Colombia

Petro apuntó a Roy Barreras y Daniel Quintero tras fracaso de la lista del Frente Amplio: “Siempre la división por figurar...”

El presidente de la República, con un mensaje en sus redes sociales, arremetió contra el exembajador de Colombia y el acusado exalcalde de Medellín, que sacaron lista aparte de la del Pacto Histórico y fracasaron en su intención de poner al menos un senador en el Legislativo

Guardar
El exembajador Roy Barreras y
El exembajador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín fueron blanco de las críticas del presidente Gustavo Petro - crédito RoyBarreras/X - Kylie Cooper/REUTERS - Colprensa

Con un duro mensaje en las redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó el lunes 9 de marzo a los resultados de los comicios legislativos: en específico, al fracaso de la lista del Frente Amplio al Senado, que no logró el umbral requerido para contar con representación en la legislatura que se avecina y, según el análisis que compartió el jefe de Estado, impidió que el Pacto Histórico, partido de Gobierno, tuviera un número mayor de curules.

Petro, en la red social X, replicó un comentario de un usuario identificado como Cristian Ortega, en el que cuestionó la lista alterna del progresismo. “Se dejaron llevar de la soberbia y de esperanzas vacías. Con los votos del Frente Amplio tendríamos de dos a cuatro Senadores más y la curul internacional estaría en el Pacto. Muy mal compañeros”, expresó Ortega, en una opinión que apoyó el gobernante con el mensaje posterior, que tuvo claros destinatarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro lanzó sus pullas a Daniel Quintero y Roy Barreras, por el fracaso de la lista del Frente Amplio - crédito @petrogustavo/X

“Siempre la división por figurar de manera personal es autodestructivo“, expresó el primer mandatario en la red social, en una publicación que tuvo como responsables, aunque de manera indirecta, al exembajador de Colombia en Reino Unido Roy Barreras y al acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que impulsaron la confección de esta lista y, de la misma manera, impulsaron la consulta del Frente por la Vida, que fue la de menor votación de la jornada.

¿Cómo le fue a la lista del Frente Amplio en el Congreso?

De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, escrutados el 99,56% de los votos, la lista abierta del Frente Amplio Unitario, denominación que recibió en esta contienda, solo obtuvo 396.042 sufragios, frente a los 4.413.636 votos que sacó el colectivo cerrado del Pacto Histórico. Esto representó solo un 2,03% de los votos totales por la corporación, con lo que no cumplió con el umbral del 3% para, al menos, haber obtenido una curul.

El aspirante al que mejor le fue en esta propuesta alternativa al Pacto fue la del periodista y activista Alejandro Vergel, que con 62.305 sufragios, mientras que la segunda en la votación fue Olga Flórez, con 57.254. En esa lista estuvo Mary Luz Herrán: exesposa del primer mandatario, a la que no le fue bien, pues solo alcanzó 2.298 votos y quedó relegada en la lista, en un balance a todas luces decepcionante para las expectativas causadas con esta propuesta.

Otros de los aspirantes que no tuvieron éxito por esta lista fueron el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, el exalcalde de Neiva Gorky Muñoz, investigado por presunta corrupción; la exfiscal Angélica Monsalve, el exdirigente del Pacto Histórico Máximo Noriega, salpicado en el escándalo del primogénito del presidente, Nicolás Petro Burgos; y el exsecretario privado de Quintero en la Alcaldía de Medellín, Juan David Duque. Resultados flojos para la colectividad.

A esto se suma que la consulta del Frente Amplio, impulsada por Barreras y Quintero y en la que participaron otros perfiles, solo recibió el 8,42% de los votos. El ganador fue Barreras, que irá a primera vuelta tras haber sacado 257.037 votos frente a 227.379 de Quintero; y en el tercer lugar está Edison Lucio Torres, con 43.002 sufragios. Cierran este lote de cinco aspirantes Martha Viviana Bernal (40.373 votos) y Héctor Elías Pineda (28.187), respectivamente.

En ese sentido, el balance para este grupo alterno al Pacto fue negativo, por más de que el exdiplomático se presentará en primera vuelta, a la par del aspirante del Pacto, Iván Cepeda, que en la consulta del 26 de octubre obtuvo 1.522.347 votos y recibió la nominación para ser el único candidato del partido oficialista, pese a que por decisión del Consejo Nacional Electoral no pudo participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDaniel QuinteroFrente AmplioElecciones 8 de marzoGobierno PetroElecciones 8 de marzo ColombiaElecciones 2026 ColombiaElecciones Colombia 2026Elecciones Congreso ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

El curioso truco de una joven bogotana para evitar ser estafada por taxistas de Cartagena: “Sí sirve”

Recomendaciones en las diferentes plataformas digitales surgen como opciones para aquellos que buscan tener experiencias más seguras durante su estadía en la costa caribeña

El curioso truco de una

Colombia: se registró un temblor de magnitud 4.4 en Valle del Cauca

El país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que tiene una alta actividad sísmica

Colombia: se registró un temblor

Así quedó la rentabilidad de los CDT en Colombia luego de las elecciones del 8 de marzo: por qué siguen siendo confiables

En la actualidad existen tasas competitivas en el mercado y es posible comparar las alternativas disponibles entre las entidades reguladas

Así quedó la rentabilidad de

Resultados elecciones 2026 - EN VIVO: todo lo que debe saber sobre el nuevo Congreso y los candidatos presidenciales

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Resultados elecciones 2026 - EN

Iván Cepeda reveló el nombre de su fórmula vicepresidencial y provocó polémica: de quién se trata

El aspirante presidencial del Pacto Histórico destacó que sentía orgullo de que su compañera fuera mujer y perteneciera a una comunidad indígena, aunque su decisión sorprendió porque muchos esperaban a alguien con mayor reconocimiento público

Iván Cepeda reveló el nombre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pelea entre Gustavo Petro y

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera y Hugo García

Isabella Ladera y Hugo García lloran dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar tanto”

Felipe Saruma se “quemó” en su aspiración al Congreso pero agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Esto apenas comienza”

La Liendra celebró la derrota de los ‘influencers’ en el Congreso de Colombia: “El país necesita gente preparada, no famosa”

Levy Rincón, el influenciador petrista, celebró la derrota de Vicky Dávila en las consultas interpartidistas: “Es un meme”

Yina Calderón y Manelyk se sacaron ‘los trapitos al sol’ durante los posicionamientos de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Malagradecida”

Deportes

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League

Deportivo Cali definió su nuevo entrenador para escapar del descenso en 2026: ya fue campeón con los Azucareros

Así le fue a los ciclistas colombianos en la etapa 2 de la Paris-Niza, ganada por Max Kanter

Kylian Mbappé tendría que ser convocado por Francia para el partido contra Colombia: un acuerdo comercial exige la presencia de la estrella del Real Madrid

Estos son los convocados por Croacia para el partido amistoso contra la selección Colombia: Luka Modrić, el más destacado