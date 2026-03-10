Clara López ratificó que irá a la primera vuelta, en medio del descalabro de la lista del Frente Amplio Unitario y la consulta presidencial

La senadora oficialista, que se lanzará al primer cargo de la nación por el partido Esperanza Democrática, reafirmó su deseo de inscribirse con miras a la jornada del 31 de mayo - suministrada a Infobae Colombia

Con el afán de despejar dudas sobre sus aspiraciones, la senadora Clara López oficializó el lunes 9 de marzo de 2026 su intención de llevar su candidatura presidencial hasta la primera vuelta, programada para el 31 de mayo, con el fin -según expresó- de consolidar y expandir el proyecto de transformación social iniciado bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que le restan en el poder 151 días, pero que busca que se reelija un perfil capaz de tomar la batuta.

La lideresa política, que se abstuvo de hacer parte de la consulta del Frente Amplio por la Vida, destacó la importancia de construir una mayoría más amplia para garantizar la continuidad de las reformas. El escenario electoral quedó marcado por el resultado de esta consulta, que solo obtuvo el 8,42% de los votos entre los ejercicios de corte similar llevados en la jornada del 8 de marzo, y el fracaso de la lista del Frente Amplio Unitario, sin curules en el Senado.

Clara López es defensora de las ideas del presidente Gustavo Petro - crédito Clara López/Facebook

“Después de muchos años de sacrificios acumulados, Colombia ha iniciado un camino de transformaciones sociales profundas bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro”, sostuvo de entrada López, que luego indicó que las reformas impulsadas por el Ejecutivo buscan la justicia social, la dignidad del trabajo y la reducción de la desigualdad. “Ese proyecto social expresa aspiraciones legítimas de millones de colombianos y merece continuar y fortalecerse”, dijo.

El anuncio se conoce a cuatro días de que se cierre el periodo de inscripciones para la presidencia, previsto para el viernes 13 de marzo.

Fracaso de la consulta del Frente Amplio llevó a López a pronunciarse

El panorama electoral progresista se vio alterado tras los resultados de la consulta del Frente Amplio, impulsada por Roy Barreras y Daniel Quintero. El proceso, que reunió a cinco aspirantes, dejó como ganador al exembajador, que obtuvo 257.037 votos y superó al acusado exalcalde de Medellín, que logró 227.379 sufragios. En tercer lugar se ubicó Edison Lucio Torres, con 43.002 votos, seguido por Martha Viviana Bernal (40.373) y Héctor Elías Pineda (28.187).

El exembajador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín fueron blanco de las críticas del presidente Gustavo Petro - crédito RoyBarreras/X - Kylie Cooper/REUTERS - Colprensa

En ese orden de ideas, la hoy congresista reiteró la necesidad de que el campo progresista busque alianzas más amplias. “La historia electoral reciente muestra que el verdadero desafío está en lograr una convergencia democrática capaz de ganar la segunda vuelta presidencial, una gran alianza por la vida y la prosperidad, como la denomina el presidente Petro”, afirmó la dirigente, que reconoció al senador Iván Cepeda como un perfil con amplias posibilidades.

En efecto, López considera que el congresista tiene la capacidad de liderar el proyecto de cambio, aunque insistió en que es fundamental sumar nuevos grupos políticos. “Colombia necesita ampliar ese proyecto hacia sectores del centro político y hacia muchos ciudadanos independientes que comparten las aspiraciones de justicia social, pero que al mismo tiempo esperan estabilidad institucional, diálogo y serenidad en la conducción del país”, expresó la candidata.

Así pues, la también exministra explicó que su decisión de competir en la primera vuelta apunta a fortalecer la base democrática de la propuesta progresista. “Lo hago con el propósito claro de ayudar a ampliar la base democrática del proyecto de cambio, dialogar con distintos sectores del país y contribuir a construir una mayoría nacional que permita consolidar las transformaciones sociales con estabilidad y confianza”, explicó López en su mensaje a sus simpatizantes.

Clara López confía en tender puentes entre los sectores de izquierda para ganar la presidencia - crédito Colprensa

La parlamentaria recalcó que su postulación busca tender puentes entre las distintas sensibilidades políticas, en un contexto marcado por la fragmentación del voto progresista. “Colombia necesita avanzar con reformas sociales, pero también con instituciones sólidas, tranquilidad política y un espíritu de unión nacional”, aseguró. Añadió que su objetivo es contribuir a que el proceso de transformación incluya a más sectores y logre mayor estabilidad.

“Si mi participación contribuye a tender esos puentes y a convocar nuevos sectores a este proceso de transformación, habrá cumplido su objetivo”, expresó la aspirante, que remarcó que el momento político exige unidad y apertura en lugar de divisiones internas. “Porque el desafío de este momento no es dividir el cambio, sino ampliarlo y hacerlo posible para todo el país”, concluyó la senadora, que continuará en su camino hacia la presidencia.