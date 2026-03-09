Roy Barreras respondió a Daniel Quintero tras aceptar su derrota en la consulta del Frente por la Vida: “Gracias, Daniel”

Roy Barreras y Daniel Quintero reconocieron los resultados de la consulta interpartidista - crédito Montaje Infobae

Pese a los roces protagonizados entre los candidatos presidenciales Daniel Quintero y Roy Barreras, en medio de su disputa por quedarse con la consulta del Frente por la Vida, los dos políticos bajaron la guardia tras los resultados alcanzados el domingo 8 de marzo.

De hecho, el primero en aparecer tras conocerse la victoria de Barreras fue el exalcalde de Medellín que, a través de su cuenta de X, reconoció la victoria del exembajador de Colombia ante el Reino Unido.

Quintero aseguró que apoyará la campaña presidencial de su adversario “como ordena la ley”, destacando la necesidad de forjar unidad en el movimiento y señalando como ganadores al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico.

“Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad. El ganador de esta consulta es el Presidente Petro y el Pacto Histórico. Pueden contar conmigo. Mi objetivo será siempre el mismo”, escribió en su cuenta de X.

Ante el reconocimiento, el ahora candidato oficial del Frente por la Vida también apareció en su cuenta de X para agradecer a Quintero por sus palabras, además de advertir que aún falta conseguir suficientes votos para disputarse la primera vuelta con los favoritos de las encuestas, entre los que se encuentran Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

“Gracias Daniel. 500.000 progresistas son definitivos y no se encuentran debajo de la mesa . Tenemos tarea”, escribio Roy Barreras.

Por su parte, Quintero resaltó el valor del respaldo obtenido considerando la ausencia de recursos y estructuras partidistas. “Desde Medellín quiero agradecer a nuestra gente, a la gente que votó por nosotros, sin plata, sin partidos, sin maquinarias, por convicción y que creen como yo que la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar a nuestro país”, aseguró el exalcalde.

Estrategia y proyección de Roy Barreras hacia la primera vuelta

Desde el centro de Bogotá, Roy Barreras recibió los resultados con cautela. El exsenador y exembajador en Reino Unido manifestó que su victoria es reflejo del respaldo a la inclusión social y el progresismo en Colombia.

“El pueblo colombiano ha sentido que hay un llamado legítimo hacia la inclusión social, pero se trata de ganar las elecciones. Se trata de que Colombia no retroceda, se trata de no cometer errores estratégicos, de no abandonar la cancha. Fue un error evidente haber abandonado la cancha. Pero en la primera vuelta nadie podrá abandonar la cancha. Y tenemos tres meses de aquí a ella para que los colombianos decidan si es cierto que es posible un progresismo con las instituciones, un progresismo sin miedos, un progresismo que no genere temor y un progresismo que garantice que las reformas se hagan y se aprueben”, aseguró Barreras.

El candidato señaló que su objetivo en los próximos tres meses será ampliar la base electoral, apelando a sectores que participaron en otras consultas. “Dos millones de personas que engordaron la consulta uribista no son uribistas, son centro, pero no tenían otro camino que votar allí, porque la orden del presidente Petro o su sugerencia, y además el trabajo de muchos militantes de los sectores más radicales del Pacto, era impedir no solo que votaran por los otros, sino incluso votar contra nosotros”, indicó.

Barreras calificó como inesperada su victoria, considerando las encuestas previas y expresó: “No se gana una consulta presidencial contra viento y marea, contra las encuestas, contra el saboteo, contra el boicot, contra una campaña de infamia y no se celebra”.

Tres meses clave para consolidar la propuesta progresista

El festejo de Barreras se limitará a la noche del 8 de marzo de 2026. A partir del 9 de marzo, el candidato aseguró que enfocará sus esfuerzos en la definición de su fórmula vicepresidencial y el fortalecimiento del proyecto destinado a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

En sus declaraciones, Barreras también identificó al abogado Abelardo de la Espriella como el principal derrotado de la jornada y destacó la responsabilidad del progresismo de no permitir el retroceso en derechos ni libertades ante la posibilidad de una “derecha regresiva”.

El candidato del Frente por la Vida anticipó su participación decisiva en la campaña de primera vuelta y concluyó: “Tenemos tres meses para que el gran ganador sea el progresismo colombiano y no esa especie de derecha light, que ya la padecimos una vez, pero que sigue siendo derecha regresiva y sigue siendo derecha que niega derechos y libertades y sigue siendo derecha que echa a perder los avances sociales. No lo vamos a permitir, vamos a avanzar y vamos a llegar con mucha fuerza a la primera vuelta. Esperen los debates, los quiero ver”.