Colombia

Roy Barreras respondió a Daniel Quintero tras aceptar su derrota en la consulta del Frente por la Vida: “Gracias, Daniel”

El candidato por el Frente por la Vida aseguró que las votaciones obtenidas el domingo 8 de marzo, aunque bajas, representan el punto inicial para defender al progresismo

Guardar
Roy Barreras y Daniel Quintero
Roy Barreras y Daniel Quintero reconocieron los resultados de la consulta interpartidista - crédito Montaje Infobae

Pese a los roces protagonizados entre los candidatos presidenciales Daniel Quintero y Roy Barreras, en medio de su disputa por quedarse con la consulta del Frente por la Vida, los dos políticos bajaron la guardia tras los resultados alcanzados el domingo 8 de marzo.

De hecho, el primero en aparecer tras conocerse la victoria de Barreras fue el exalcalde de Medellín que, a través de su cuenta de X, reconoció la victoria del exembajador de Colombia ante el Reino Unido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Quintero aseguró que apoyará la campaña presidencial de su adversario “como ordena la ley”, destacando la necesidad de forjar unidad en el movimiento y señalando como ganadores al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico.

Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad. El ganador de esta consulta es el Presidente Petro y el Pacto Histórico. Pueden contar conmigo. Mi objetivo será siempre el mismo”, escribió en su cuenta de X.

Roy Barreras respondió a Daniel
Roy Barreras respondió a Daniel Quintero tras reconocer los resultados de la consulta interpartidista - crédito X

Ante el reconocimiento, el ahora candidato oficial del Frente por la Vida también apareció en su cuenta de X para agradecer a Quintero por sus palabras, además de advertir que aún falta conseguir suficientes votos para disputarse la primera vuelta con los favoritos de las encuestas, entre los que se encuentran Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Gracias Daniel. 500.000 progresistas son definitivos y no se encuentran debajo de la mesa . Tenemos tarea”, escribio Roy Barreras.

Por su parte, Quintero resaltó el valor del respaldo obtenido considerando la ausencia de recursos y estructuras partidistas. “Desde Medellín quiero agradecer a nuestra gente, a la gente que votó por nosotros, sin plata, sin partidos, sin maquinarias, por convicción y que creen como yo que la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar a nuestro país”, aseguró el exalcalde.

Daniel Quintero reconoció victoria de Roy Barreras en la consulta Frente por la Vida - crédito @QuinteroCalle/X

Estrategia y proyección de Roy Barreras hacia la primera vuelta

Desde el centro de Bogotá, Roy Barreras recibió los resultados con cautela. El exsenador y exembajador en Reino Unido manifestó que su victoria es reflejo del respaldo a la inclusión social y el progresismo en Colombia.

El pueblo colombiano ha sentido que hay un llamado legítimo hacia la inclusión social, pero se trata de ganar las elecciones. Se trata de que Colombia no retroceda, se trata de no cometer errores estratégicos, de no abandonar la cancha. Fue un error evidente haber abandonado la cancha. Pero en la primera vuelta nadie podrá abandonar la cancha. Y tenemos tres meses de aquí a ella para que los colombianos decidan si es cierto que es posible un progresismo con las instituciones, un progresismo sin miedos, un progresismo que no genere temor y un progresismo que garantice que las reformas se hagan y se aprueben”, aseguró Barreras.

El candidato señaló que su objetivo en los próximos tres meses será ampliar la base electoral, apelando a sectores que participaron en otras consultas. “Dos millones de personas que engordaron la consulta uribista no son uribistas, son centro, pero no tenían otro camino que votar allí, porque la orden del presidente Petro o su sugerencia, y además el trabajo de muchos militantes de los sectores más radicales del Pacto, era impedir no solo que votaran por los otros, sino incluso votar contra nosotros”, indicó.

Barreras calificó como inesperada su victoria, considerando las encuestas previas y expresó: “No se gana una consulta presidencial contra viento y marea, contra las encuestas, contra el saboteo, contra el boicot, contra una campaña de infamia y no se celebra”.

Tres meses clave para consolidar la propuesta progresista

Roy Barreras ganó consulta del
Roy Barreras ganó consulta del Frente por la Vida y lanzó pulla a Gustavo Petro - crédito @RoyBarreras/X - Luisa González/Reuters / Montaje Infobae

El festejo de Barreras se limitará a la noche del 8 de marzo de 2026. A partir del 9 de marzo, el candidato aseguró que enfocará sus esfuerzos en la definición de su fórmula vicepresidencial y el fortalecimiento del proyecto destinado a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

En sus declaraciones, Barreras también identificó al abogado Abelardo de la Espriella como el principal derrotado de la jornada y destacó la responsabilidad del progresismo de no permitir el retroceso en derechos ni libertades ante la posibilidad de una “derecha regresiva”.

El candidato del Frente por la Vida anticipó su participación decisiva en la campaña de primera vuelta y concluyó: “Tenemos tres meses para que el gran ganador sea el progresismo colombiano y no esa especie de derecha light, que ya la padecimos una vez, pero que sigue siendo derecha regresiva y sigue siendo derecha que niega derechos y libertades y sigue siendo derecha que echa a perder los avances sociales. No lo vamos a permitir, vamos a avanzar y vamos a llegar con mucha fuerza a la primera vuelta. Esperen los debates, los quiero ver”.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroRoy BarrerasFrente por la VidaConsultas interpartidistas marzoElecciones marzo 2026Resultados consultasColombia-noticias

Más Noticias

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran el preconteo del Senado

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras son los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Elecciones Colombia 2026 - EN

Competidores de la Gran Consulta por Colombia que se enfrentaron a Paloma Valencia aceptaron su derrota: esto dijeron

Los siete aspirantes que se medían el aceite con la senadora del Centro Democrático garantizaron su apoyo a la nueva candidata por el centro derecha que ahora llegará a las elecciones de mayo de 2026

Competidores de la Gran Consulta

El Cantante del Gol y otros candidatos del mundo del fútbol que se ‘quemaron’ en las elecciones de Congreso en 2026

Hamilton Ricard y Rafael Sanabria fueron otros de los candidatos a la Cámara de Representantes que se quedaron sin curul en la legislatura 2026-2030

El Cantante del Gol y

Las consultas dejaron un escenario presidencial difícil de predecir: “Se debe analizar con cuidado”

En diálogo con Infobae Colombia, Jorge Gustavo Munevar habló del triunfo de Paloma Valencia y las derrotas de alcance para Claudia López y Roy Barreras

Las consultas dejaron un escenario

Marta Lucía Ramírez sugirió a Paloma Valencia fórmula vicepresidencial: de quién se trata

La exvicepresidenta destacó la importancia de una nueva alianza institucional que impulse reformas y fomente la inversión privada, en un escenario nacional marcado por desafíos económicos y sociales

Marta Lucía Ramírez sugirió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Dani Duke se burló de Mariana Zapata por su audio viral sobre la manera en la que debe modelar en una campaña

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

Expareja de Aida Victoria Merlano quiso mandar mensaje por el Día de la Mujer y salió regañado: “Está quemado”

Seguidores de Feid comentaron una publicación y critican su apariencia física: “Después de Karol se acaban”

Deportes

Radamel Falcao vuelve a ser

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos