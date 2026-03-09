Paloma Valencia arrasó en la Gran Consulta y agradeció su triunfo a Álvaro Uribe: “Ganaremos la Presidencia de la República”

Paloma Valencia agradeció a los colombianos por su apoyo y se comprometió a trabajar con “entusiasmo, disciplina y honradez” para ganar la Presidencia - crédito Paloma Valencia/YouTube

En las elecciones del 8 de marzo de 2026, Paloma Valencia confirmó su liderazgo dentro del Centro Democrático al obtener la victoria en la Gran Consulta por Colombia; con el 90% de las mesas escrutadas, la candidata alcanzó 2.931.066 votos, superando ampliamente a Juan Daniel Oviedo y asegurando su candidatura presidencial.

Al conocerse el resultado del preconteo, la senadora Paloma Valencia se dirigió a sus seguidores desde la sede de campaña, rodeada de su equipo, de los otros ocho participantes de la consulta y de su hija Amapola.

En un discurso cargado de emoción, expresó: “Muchísimas gracias. Colombianos y colombianas, vengo primero a darles las gracias a Dios, que me ha permitido hoy estar aquí, ante ustedes, y agradecer a los colombianos que al haber votado han escogido mi nombre para que los represente. Haré honor a ese voto”.

Paloma Valencia festeja su primer triunfo en su carrera por la Presidencia de la República en 2026 - crédito @PalomaValenciaL/X

La candidata destacó su compromiso con la disciplina y la honradez: “Trabajaré con entusiasmo, disciplina, honradez, como lo he hecho siempre, pero con una esperanza renacida. Cada voto es una semilla en mi corazón que anhelo que germine. Ganaremos la presidencia de la República. Juntos, avanzaremos”.

Paloma Valencia señaló su visión para el país: “Avanzaremos hacia una Colombia justa, donde nadie sea invisible, donde todos los dolores importen, donde nos enriquezcamos económicamente y dejemos atrás todas las pobrezas, y podamos volver a pescar de noche”.

Durante su discurso, dedicó un agradecimiento especial al expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático y su padrino político: “Agradezco al presidente Uribe. ¿Quién hubiera pensado que después de tantos años, cuando me paraba y él era presidente en el Tequendama, a estrecharle la mano cuando él entraba y salía, y lo saludaba como una colombiana más, orgullosa de su presidente, hoy podría ser su candidata, la de mi partido, el Centro Democrático, que hemos fundado con tanto esfuerzo”.

“Gracias al presidente Uribe”, dijo Paloma Valencia al agradecer al expresidente por su apoyo y liderazgo dentro del Centro Democrático - crédito @palomavalencial/Instagram

Paloma Valencia calificó al expresidente como su “certeza de que la política sí transforma el mundo”. “Usted dejó una huella que pretendo seguir, donde la seguridad, la justicia social y el desarrollo económico se hicieron realidad”, destacó, al destacar la importancia de mantener los logros alcanzados por el Centro Democrático en los últimos años.

La candidata, que ahora irá a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, también hizo un reconocimiento a la fuerza del pueblo colombiano, mencionando la resiliencia del país ante los momentos más difíciles: “Claro que los tiempos cambian, y el futuro nos aguarda, pero las certezas de las capacidades del pueblo colombiano, su historia de resiliencia, su infinita capacidad de renacer, nos dan la alegría de mirar hacia adelante con optimismo”.

Un llamado a la unidad y al recuerdo de Miguel Uribe

En su intervención, la candidata uribista no dejó de recordar a los mártires de su partido, en especial a Miguel Uribe, que fue asesinado a mediados de 2025 en medio de su precampaña con miras a las elecciones presidenciales de 2026: “Quiero honrar la memoria de nuestro mártir Miguel Uribe, que nos duele en el corazón todos los días desde que lo asesinaron (...) Miguel aquí estamos pensando en ti, empeñados en que tu muerte no sea una más”.

Paloma Valencia dedicó sentidas palabras a Miguel Uirbe Tubay tras ganar la Gran Consulta por Colombia - crédito Jesús Aviles/Infobae

“Eres el símbolo de todo lo bueno, de todo lo noble, de todo lo bello. Tu vida es un poema que alaba a Colombia, y tu trágico final nos invita a no rendirnos, a seguir luchando, a vencer a los violentos. Nunca más los huérfanos, ni las viudas, ni los padres sobre un sepulcro. Miguel, vives en la memoria de todos nosotros y de todos los colombianos y eres una viva inspiración que nos mueve”, señaló Paloma Valencia en su discurso.

Al mismo tiempo, Valencia reafirmó su compromiso con la seguridad, un aspecto que considera esencial para el bienestar de todos los colombianos. “Por eso viene la seguridad total”, afirmó, al señalar la necesidad de recuperar la autoridad para garantizar un país sin miedo. Aseguró que luchará para que los colombianos vivan en un ambiente de paz y prosperidad, sin los temores que actualmente agobian a tantas comunidades.

La nueva mirada de Paloma Valencia con su objetivo de ocupar la Casa de Nariño

Otro de los puntos que tocó Paloma Valencia fue la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia. En su discurso, la senadora lamentó la falta de medicamentos y la escasez de tratamientos médicos esenciales, como los de cáncer. “Me duele que mis compatriotas hoy estén ante un sistema de salud en ruinas. No hay medicamentos, no hay tratamientos ni para el cáncer, no hay citas, solo filas y el delirante discurso ideológico que no termina”.

Paloma Valencia destacó que, de ser elegida presidenta, reducirá impuestos y fomentará una economía que permita a todos los colombianos prosperar - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Enfatizó que, de ser elegida presidenta, tomará medidas inmediatas para solucionar esta crisis, comprando los medicamentos necesarios y reiniciando los tratamientos que el Gobierno actual, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, fue desatendiendo y olvidando.

Y fue en esta línea que Paloma Valencia no escatimó críticas hacia el mandatario, al que acusó de dejar una “bomba de tiempo” en el país. “Lo que este Gobierno deja como herencia funesta es una bomba de tiempo montada sobre instituciones destruidas, servicios sociales arrasados, saqueo implacable del presupuesto nacional”, aseguró, mientras prometía luchar contra la corrupción y el narcotráfico.

En cuanto a la economía, Paloma Valencia se mostró en contra de los modelos estatistas y rechazó el odio de clases; “el mandato de la consulta es claro, son más de 5 millones de votos que no quieren un país sumido en el odio de clases y el estatismo que elimina el emprendimiento y la iniciativa privada”, afirmó.

Paloma Valencia cerró su discurso con un mensaje de esperanza para las mujeres de Colombia, celebrando su victoria en el Día Internacional de la Mujer - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Aseguró que su propuesta es construir una “economía fraterna” en la que tanto trabajadores como empresarios puedan prosperar, por lo que resaltó que uno de sus principales objetivos será reducir los impuestos para fomentar el desarrollo.

“Colombia no cae; en Colombia hoy se enciende una nueva esperanza, la esperanza de elegir su primera mujer presidente”, dijo durante su discurso y agregó: “Con ella, una nueva historia escrita con la letra de quienes siempre con paciencia y entereza actuamos con la certeza de que lo mejor siempre está por venir. Que viva Colombia”.