Policía tuvo que separar a dos mujeres que pelearon en el norte de Bogotá: “Viéndolo bien, dicen que fue por un voto”

En un video publicado en redes sociales se observa como dos damas se enfrentan en plena vía pública; se presume que el origen de la discusión se produjo por conflictos políticos

La escena quedó grabada en
La escena quedó grabada en un video publicado en redes sociales - crédito Captura de Video @danielmarulandaof/Instagram

Durante la jornada de elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas que se llevaron a cabo el domingo 8 de marzo de 2026, se presentó un enfrentamiento entre dos mujeres en inmediaciones a un puesto de votación en Bogotá.

Los hechos se registraron en la Calle 85, ubicado en el norte de la capital colombiana, en la que sostuvieron un enfrentamiento físico por un aparente insulto lanzado por una de las contrincantes.

La pelea quedó registrada en un video publicado por el usuario @danielmarulandaof de Instagram, donde se evidencia que varios ciudadanos quedan impresionados ante la escena. En un momento, aparecen dos uniformados de la policía, que se encontraban cerca del puesto de votación, para separar a las mujeres.

Los hechos se registraron en inmediaciones al puesto de votación ubicado en la Calle 85, en el norte de la capital colombiana - crédito @danielmarulandaof/Instagram

Posteriormente, la interacción de la fuerza pública culminó con la discusión en el sitio. No obstante, este episodio generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Algunos criticaron la actitud de las mujeres, al considerar el ambiente político que se presenta en el país; pues aseguran que el origen de la pelea se debió por gustos políticos. Sin embargo, hubo otros internautas que tomaron la situación en forma de humor.

“Cámara 10/10”; “Me encanta Bogotá”; “Aunque viéndolo bien ,dicen que fue por un voto, no aceptan que el centro democrático ni suena ni truena”; “Hágale cosquillas”; “Te encanta el chisme”; “Cosas que hace el petrismo y el uribismo...”; “Maravilloso día de la mujer, Excelente ambiente laboral”; “La salud mental también es importante”; “No podían darse en la jeta sin tanta gritería?”; “Que boleta en la 85”, fueron algunos de los comentarios realizados por los usuarios en las redes sociales.

Los usuarios cuestionaron la discusión
Los usuarios cuestionaron la discusión de las dos mujeres en Bogotá - crédito @danielmarulandaof/Instagram

Jóven le cayó un rayo en Cundinamarca

De otro lado, un joven de 23 años falleció en la mañana del domingo 8 de marzo en el municipio de Tocaima, departamento de Cundinamarca, al ser impactado por un rayo mientras trabajaba en una finca local y grababa con su teléfono móvil, en un episodio que pone de relieve los riesgos incrementados por las intensas lluvias y las descargas eléctricas que afectan actualmente a la región.

Según informó el medio Actualidad Informativa, la víctima fue identificada como Juan Pablo Hernández Contreras, que se encontraba en la finca La Mariposa, ubicada en la vereda Vázquez, cuando fue sorprendido por una tormenta eléctrica.

Además, el medio local señaló que el joven decidió grabar a una de las vacas con su teléfono móvil cuando “se registró una descarga eléctrica producto de un rayo que lo impactó directamente, provocándole la muerte en el sitio”.

La zona fue afectada por
La zona fue afectada por una tormenta eléctrica que derribó árboles - crédito Alcaldía de Girardot

Tras recibir el reporte del fallecimiento, la Policía local activó un protocolo de atención urgente. Personal del grupo de criminalística de la Sijin, adscrito a la URI de Girardot, se desplazó hasta el lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y adelantar las diligencias correspondientes.

Las autoridades reiteraron a la población rural la necesidad de extremar precauciones durante tormentas eléctricas. En estos entornos, el riesgo de ser alcanzado por descargas atmosféricas es elevado, especialmente en campo abierto, cerca de objetos metálicos, o dispositivos electrónicos como los celulares.

La magnitud de la emergencia invernal que atraviesa Cundinamarca ha obligado a las autoridades departamentales a movilizar recursos y equipos especializados. El gobernador Jorge Emilio Rey detalló en sus redes sociales que el departamento cuenta actualmente con 58 frentes de trabajo con maquinaria amarilla, desplegados para atender puntos críticos de infraestructura y vialidad.

Todo el departamento esta afectado
Todo el departamento esta afectado por una ola invernal de varios meses - crédito @JorgeEmilioRey / X

En declaraciones difundidas por Actualidad Informativa, el gobernador explicó que algunas de las afectaciones más graves incluyen pérdida de banca, deslizamientos y remociones en masa.

El dispositivo de intervención abarca corredores estratégicos como la Troncal del Guavio y la Troncal del Río Negro. Rey precisó que en la Troncal de Guavio operan una retroexcavadora y una volqueta doble troque, mientras que en la Troncal de Río Negro la respuesta incluye tres retroexcavadoras de llantas, un minicargador, una motoniveladora y cinco volquetas. Otros sectores, entre ellos el corredor Vergara–Pacho y la vía Alpes–Reventones, también están bajo atención, con equipos dedicados a la remoción de escombros y evaluación de daños.

La coordinación de los trabajos recae en el Instituto de Caminos y Construcciones, cuyo objetivo inmediato es restablecer la movilidad y garantizar la seguridad vial. El gobernador Rey aseguró: “Seguimos atentos para garantizar la movilidad y la seguridad vial en Cundinamarca”.

