desbordó la mera transgresión típica para generar consecuencias de difícil reparación, lo que justifica un juicio más severo en la dosificación de la pena”.

De acuerdo con la corporación judicial, estas circunstancias fueron determinantes para establecer la sanción impuesta en la sentencia condenatoria.

Compulsa de copias para investigación adicional

Además de la condena contra el representante a la Cámara, la Sala Especial de Primera Instancia ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a Jonathan Enrique Torregrosa Viana, primo de la víctima.

Según el expediente, esta persona fue quien llevó a la joven al hotel donde se encontraba el congresista y posteriormente la dejó a solas con él. Dentro del proceso también se relacionan evidencias que apuntan a una posible manipulación de información en el registro de personas que ingresaron al establecimiento.

De acuerdo con la sentencia, dicha situación habría ocurrido en la época en la que Torregrosa Viana habría tenido acercamientos con la gerencia del hotel, lo que motivó la remisión del caso a las autoridades competentes para que determinen si existen responsabilidades penales adicionales.

Temas Relacionados

Modesto Enrique AguileraCondenaCorte Suprema de JusticiaActo sexual violentoViolencia contra la mujerCámara de RepresentantezsIndemnizaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Mujer que atacó a golpes a una agente de tránsito fue condenada a 4 años de cárcel

El fallo destaca la importancia del respeto por todos los actores viales, así como el acatamiento a las normas de tránsito para evitar situaciones de este tipo

Mujer que atacó a golpes

Doble homicidio en Malambo: piden claridad sobre el rol del testigo que habría participado del crimen

La defensa de los imputados reclama que la fiscalía revele por qué no ha sido procesado el joven que reconoció haber participado de la “fiesta” en la que se registraron los hechos

Doble homicidio en Malambo: piden

Nuevo contralor de Bogotá le puso la lupa a las obras de la primera línea del metro: ¿hay riesgos en los plazos y ejecución para 2028?

La Contraloría realizará una auditoría técnica y financiera al proyecto de movilidad, con un seguimiento formal que comenzará en el segundo semestre de 2026

Nuevo contralor de Bogotá le

La generación de empleo se vio afectada por la millonaria reducción de la inversión en Colombia desde pandemia: así están las cifras

Varias entidades advirtieron sobre el riesgo para la recuperación a futuro, luego de un repliegue de capitales sin precedentes en el país

La generación de empleo se

Greeicy Rendón se refirió al drama familiar que atraviesa y cómo inspiró su nueva canción: “Lo que está pasando no me pertenece”

Un video publicado por la artista expuso su reciente vivencia personal, relatando cómo la música se convirtió en un factor decisivo para afrontar las dificultades que afectaron su bienestar

Greeicy Rendón se refirió al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exviceministra de Defensa dijo que

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

ENTRETENIMIENTO

Greeicy Rendón se refirió al

Greeicy Rendón se refirió al drama familiar que atraviesa y cómo inspiró su nueva canción: “Lo que está pasando no me pertenece”

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que estuvo a punto de matar a su padrastro: “Casi cometo una desgracia”

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Sofía Petro usó una camiseta durante la jornada electoral que llamó la atención en redes sociales: cuánto cuesta la prenda

Estos son los cambios en ‘La casa de los famosos’: así ‘descartarán’ ahora a los compañeros

Deportes

Cuándo se conocerá la convocatoria

Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de marzo

Bayern Múnich no tuvo piedad del Atalanta en Champions: goleada 6-1 en octavos y con Luis Díaz de titular

Atlético Nacional estaría dividido por culpa de Diego Arias: conflicto de los dueños con presidente y director deportivo

Jhon Jader Durán arremetió contra ‘El Pibe’ Valderrama en redes sociales: “El que tenga pruebas, que las exponga”

Faustino Asprilla dijo presente en el partido del Newcastle ante Barcelona por la Champions League