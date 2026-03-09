Pacto Histórico será la bancada más grande del Senado: cuándo fue la última vez que un partido obtuvo 25 curules

El Pacto Histórico logró el objetivo de llegar a 25 escaños, cinco más que en 2022 - crédito @GloriaFlorezSI/X

En una jornada que dejó grandes sorpresas, los colombianos eligieron el 8 de marzo de 2026 los nuevos 103 senadores de la República para el periodo 2026-2030. Como se preveía según diferentes análisis estadísticos, el órgano legislativo tendrá una profunda renovación, pues así como habrá nuevos perfiles, también se registraron llamativas salidas, en una contienda que causó toda clase de reacciones en la escena política nacional.

Uno de los hechos más significativos fue el éxito del partido de Gobierno, el Pacto Histórico, que logró consolidarse como la primera fuerza política en el Senado y pasó, de 20 miembros en la legislatura próxima a terminar, a un total de 25, con 4.413.636 votos. Siendo esta la meta que, curiosamente, se había fijado el partido opositor por excelencia del presidente Gustavo Petro: el Centro Democrático, que ni con el expresidente Álvaro Uribe en la lista logró la hazaña.

A diferencia del expresidente Álvaro Uribe, que buscaba ser el senador número 25 del Centro Democrático, el Pacto Histórico sí llegó a la sorprendente cifra - crédito Colprensa

En efecto, la colectividad contraria al Ejecutivo buscaba jalonar apoyos a su colectividad y aumentar su presencia en el legislativo, ubicando a Uribe -justamente- en el puesto 25 de la lista. No obstante, solo pudo llegar a 17 escaños, y si bien ganó cuatro curules más en relación con 2022, lo cierto es que no logró atajar la fuerza del partido oficialista. Así pues, el Pacto seguirá teniendo una representación fuerte en el Senado, incluso con una lista -si se quiere- variada.

Y no solo eso, protagonizó un suceso que no se repetía desde hace 16 años: que una representatividad tuviera, al menos, 25 o más senadores en el ejercicio, lo que le da cierta ventaja para dominar la agenda, en un cuatrienio en el que habrá que ver si podrá prolongarse el proyecto progresista o, por el contrario, llegará una nueva fuerza política a la presidencia. Ese aspecto será clave para conocer cuáles serán las prioridades del nuevo Congreso.

De las 103 curules del Senado, el Pacto Histórico se quedó con algo más del 22% de las mismas - crédito Montaje Jesúe Áviles/Infobae Colombia

¿Cuándo fue que un partido tuvo 25 o más senadores en una legislatura?

La historia reciente del Congreso colombiano evidencia que lograr una bancada superior a 25 miembros representa una meta elevada. Habría que remontarse a las elecciones de 2010, cuando el Partido de la U alcanzó 28 senadores con 2.792.944 votos, para encontrar un caso similar, lo que representó el 26,3% de la corporación; en una contienda en el que el Partido Conservador obtuvo 22 escaños y el Partido Liberal consiguió 16,2% de la representación.

Desde entonces, ninguna colectividad había conseguido superar esa marca, lo que realza el reto asumido y logrado por el Pacto Histórico, en contraste con la frustración del Centro Democrático, que apuntó a esa cifra. Era, sin duda, un contexto particular, pues era en ese momento el partido de Álvaro Uribe, que sin posibilidades de reelegirse, hizo campaña por la llegada de Juan Manuel Santos, que contó durante sus cuatro iniciales años con una bancada fuerte.

Antes, en 2002, el Partido Liberal logró 29 curules, pero la irrupción de nuevas fuerzas era limitada y aún existía el claro dominio de los partidos tradicionales, los mismos que condujeron las riendas del país durante prácticamente todo el siglo XX. Eso sí: para el Pacto, la fórmula de llegar al 55/92, para tener mayoría absoluta en el Congreso sigue sin hacerse realidad, lo que también causa cierto sinsabor en la intención del partido de Petro de continuar con las reformas.

El Pacto Histórico se impuso en las elecciones al Senado con un total de 3.599.411 votos, según el 99,56% del escrutinio - crédito Europa Press

Entre los elegidos se destacan la exministra de Salud Carolina Corcho, el influenciador Wálter Rodríguez, más conocido como Wally Opina; la periodista Sandra Chindoy, ex Rtvc, y la también comunicadora y excreadora de contenido para adultos Alejandra Omaña, o también llamada Amaranta Hank. Además de otros congresistas que continuarán en el órgano legislativo, como Aída Avella, Wilson Arias, Agmeth Escaf y David Racero, entre otros.

Los 25 senadores electos por el Pacto Histórico

Diana Carolina Corcho Mejía Pedro Hernando Flórez Porras Carmen Patricia Caicedo Omar Wilson Neber Arias Castillo Laura Cristina Ahumada García Walter Alfonso Rodríguez Chaparro Aída Yolanda Avella Esquivel Ferney Silva Idrobo Yuly Esmeralda Hernández Silva Carlos Alberto Benavides Mora Sandra Claudia Chindoy Jamioy Jorge Alejandro Ocampo Giraldo María Eugenia Londoño Ocampo Alex Xavier Flórez Hernández Kamelia Edith Zuluaga Navarro Agmeth José Escaf Tijerino Yaini Isabel Contreras Jiménez Cristian Kevin Gómez Paz Isabel Cristina Zuleta López Martín Alonso Caicedo Carabalí Deisy Johana Osorio Márquez David Ricardo Racero Mayorca Deyci Alejandra Omaña Ortiz Orlando Miguel De La Hoz García Mary Jurado Palomino