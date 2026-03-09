Colombia

Isabella Ladera y Hugo García lloran dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar tanto”

La partida de su ser querido se confirmó después de un inesperado susto médico de la modelo, por lo que los dos decidieron compartir con sus seguidores cómo enfrentan los retos de la vida

Guardar
Las fotos publicadas por el
Las fotos publicadas por el modelo demuestran el dolor de su pérdida - crédito Hugo García / Instagram

La pareja de Isabella Ladera, el peruano Hugo García, reconocido por su participación en realities y por ser creador de contenido, confirmó una difícil noticia para su familia a través de su cuenta oficial de Instagram.

El joven se refirió al fallecimiento de Bertha Monteverde, su abuela, con un mensaje en el que destacó haberle dado su “último bisnieto”. El doloroso texto estuvo acompañado por fotografías de encuentros familiares, celebraciones de cumpleaños y los últimos momentos compartidos, incluida una imagen de García tomando la mano de su abuela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las palabras del joven se viralizaron ampliamente, debido a que recordó los mejores momentos con su ser querido: “Me quedo con haberte dado tu último bisnieto. Buen viaje, mi mamá Bertha, descansa en paz”. El post fue acompañado con más fotos publicadas en el formato de historias de Instagram, en las que mostró la despedida con flores y la imagen del lugar de descanso final junto a los restos del abuelo y el padre de Hugo García.

La pareja optó por compartir
La pareja optó por compartir cada emoción con sus seguidores - crédito Hugo García / Instagram

Entre los mensajes de condolencias se encuentran algunos como: “Lo siento mucho” y “Te mando un abrazo fuerte”. Isabella Ladera, por su parte, se pronunció con la frase “Madre hermosa, por siempre”, demostrando la solidaridad con su pareja mediante un comentario en su publicación.

Cabe mencionar que el fallecimiento de Bertha Monteverde a los 95 años ocurrió apenas semanas después de que la pareja confirmara el embarazo, pues están esperando su primer bebé juntos.

Entre otros mensajes de apoyo por parte de los internautas se encuentran: “Se nota que eres un buen nieto, hijo, hermano, pareja, deportista, marido y hasta padre! Tu abuelita velará siempre por ti y por tu descendencia”, “Fuerzas en estos durísimos momentos bro! 💔 Dios le de la fortaleza a toda la familia”, “Hoy el universo recibe una nueva estrella. Que su luz siga iluminando a quienes la amaron” y “Lo siento mucho Huguito 🙏🏼❤️‍🩹 te mando un abrazo muy fuerte”.

Problemas de salud en el embarazo de Isabella Ladera

Cabe mencionar que Isabella Ladera contó a través de sus redes sociales un episodio de urgencia médica ocurrido días antes del fallecimiento de la abuela de su pareja.

Por medio de sus historias de Instagram, la expareja del barranquillero Beéle contó que en la madrugada experimentó una sensación extraña al no sentir los movimientos fetales, lo que le causó un pico de ansiedad.

“Me dio la paranoia, me puse muy nerviosa y llamé a medianoche para que me vinieran a revisar”, por lo que tuvo que recurrir a asistencia de emergencia, con el fin de evitar alguna complicación con su embarazo. Las mujeres que la siguen le comentaron: “No te llamaremos exagerada con el dolor por que solo las mujeres que han estado gestando saben el dolor que se siente” y “La tía virtual cuídate mucho mamiiiii llevo todo tu embarazo con mucha paz relajación”.

Una emotiva narración en redes
Una emotiva narración en redes permitió a la pareja compartir tanto el adiós a la abuela como la llegada de su primer hijo - crédito Isabella Ladera / Instagram

Los especialistas médicos presentaron un diagnóstico que tranquilizó a la modelo venezolana, debido a que una posición fetal particular causó dolor lumbar intenso pero no comprometió su embarazo: “Me explicaron que ese es el motivo por el cual tengo tantísimo dolor de espalda que me hace llorar”.

Los dos famosos expresaron su preocupación por el bienestar del hijo que viene en camino y después de ese episodio que les causó temor tuvieron que vivir la experiencia de duelo familiar por la partida de su ser querido.

Los famosos se siguen mostrando
Los famosos se siguen mostrando en su faceta más real - crédito Isabella Ladera/Instagram

Tras mostrar su vulnerabilidad en redes sociales, tanto Hugo García como Isabella Ladera se consolidaron como dos de los famosos más cercanos a su público al no ocultarse en los momentos más difíciles, pues así confirman que no son figuras inalcanzables.

Temas Relacionados

Isabella LaderaHugo GarcíaIsabella Ladera esposoIsabella Ladera parejaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Trabajo sí hay: la Alcaldía de Bogotá abrió más de 2.000 vacantes para la segunda semana de marzo

La oferta de empleo incluye sectores diversos y contempla eventos presenciales y virtuales durante la semana, permitiendo que aspirantes de varios niveles accedan a procesos de selección y asesoría gratuita en puntos habilitados

Trabajo sí hay: la Alcaldía

Tormenta con granizo y descargas eléctricas afecta a Bogotá y complica la movilidad en varios sectores de la ciudad

Un evento climático registrado en la tarde del lunes 9 de marzo provocó que varias zonas experimentaran lluvias intensas, acumulación de agua y dificultades para quienes transitaban por vías principales en diferentes localidades de la ciudad

Tormenta con granizo y descargas

Sinuano Día: resultados del 9 de marzo de 2026

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día: resultados del 9

Pacto Histórico será la bancada más grande del Senado: cuándo fue la última vez que un partido obtuvo 25 curules

El partido del presidente de la República, Gustavo Petro, ratificó los pronósticos que habia sobre la votación de la corporación y tendrá el control del 22,2%, pues logró la cifra más alta; curiosamente la misma a la que apuntaba el Centro Democrático y, en especial, el exmandatario Álvaro Uribe

Pacto Histórico será la bancada

Colombia fue escogida como el mejor destino del continente para las aerolíneas de América Latina: estas son las razones

La estrategia coordinada entre ProColombia y otros actores sumó rutas y compañías para posicionar al país como referencia regional en la llegada de viajeros

Colombia fue escogida como el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pelea entre Gustavo Petro y

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

ENTRETENIMIENTO

Felipe Saruma se “quemó” en

Felipe Saruma se “quemó” en su aspiración al Congreso pero agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Esto apenas comienza”

La Liendra celebró la derrota de los ‘influencers’ en el Congreso de Colombia: “El país necesita gente preparada, no famosa”

Levy Rincón, el influenciador petrista, celebró la derrota de Vicky Dávila en las consultas interpartidistas: “Es un meme”

Yina Calderón y Manelyk se sacaron ‘los trapitos al sol’ durante los posicionamientos de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Malagradecida”

Polémica por el costoso reloj Cartier de Verónica Alcocer: el accesorio que lució para ir votar generó debate en redes

Deportes

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League

Deportivo Cali definió su nuevo entrenador para escapar del descenso en 2026: ya fue campeón con los Azucareros

Así le fue a los ciclistas colombianos en la etapa 2 de la Paris-Niza, ganada por Max Kanter

Kylian Mbappé tendría que ser convocado por Francia para el partido contra Colombia: un acuerdo comercial exige la presencia de la estrella del Real Madrid

Estos son los convocados por Croacia para el partido amistoso contra la selección Colombia: Luka Modrić, el más destacado