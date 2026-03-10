Colombia

Andrés Forero y María Fernanda Cabal se despacharon contra Iván Cepeda por su fórmula vicepresidencial: “El primero de muchos errores”

El actual representante a la Cámara calificó la dupla de “radical”, mientras la senadora exigió auditorías sobre los recursos destinados a organizaciones indígenas

Guardar
Designación de Aída Quilcué como
Designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda recibe rechazo de Andrés Forero y María Fernanda Cabal - crédito Colprensa/Montaje Infobae

El senador Iván Cepeda oficializó la designación de la lideresa indígena Aída Quilcué como su candidata a la Vicepresidencia de Colombia, en una decisión que marca la estrategia del Pacto Histórico de cara a las elecciones presidenciales en mayo de 2026.

El anuncio, realizado a través de la red social X, fue recibido con reacciones divididas en el espectro político y desencadenó cuestionamientos de figuras relevantes de la oposición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según comunicó Cepeda, la postulación de Quilcué representa “una gran complacencia” y “motivo de honor”. Destacó el rol de la senadora y del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) en la historia reciente del país.

Aída representa lo mejor de las tradiciones, la resistencia, la lucha social y la construcción de un país justo y democrático”, afirmó el legislador, quien recalcó el valor de contar con una fórmula que “tiene toda esa sabiduría y representa también lo mejor de nuestra nacionalidad”.

Aída Quilcué aceptó la invitación del Pacto Histórico y se prepara para recorrer el país junto a Iván Cepeda como su fórmula vicepresidencial - crédito @IvanCepedaCast/X

El mensaje de Cepeda subrayó la aceptación de la propuesta por parte de Quilcué, a quien definió como “destacada lideresa indígena” y miembro activo del Cric.

Aída me ha hecho el honor de aceptar esta invitación y de aceptarle al Pacto Histórico”, puntualizó el senador, quien enfatizó el carácter histórico de la dupla al señalar que el país requiere “justicia social y reconocimiento de nuestra diversidad”.

La reacción de la oposición se manifestó de inmediato. El representante Andrés Forero, integrante del partido Centro Democrático y senador electo, criticó la nominación al calificarla de “radical”.

En su pronunciamiento en X, Forero expresó: “Cepeda no busca al centro político y define una fórmula presidencial igual de radical que él”. Además, advirtió sobre los riesgos de esta estrategia para el movimiento de izquierda: “La soberbia y el exceso de confianza suelen ser malos consejeros”.

Forero concluyó su mensaje con una declaración que generó repercusión entre los seguidores del Pacto Histórico: “Esperemos que este sea el primero de muchos errores del candidato de la extrema izquierda”.

Andrés Forero acusó a Iván
Andrés Forero acusó a Iván Cepeda de alejarse del centro político - crédito @AForeroM/X

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, lanzó críticas sobre la gestión de recursos públicos por parte de organizaciones indígenas.

En su primer mensaje, Cabal cuestionó: “La fórmula de Cepeda. Ojalá alguna vez le explique al país qué han hecho con miles de millones de pesos que recibe su organización indígena del Estado”.

María Fernanda Cabal pidió explicaciones
María Fernanda Cabal pidió explicaciones sobre el manejo de fondos públicos por parte del Cric - crédito @MariaFdaCabal/X

En un segundo pronunciamiento, la congresista pidió auditorías para esclarecer el uso de los fondos y enfatizó la necesidad de rendición de cuentas: “Aquí una de las tantas veces que en el Senado desmentí a Aída Quilcué. ¿Qué han hecho con los miles de millones de pesos que les gira el Estado colombiano? Sométanse a una auditoría para que le rindan cuentas al país”.

El nombramiento de Aída Quilcué ha puesto en el centro del debate la representación de pueblos indígenas en la política nacional. Quilcué se desempeña como senadora y mantiene una larga trayectoria dentro de la estructura del Cric, una de las organizaciones indígenas más influyentes en el suroccidente colombiano.

María Fernanda Cabal arremetió contra
María Fernanda Cabal arremetió contra Aída Quilcué - crédito @MariaFdaCabal/X

En un tercer pronunciamiento, Cabal cuestionó la estrategia del Pacto Histórico al comparar la fórmula de Iván Cepeda y Aída Quilcué con la de Gustavo Petro y Francia Márquez.

