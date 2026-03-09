Petro apuntó a Roy Barreras y Daniel Quintero tras fracaso de la lista del Frente Amplio: “Siempre la división por figurar...”

El exembajador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín fueron blanco de las críticas del presidente Gustavo Petro - crédito RoyBarreras/X - Kylie Cooper/REUTERS - Colprensa

Con un duro mensaje en las redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó el lunes 9 de marzo a los resultados de los comicios legislativos: en específico, al fracaso de la lista del Frente Amplio al Senado, que no logró el umbral requerido para contar con representación en la legislatura que se avecina y, según el análisis que compartió el jefe de Estado, impidió que el Pacto Histórico, partido de Gobierno, tuviera un número mayor de curules.

Petro, en la red social X, replicó un comentario de un usuario identificado como Cristian Ortega, en el que cuestionó la lista alterna del progresismo. “Se dejaron llevar de la soberbia y de esperanzas vacías. Con los votos del Frente Amplio tendríamos de dos a cuatro Senadores más y la curul internacional estaría en el Pacto. Muy mal compañeros”, expresó Ortega, en una opinión que apoyó el gobernante con el mensaje posterior, que tuvo claros destinatarios.

“Siempre la división por figurar de manera personal es autodestructivo“, expresó el primer mandatario en la red social, en una publicación que tuvo como responsables, aunque de manera indirecta, al exembajador de Colombia en Reino Unido Roy Barreras y al acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que impulsaron la confección de esta lista y, de la misma manera, impulsaron la consulta del Frente por la Vida, que fue la de menor votación de la jornada.

¿Cómo le fue a la lista del Frente Amplio en el Congreso?

De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, escrutados el 99,56% de los votos, la lista abierta del Frente Amplio Unitario, denominación que recibió en esta contienda, solo obtuvo 396.042 sufragios, frente a los 4.413.636 votos que sacó el colectivo cerrado del Pacto Histórico. Esto representó solo un 2,03% de los votos totales por la corporación, con lo que no cumplió con el umbral del 3% para, al menos, haber obtenido una curul.

El aspirante al que mejor le fue en esta propuesta alternativa al Pacto fue la del periodista y activista Alejandro Vergel, que con 62.305 sufragios, mientras que la segunda en la votación fue Olga Flórez, con 57.254. En esa lista estuvo Mary Luz Herrán: exesposa del primer mandatario, a la que no le fue bien, pues solo alcanzó 2.298 votos y quedó relegada en la lista, en un balance a todas luces decepcionante para las expectativas causadas con esta propuesta.

Otros de los aspirantes que no tuvieron éxito por esta lista fueron el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, el exalcalde de Neiva Gorky Muñoz, investigado por presunta corrupción; la exfiscal Angélica Monsalve, el exdirigente del Pacto Histórico Máximo Noriega, salpicado en el escándalo del primogénito del presidente, Nicolás Petro Burgos; y el exsecretario privado de Quintero en la Alcaldía de Medellín, Juan David Duque. Resultados flojos para la colectividad.

A esto se suma que la consulta del Frente Amplio, impulsada por Barreras y Quintero y en la que participaron otros perfiles, solo recibió el 8,42% de los votos. El ganador fue Barreras, que irá a primera vuelta tras haber sacado 257.037 votos frente a 227.379 de Quintero; y en el tercer lugar está Edison Lucio Torres, con 43.002 sufragios. Cierran este lote de cinco aspirantes Martha Viviana Bernal (40.373 votos) y Héctor Elías Pineda (28.187), respectivamente.

En ese sentido, el balance para este grupo alterno al Pacto fue negativo, por más de que el exdiplomático se presentará en primera vuelta, a la par del aspirante del Pacto, Iván Cepeda, que en la consulta del 26 de octubre obtuvo 1.522.347 votos y recibió la nominación para ser el único candidato del partido oficialista, pese a que por decisión del Consejo Nacional Electoral no pudo participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026.