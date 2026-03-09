Isabella Ladera y Hugo García lloran dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar tanto”

Las fotos publicadas por el modelo demuestran el dolor de su pérdida - crédito Hugo García / Instagram

La pareja de Isabella Ladera, el peruano Hugo García, reconocido por su participación en realities y por ser creador de contenido, confirmó una difícil noticia para su familia a través de su cuenta oficial de Instagram.

El joven se refirió al fallecimiento de Bertha Monteverde, su abuela, con un mensaje en el que destacó haberle dado su “último bisnieto”. El doloroso texto estuvo acompañado por fotografías de encuentros familiares, celebraciones de cumpleaños y los últimos momentos compartidos, incluida una imagen de García tomando la mano de su abuela.

Las palabras del joven se viralizaron ampliamente, debido a que recordó los mejores momentos con su ser querido: “Me quedo con haberte dado tu último bisnieto. Buen viaje, mi mamá Bertha, descansa en paz”. El post fue acompañado con más fotos publicadas en el formato de historias de Instagram, en las que mostró la despedida con flores y la imagen del lugar de descanso final junto a los restos del abuelo y el padre de Hugo García.

La pareja optó por compartir cada emoción con sus seguidores - crédito Hugo García / Instagram

Entre los mensajes de condolencias se encuentran algunos como: “Lo siento mucho” y “Te mando un abrazo fuerte”. Isabella Ladera, por su parte, se pronunció con la frase “Madre hermosa, por siempre”, demostrando la solidaridad con su pareja mediante un comentario en su publicación.

Cabe mencionar que el fallecimiento de Bertha Monteverde a los 95 años ocurrió apenas semanas después de que la pareja confirmara el embarazo, pues están esperando su primer bebé juntos.

Entre otros mensajes de apoyo por parte de los internautas se encuentran: “Se nota que eres un buen nieto, hijo, hermano, pareja, deportista, marido y hasta padre! Tu abuelita velará siempre por ti y por tu descendencia”, “Fuerzas en estos durísimos momentos bro! 💔 Dios le de la fortaleza a toda la familia”, “Hoy el universo recibe una nueva estrella. Que su luz siga iluminando a quienes la amaron” y “Lo siento mucho Huguito 🙏🏼❤️‍🩹 te mando un abrazo muy fuerte”.

Problemas de salud en el embarazo de Isabella Ladera

Cabe mencionar que Isabella Ladera contó a través de sus redes sociales un episodio de urgencia médica ocurrido días antes del fallecimiento de la abuela de su pareja.

Por medio de sus historias de Instagram, la expareja del barranquillero Beéle contó que en la madrugada experimentó una sensación extraña al no sentir los movimientos fetales, lo que le causó un pico de ansiedad.

“Me dio la paranoia, me puse muy nerviosa y llamé a medianoche para que me vinieran a revisar”, por lo que tuvo que recurrir a asistencia de emergencia, con el fin de evitar alguna complicación con su embarazo. Las mujeres que la siguen le comentaron: “No te llamaremos exagerada con el dolor por que solo las mujeres que han estado gestando saben el dolor que se siente” y “La tía virtual cuídate mucho mamiiiii llevo todo tu embarazo con mucha paz relajación”.

Una emotiva narración en redes permitió a la pareja compartir tanto el adiós a la abuela como la llegada de su primer hijo - crédito Isabella Ladera / Instagram

Los especialistas médicos presentaron un diagnóstico que tranquilizó a la modelo venezolana, debido a que una posición fetal particular causó dolor lumbar intenso pero no comprometió su embarazo: “Me explicaron que ese es el motivo por el cual tengo tantísimo dolor de espalda que me hace llorar”.

Los dos famosos expresaron su preocupación por el bienestar del hijo que viene en camino y después de ese episodio que les causó temor tuvieron que vivir la experiencia de duelo familiar por la partida de su ser querido.

Los famosos se siguen mostrando en su faceta más real - crédito Isabella Ladera/Instagram

Tras mostrar su vulnerabilidad en redes sociales, tanto Hugo García como Isabella Ladera se consolidaron como dos de los famosos más cercanos a su público al no ocultarse en los momentos más difíciles, pues así confirman que no son figuras inalcanzables.