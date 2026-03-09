Colombia

Precio del dólar en Colombia: qué pasará con el peso luego de los resultados de las elecciones del 8 de marzo

Expertos apuntaron que un entorno financiero complejo provoca que los cambios en el tipo de cambio tengan un impacto inmediato en las deudas en moneda extranjera, tanto de familias como de compañías

El dólar en Colombia lleva
El dólar en Colombia lleva varias semanas cotizándose por encima de la línea de los $3.700 - crédito Reuters

El cierre de la primera semana de marzo situó al dólar en Colombia en el foco de la atención económica, en medio de la proximidad de las elecciones legislativas del 8 de marzo y la incertidumbre sobre la evolución de los mercados luego de la jornada electoral.

La cotización de la divisa estadounidense mostró movimientos sensibles en medio de volatilidad financiera. Durante el mes, se prevé que el precio del dólar en Colombia responda al resultado de las elecciones de Senado y Cámara, factores políticos internos y presiones globales. Expertos advirtieron que la volatilidad cambiaria podría incrementarse, por lo que aconsejaron prudencia tanto a compradores como a exportadores.

El 6 de marzo de 2026, el tipo de cambio en Colombia cerró en $3.772,50, con una baja de $21,50 frente al día anterior, lo que representa una variación diaria de -0,57%. El precio máximo alcanzado durante la sesión fue de $3.807,40 y el mínimo coincidió con el cierre. El promedio de negociación se ubicó en $3.795,76, con una apertura de $3.794,00.

Al cierre de la jornada
Al cierre de la jornada del 8 de marzo, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.691,11, mientras que el de venta era de $3.790,56 – crédito Colprensa

El último día hábil antes de las elecciones registró una Tasa Representativa del Mercado de $3.767,94. En el mercado spot, el dólar cerró en $3.770. El monto negociado ascendió a USD1.444 millones en 2.115 operaciones, lo que reflejó una jornada de cautela. La TRM pasó de $3.766,30 (2 de marzo) a $3.767,94 (6 de marzo), lo que indica un comportamiento lateral a pesar de las presiones políticas y petroleras.

Cifras y factores que mueven el dólar en marzo

La coyuntura internacional impactó el mercado cambiario colombiano. El crudo Brent, de referencia para Colombia, aumentó un 8,52%, por lo que cerró en USD92,69 el barril, mientras el WTI finalizó en USD90,90. Dichas subidas se atribuyen a tensiones en Medio Oriente y temores sobre la estabilidad del suministro energético. Para Colombia, este encarecimiento es importante por su efecto en la balanza comercial y la inflación.

En el plano interno, el Dane reportó una inflación de enero del 1,18% mensual y 5,35% anual. Dicho entorno financiero desafiante implica que cualquier fluctuación del tipo de cambio se refleja con rapidez en las obligaciones en moneda extranjera, tanto para hogares como para empresas.

Qué esperar para el dólar tras las elecciones de Congreso

El resultado de las elecciones constituye un punto de inflexión para las expectativas sobre el dólar. El mercado observa con atención la composición del nuevo Congreso, cuya orientación política influirá en la gobernabilidad y las decisiones económicas.

Las elecciones del 8 de
Las elecciones del 8 de marzo dejaron como uno de los grandes ganadores al Centro Democrático - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Según Sofía Rodríguez, docente de Finanzas de la Universidad de San Buenaventura, “el mercado llegó con presión por el petróleo y por el tono defensivo global, pero también con una clara actitud de espera frente al resultado electoral. No fue una jornada de pánico, sino de cautela”.

Más hacia el alza que hacia la baja

Por su parte, el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira considera que “estamos en un punto muy decisivo para el dólar y coincide con lo que está ocurriendo a nivel global. Va a ser clave lo del domingo, las elecciones del Congreso. Precisó que ”vemos más catalizador al alza que a la baja. Necesita quedar un muy buen Congreso para que dé estabilidad y nos permita seguir recogiendo en niveles cerca de $3.720 o $3.700”.

El experto también advirtió que, si la certidumbre política no se consolida, el dólar podría repuntar. “En el corto plazo nos lleva hacia los $3.900 como objetivo y si rompe este nivel tendríamos espacio para ir a buscar un $4.100 o $4.200”, anotó. Resaltó que la calidad de la composición legislativa será determinante para la estabilidad del mercado cambiario.

Entretanto, el analista de mercados de HFM, Emanuel Juárez, remarcó que el tipo de cambio podría reaccionar con mayor sensibilidad a las encuestas y a las señales que envíen los candidatos sobre temas fiscales, energéticos y regulatorios.

“Tras las elecciones, la dirección del dólar dependerá en gran medida de la percepción de estabilidad y continuidad en la política económica del país. Un escenario que refuerce la confianza podría moderar las presiones cambiarias, mientras que un mayor nivel de incertidumbre podría impulsar la demanda de dólares”, dijo el experto.

La victoria de Paloma Valencia,
La victoria de Paloma Valencia, del Centro Democrático, en La Gran Consulta podría dar tranquilidad a los mercados - crédito @PalomaValenciaL/X

Consejos para enfrentar la volatilidad cambiaria en marzo

Frente a este panorama de incertidumbre, los especialistas recomiendan precaución en las operaciones con moneda extranjera.

Rodríguez anotó que “cuando hay volatilidad por factores políticos y externos al mismo tiempo, lo más sensato es no comprar ni vender por ansiedad. Si la operación no es urgente, vale la pena esperar la apertura del lunes y comparar precios”. Añadió que es fundamental revisar la tasa efectiva de compra o venta de dólares y no basarse solo en la tasa representativa del mercado, ya que los márgenes y comisiones pueden modificar de manera relevante el costo final de la operación.

Para los participantes del mercado, Juan Pablo Vieira sugiere que “sigamos recogiendo en la medida que haya una corrección, inclusive un $3.750, seguir participando con compras, no pasar con nada de coberturas en venta”. A los exportadores, les recomienda aprovechar repuntes hacia la zona de $3.820 – $3.840 para monetizar el capital de trabajo inmediato, evitando coberturas para periodos prolongados.

Mientras que en el caso de remesas o ingresos desde el exterior, se recomienda analizar con atención la tasa que ofrece la entidad financiera y, cuando sea posible, dividir las operaciones para minimizar el impacto de la volatilidad y optimizar los ingresos en moneda local.

El inicio de la nueva semana será determinante. La reacción de los inversores tras la apertura de los mercados y el resultado electoral marcará el rumbo del tipo de cambio en Colombia durante el mes de marzo.