Los izquierdópatas tienen el mismo libreto”, escribió la senadora en X. Según Cabal, la izquierda utiliza a representantes de sectores históricamente marginados solo para alcanzar cargos públicos.

“Les encanta usar las ‘minorías’ para luego ni determinarlas”, afirmó. La congresista ya había criticado antes la gestión de recursos por parte de organizaciones indígenas y ahora suma cuestionamientos sobre la representación de comunidades en campañas presidenciales.

María Fernanda Cabal comparó la
María Fernanda Cabal comparó la fórmula Iván Cepeda-Aida Quilcué con la de Gustavo Petro- Iván Márquez y lanzó críticas - crédito @MariaFdaCabal/X

¿Quién es Aída Quilcué?

Aída Quilcué, senadora indígena nacida en Páez, Cauca, el 2 de febrero de 1973, aspira a la Vicepresidencia tras una trayectoria marcada por la defensa territorial y el liderazgo social. Reconocida como “Mujer Medicina”, ha guiado procesos en el Consejo Regional Indígena del Cauca.

Transmito el conocimiento ancestral para mantener vivas nuestras raíces”, expresó Quilcué. Su gestión incluye participación en diálogos de paz y obtención del Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.

En febrero de 2026, fue secuestrada y liberada el mismo día, episodio que el presidente Petro describió como “un grito de guerra contra los pueblos indígenas”.

Temas Relacionados

Andrés ForeroMaría Fernanda CabalIván CepedaAida QuilcuéFórmula vicepresidencialCandidatos presidencialesElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Tirreno Adriático 2026 - EN VIVO HOY, etapa 2: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y a los colombianos en acción

El recorrido cuenta con un total de 206 kilómetros en la jornada entre Camaiore y San Gimignano y cuenta con Brandon Rivera, Santiago Buitrago y Fernando Gaviria

Tirreno Adriático 2026 - EN

Mujer colombiana les dio a probar Bienestarina a su esposo y suegra alemanes y así reaccionaron: “Repitió tres veces”

La reacción evidenció la curiosidad como un valor cultural asociado a este producto para los colombianos

Mujer colombiana les dio a

Pico y Placa en Bogotá: evita multas este martes 10 de marzo de 2026

Verifica cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día si planeas conducir en la ciudad

Pico y Placa en Bogotá:

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido

El defensor colombiano fue elegido por la Uefa como el mejor defensor de los play-offs, en donde el cuadro turco eliminó a la Juventus de Italia

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Luis Díaz relató las dificultades que enfrentó para llegar al fútbol de élite, antes del partido contra el Bayern Múnich por Champions League

En entrevista oficial con el canal de la UEFA, la estrella de la selección Colombia recordó sus comienzos a nivel profesional

Luis Díaz relató las dificultades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yuli Ruíz y Alejandro Estrada

Yuli Ruíz y Alejandro Estrada protagonizan pelea que pone en duda su romance en ‘La casa de los famosos’: “Será que me está utilizando”

Yina Calderón lanzó indirectas a Westcol y puso en duda el fin de su rivalidad: ¿Está como más bonito, no?

Shakira publicó un video con sus momentos más rockeros e invitó a sus seguidores a votar por ella para el Salón de la Fama del Rock & Roll

Falleció el odontólogo de Lina Tejeiro, Pautips, Paola Jara y otras celebridades: quién era Jimmer Hernández

La Liendra le confesó a Roberto Velásquez lo que realmente piensa de su paso por ‘La casa de los famosos’: “No me hace pero nada de falta”

Deportes

Atalanta vs. Bayern Múnich EN

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Etapa 3 de la París-Niza - EN VIVO: siga aquí a los colombianos en una de la carreras de ciclismo más importantes del mundo

Tirreno Adriático 2026 - EN VIVO HOY, etapa 2: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y a los colombianos en acción

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido

Luis Díaz relató las dificultades que enfrentó para llegar al fútbol de élite, antes del partido contra el Bayern Múnich por Champions League