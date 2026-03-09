Colombia

Petro afirma que el Pacto Histórico “arrasó” en las elecciones al Congreso y anuncia prioridad a la reforma a la salud

El presidente llamó a construir una “gran Alianza por la Vida y la prosperidad” para impulsar las reformas sociales. También pidió que los nuevos congresistas del movimiento se formen políticamente y planteó la creación de una escuela de la nueva política en Colombia

El presidente reaccionó a los resultados preliminares de las elecciones legislativas y destacó el desempeño del bloque oficialista en el Senado. - crédito REUTERS/Luisa González

El presidente Gustavo Petro reaccionó a los resultados preliminares de las elecciones legislativas de 2026 y aseguró que el Pacto Histórico logró una victoria contundente en el Congreso, consolidándose como la principal fuerza política del país. No obstante, el mandatario reconoció que su coalición no alcanzará una mayoría absoluta, por lo que insistió en la necesidad de construir alianzas políticas para impulsar las reformas sociales de su gobierno.

A través de su cuenta en redes sociales, el jefe de Estado destacó el desempeño electoral de su movimiento y reiteró que uno de los principales objetivos en la agenda legislativa será retomar el debate de la reforma a la salud, una de las iniciativas más polémicas de su administración.

En su mensaje público, el mandatario afirmó que, incluso antes del escrutinio oficial, los datos del preconteo reflejan un triunfo claro para su coalición política.

“Solo en preconteo y faltando el escrutinio es indudable que el Pacto arrasó en las elecciones de Congreso”, escribió Petro en su publicación.

Sin embargo, también reconoció que el resultado no garantiza el control total del Legislativo.

“Sin embargo, no es mayoría absoluta, la idea de una gran Alianza por la Vida y la prosperidad debe mantenerse”, agregó.

El presidente hizo un llamado a los nuevos congresistas de su colectividad para fortalecer la formación política dentro del movimiento y evitar errores del pasado en la política colombiana.

“Que no pase como a la Anapo, las y los congresistas nuevos deben estudiar y debe crearse una escuela de la nueva política para Colombia”, señaló.

Mensaje publicado por el mandatario en redes sociales tras conocerse el preconteo de las elecciones al Congreso. - crédito @petrogustavo/X

La reforma a la salud, prioridad en la agenda legislativa

En su pronunciamiento, el mandatario también adelantó cuál será uno de los principales proyectos que su gobierno impulsará en el actual periodo legislativo.

“En el próximo periodo del actual Congreso se presentarán proyectos de ley de reformas sociales, la reforma a la salud es una prioridad”, afirmó.

La iniciativa de salud ha sido uno de los proyectos más controvertidos del gobierno Petro. En legislaturas anteriores enfrentó fuertes resistencias políticas y fue archivada en el Congreso, lo que obligó al Ejecutivo a replantear su estrategia para intentar aprobarla.

Con la nueva composición del Senado, el Gobierno espera contar con un escenario político más favorable para reabrir el debate.

El Gobierno anunció que retomará el impulso de su reforma al sistema de salud en el próximo periodo legislativo. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Pacto Histórico se consolida como la mayor fuerza del Senado

Los resultados preliminares de las elecciones al Senado indican que el Pacto Histórico obtendría alrededor de 25 curules, lo que lo convertiría en el partido con mayor representación en la cámara alta.

De acuerdo con los datos del preconteo, 25 de esas curules provienen de la lista abierta del movimiento, que suma cerca de 4,4 millones de votos, mientras que una curul adicional corresponde a la representación indígena obtenida por Martha Peralta.

Con estas cifras, el petrismo supera ampliamente los resultados obtenidos en 2022, cuando alcanzó cerca de 2,8 millones de votos en las elecciones legislativas.

El crecimiento electoral también se reflejó en el mapa político del país. La coalición de izquierda ganó en 12 de los 32 departamentos, con votaciones clave en Bogotá, el Valle del Cauca, Atlántico y varios territorios de la región Pacífico.

Este resultado fortalece al oficialismo en el Congreso y abre la puerta a una campaña presidencial más sólida dentro del mismo espectro político.

La coalición de izquierda se perfila como la bancada más grande del Senado en la nueva legislatura. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Alta participación electoral en los comicios

Las elecciones legislativas de 2026 registraron una de las participaciones más altas de las últimas décadas.

Más de 21 millones de colombianos votaron para el Senado, lo que representa más de la mitad del censo electoral habilitado y constituye la mayor participación desde 1990.

En total, más de mil candidatos distribuidos en 26 listas compitieron por las 102 curules del Senado, en una jornada que redefinió el equilibrio político del país de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Un Senado dividido que obligará a negociar

Aunque el Pacto Histórico se perfila como la bancada más grande, la nueva composición del Senado apunta a un escenario fragmentado, en el que ningún partido tendrá la capacidad de imponer su agenda sin acuerdos políticos.

Las proyecciones indican que el Centro Democrático aumentaría su presencia hasta 17 curules, mientras que el Partido Liberal obtendría alrededor de 13 escaños. Por su parte, la Alianza Verde y el Partido Conservador alcanzarían cerca de 11 cada uno, y el Partido de la U tendría aproximadamente 9 senadores.

Otros partidos como Cambio Radical, Salvación Nacional y nuevas coaliciones políticas también tendrían representación, lo que confirma que el próximo Congreso estará marcado por la negociación y la construcción de mayorías.

En este contexto, liberales, conservadores y el Partido de la U podrían convertirse nuevamente en fuerzas decisivas para definir la agenda legislativa.

El nuevo Congreso se posesionará en julio

El Senado elegido en estas elecciones tomará posesión el próximo 20 de julio, momento en el que comenzará oficialmente el nuevo periodo legislativo.

Entre los temas que marcarán la agenda del Congreso estarán las reformas sociales impulsadas por el gobierno, el debate sobre una posible asamblea constituyente y la elección de futuros magistrados de la Corte Constitucional.

Mientras tanto, el país sigue atento al resultado final del escrutinio que confirmará la distribución definitiva de curules.

