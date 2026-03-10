Presunto responsable del asesinato de dos hermanas en Malambo al parecer perdió la memoria en plena audiencia: “No me lo sé”

El juez de Barranquilla legalizó la captura de Juan David Taboada Olivera, alias Tata, implicado en el asesinato y secuestro extorsivo de dos adolescentes en Malambo - crédito Policía Nacional

El asesinato el 18 de febrero de Sherrydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, tiene conmocionada a la comunidad en el municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla. El caso permanece bajo investigación, mientras la justicia examina los detalles y responsabilidades en torno al crimen.

Las autoridades han centrado sus pesquisas en Juan David Taboada, conocido como alias Tata, quien se presentó ante el juez como principal sospechoso.

Durante la primera audiencia judicial, el joven negó cualquier vínculo con el asesinato y se declaró inocente, según información revelada por Blu Radio.

La Fiscalía General de la Nación expuso ante el juzgado el material probatorio reunido hasta el momento. Entre las pruebas figuran mensajes y conversaciones que, según la entidad, demuestran la relación de Taboada tanto con las hermanas como con otros individuos señalados en el expediente.

El asesinato de Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega sacude a la comunidad de Malambo y todo el Atlántico - crédito @ActualidaViral / X

Esta información forma parte central de la investigación y se considera clave para determinar el grado de participación de los implicados.

En respuesta, la defensa del acusado solicitó que el proceso se conduzca bajo un modelo de justicia restaurativa. Esta alternativa podría evitar que Taboada quede bajo medida de detención, aunque la decisión final recae en el juez, quien deberá analizar los argumentos y pruebas presentados por la Fiscalía antes de pronunciarse.

Durante la audiencia, un hecho inesperado llamó la atención de las autoridades. Juan David Taboada, de 17 años, aseguró no conocer su número de cédula, explicando que el trámite para obtenerla apenas se estaba realizando ese mismo día. Sostuvo además que nunca fue registrado formalmente al nacer, lo que le impidió acceder a una identificación oficial y a otros derechos fundamentales.

“El número de mi cédula no me lo sé porque el procedimiento de la cédula lo estaban haciendo nada más hoy, porque como puede ver, yo nunca he sido registrado ni nada de eso, ni bautizado”, indicó alias Tata.

La defensa de alias Tata cuestionó la identificación y legalidad del procedimiento, apelando al artículo 298 del Código General del Proceso - crédito @enterate_0812/X

La revelación sobre la ausencia de registro civil fue recibida con sorpresa por parte de los presentes en la sala.

El principal sospechoso enfrenta cargos por homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas, según la información presentada en la primera audiencia. El proceso avanza mientras la justicia evalúa la pertinencia de la solicitud de la defensa y la solidez de las pruebas entregadas por la Fiscalía.

Asesinato de las hermanas

La audiencia clave por el asesinato de las hermanas en Malambo fechada para el martes 10 de marzo, cuando las partes expusieron nuevos detalles sobre el caso que conmocionó a Barranquilla. Los hechos revelados durante la diligencia dejaron en evidencia la crueldad del crimen y el sufrimiento de la familia de las víctimas.

La investigación determinó que los responsables mantuvieron una farsa durante casi una semana, fingiendo que las hermanas seguían con vida.

Aunque ambas jóvenes fueron asesinadas el 18 de febrero, apenas un día después de salir de su hogar en el barrio La Sierrita para asistir a una fiesta con alias Tata y Fabián, sus supuestos novios conocidos por redes sociales, los victimarios escribieron a la madre de las adolescentes solicitando sumas entre cinco y 50 millones de pesos a cambio de devolverlas.

La defensa solicitó que el caso de asesinato en Barranquilla se juzgue bajo un modelo de justicia restaurativa, a la espera de la decisión del juez - crédito Luisa González/ REUTERS

Este dato fue confirmado en la audiencia, donde se detalló cómo la familia recibió mensajes durante días, a pesar de que las menores ya habían sido asesinadas y enterradas en una fosa. La situación generó un profundo dolor en la madre, representada judicialmente por una abogada de la Defensoría del Pueblo.

La representante de la madre de las víctimas no pudo ocultar su conmoción durante la sesión judicial. En palabras de la abogada: “Esta pérdida se agrava por el horror de la circunstancia, una desaparición, un entierro en una fosa y la violencia física extrema que se ejerció sobre estas menores”, expresó, mientras pedía justicia ante la gravedad de los hechos. El ambiente en la sala reflejó la magnitud del dolor, ya que la abogada no logró contener las lágrimas.

En paralelo, el abogado Juan José Roldán, defensor de Juan David Taboada, insistió en la inocencia de su cliente. Solicitó la libertad o, alternativamente, la detención domiciliaria para Taboada.

Entre sus argumentos sostuvo que no existió secuestro, ya que las víctimas estaban muertas cuando se exigió el dinero a la madre. Además, afirmó que no existen pruebas que vinculen a su defendido con el alias ‘Tata’, uno de los supuestos autores del asesinato.