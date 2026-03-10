Capturan a ‘El ilusionista’: se hacía pasar por taxista para robar a pasajeros en el norte de Bogotá con la modalidad de ‘cambiazo’

"El ilusionista" fue capturado en Bogotá por robo a pasajeros de taxis - crédito Policía Nacional/Dijín

La reciente captura de Juan Carlos Naranjo Becerra, apodado “El Ilusionista”, puso fin a una serie de fraudes informáticos que, según las autoridades, perjudicaron a decenas de ciudadanos en Bogotá y dejaron un desfalco superior a $500 millones.

La modalidad que empleaba este individuo consistía en hacerse pasar por taxista, especialmente durante las noches en el norte de la ciudad. Las principales víctimas eran personas que salían de locales nocturnos y discotecas, a quienes ofrecía el servicio de transporte y les facilitaba el pago electrónico usando datáfonos manipulados.

De acuerdo con la Policía Nacional, el objetivo de este delincuente era obtener las tarjetas bancarias y las claves personales de los usuarios mediante engaños, para luego realizar transacciones no autorizadas. Solo en 2025, las autoridades le atribuyen al menos 62 fraudes informáticos bajo este esquema.

La investigación, dirigida por el Centro Cibernético Policial de la Dijín y coordinada con la Fiscalía General de la Nación, se extendió durante tres meses. El operativo incluyó tres diligencias de allanamiento en inmuebles y un vehículo, donde se incautaron 34 tarjetas bancarias, dos datáfonos, tres celulares, una tarjeta de control de taxi, una cédula falsa y 726 mil pesos en efectivo.

Las pruebas recabadas permitieron la detención de Naranjo Becerra, que fue presentado ante un Juez de Control de Garantías. El juez validó tanto los allanamientos como la captura y las incautaciones realizadas.

En las diligencias de allanamiento, las autoridades encontraron elementos usados en los hurtos a los ciudadanos - crédito Policía Nacional/Dijín

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a “El Ilusionista” por hurto por medios informáticos y violación de datos personales. El juez determinó que debía ser enviado bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad al centro carcelario La Picota en Bogotá.

La Policía destacó que la captura de este individuo representa un golpe significativo contra la delincuencia informática en la capital. Según el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, la operación fue posible gracias a la coordinación interinstitucional y al seguimiento especializado de los investigadores cibernéticos.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para que refuercen las medidas de seguridad al usar sus tarjetas bancarias. Las autoridades insisten en la importancia de no perder de vista las tarjetas durante los pagos y siempre cubrir el teclado al ingresar las claves personales.

Desde el centro de comando, un General de la Policía Nacional de Colombia envía un mensaje a todos los ciudadanos, enfatizando la importancia de poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho delictivo para poder actuar - crédito Policía Nacional/Dijín

Mujer taxista fue víctima de robo y ataque en Bogotá

La ola de robos a taxistas en Bogotá sumó un nuevo caso a su lista, dejando a una conductora con el recuerdo de una noche marcada por la violencia. El relato de la víctima, compartido con el sistema informativo de Citytv, evidencia el creciente temor que enfrentan quienes trabajan al volante en la capital.

En su testimonio, la conductora narró el inicio de la carrera que terminó en asalto: “Salgo yo del terminal y ya ahí en la 68 de Darío, que queda un ferrocarril, que cojan esas flotas y esos muchachos ahí, me sacan la mano. Me dicen que iban para Tierra Buena. Dije: ‘Pues me sirve.’ Me sirve porque es una, una buena ruta para, para coger hacia el sur”, explicó sobre cómo decidió aceptar a los pasajeros que luego la atacarían.

Durante el trayecto, la tensión comenzó a crecer cuando los supuestos clientes cambiaron de actitud. “Ahí en ese lado me dicen los muchachos que en el próximo semáforo volteé a mano derecha, pero yo ya los veía a ellos como raros”, recordó la taxista, quien lleva dos décadas manejando por las calles bogotanas.

Taxista fue robada en el sur de Bogotá por supuestos pasajeros - crédito captura de pantalla Citytv

El asalto ocurrió luego de que los pasajeros le ordenaran detenerse. “Cuando me dicen: ‘Pare acá, pare acá’, yo paro y llega uno que con, con las groserías, que no sé qué, que el celular, que, que no sé qué. Yo claro, yo le digo: ‘No, yo no tengo celular.’ ‘Ah, pero venía hablando.’ Entonces yo: ‘No, no, no…’ Y cuando yo llego y les hago así fue cuando llegan y me mandan el viajao. Llegaron y me mandaron el viajao fue cuando me pegaron acá”.

Según la víctima, mientras uno de los agresores la golpeaba y amenazaba, el otro se dedicó a buscar el dinero del día. “El otro se sale, se sale, abre la puerta del pato, abre la gaveta que yo tengo ahí, yo llevaba lo de los producidos, y llega y saca y me siembra un puño. No sé con qué me pegó, porque, pues, la verdad, no entiendo con qué me pegó”, relató, evidenciando el nivel de violencia que enfrentó.

Quienes conducen taxi en Bogotá denuncian que la inseguridad no solo afecta su patrimonio, sino también su integridad física. En este caso, la mujer fue agredida y despojada de sus ganancias, mientras los asaltantes huyeron por una zona poco transitada.

Los delincuentes escaparon entre matorrales y caminos destapados. “Ellos llegan, sacan lo que tienen que sacar, se meten porque ahí hay unas cosas como verdes y llegan y se meten por esa destapada y salen corriendo”, describió la afectada sobre la huida de los ladrones.

En Bogotá, los robos a taxistas han generado alarma entre el gremio y preocupación por la falta de garantías de seguridad. El caso relatado refleja cómo los trabajadores del volante quedan expuestos cada día a situaciones de riesgo mientras cumplen su labor.