Investigan a la hermana de un concejal en Manizales por presunta compra de votos: Víctor Caicedo Espinosa niega implicación de su familiar

Durante el operativo electoral en Manizales, las autoridades hallan sobres con 15.400.000 pesos como supuesta evidencia de corrupción al sufragante - crédito Colprensa/Víctor Caicedo Espinosa/Facebook

La captura en Manizales (Caldas) de la hermana del concejal Víctor Caicedo Espinosa, del partido Alianza Verde, desató una ola de reacciones durante la jornada electoral del domingo 8 de marzo.

Agentes de la Sijín y la Policía Metropolitana la detuvieron en una vivienda del barrio San José, donde también incautaron 15.400.000 pesos guardados en sobres marcados.

La intervención se produjo tras una denuncia telefónica que alertó sobre presunta compra de votos en el inmueble. El procedimiento incluyó un allanamiento en la residencia del líder político, donde, según el secretario del Interior, Mauricio Gaitán, la mujer fue sorprendida con dinero en efectivo que ahora hace parte del material probatorio.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron que la mujer detenida será presentada ante un juez de control de garantías el lunes 9 de marzo. En esa audiencia se analizará la legalidad de la captura y se definirá si procede una imputación de cargos o alguna medida restrictiva de la libertad.

El concejal Víctor Caicedo Espinosa denuncia persecución política tras el allanamiento realizado en su residencia el 8 de marzo - crédito Víctor Espinosa/Facebook

La detención ocurrió en pleno desarrollo de las elecciones al Congreso de la República, lo que elevó la tensión política en la ciudad y activó pronunciamientos inmediatos de los protagonistas.

¿Qué dijo el concejal?

El concejal Víctor Caicedo Espinoza reconoció públicamente que la capturada es su hermana y negó cualquier vinculación de ella con delitos electorales: “En mi casa tenía un ahorro personal guardado en un cajón, dinero absolutamente legítimo y fruto de mi trabajo. Ahora pretenden presentarlo ante la opinión pública como si estuviera destinado a la compra de votos, una acusación absurda, infundada y profundamente injusta”.

El procedimiento policial incluyó la incautación de sobres con dinero, que serán clave en la investigación sobre la supuesta compra de votos. El comandante de la Policía Metropolitana explicó que la diligencia se activó por una llamada anónima que denunció la actividad ilícita justo cuando se celebraban los comicios.

La situación se complicó por la reacción del concejal, quien denunció una persecución política en su contra. “Quiero expresar mi más profunda indignación frente a los hechos ocurridos en mi residencia este domingo 8 de marzo mientras yo no me encontraba en ella. Se trata de un episodio gravísimo que reúne todos los elementos de una actuación irregular y que, lamentablemente, confirma algo que desde hace tiempo veníamos advirtiendo: existe una persecución política en marcha”, sostuvo Caicedo.

ScreenshoCaicedo Espinoza defiende la legitimidad del dinero incautado, alegando que corresponde a ahorros personales y no a financiamiento ilícito - crédito Victor Espinosa/Facebook

Los hechos se produjeron cerca de las 3:30 p. m. del domingo 8 de marzo, en medio de una jornada electoral marcada por la vigilancia y la polarización. La Policía y la Fiscalía ahora deben determinar si el dinero encontrado tiene relación con delitos electorales o si, como afirma el concejal, corresponde a “un ahorro personal, fruto de mi trabajo”.

El lunes 9 de marzo, la justicia decidirá el futuro judicial de la hermana del concejal. El caso mantiene la atención pública y política en Manizales, mientras la defensa sostiene que todo responde a una estrategia para intimidar a la oposición.

“Seguiremos dando la cara, defendiendo la verdad y trabajando con la misma convicción de siempre. Porque, al final, la verdad siempre termina imponiéndose”, concluyó Caicedo.

Capturan en Arauca al concejal Jhony Jair Epia Pinzón, por supuesta compra de votos

El arresto del concejal de Arauca, Jhony Pinzón Epia, generó un fuerte impacto en la jornada electoral tras ser interceptado por las autoridades mientras portaba elementos no autorizados junto a otras tres personas.

El Concejal en sus redes sociales apoyó abiertamente a Leandro Vargas en su campaña como aspirante a la Cámara de Representantes - crédito Concejo de Arauca

De acuerdo con el periodista Dumar Eliecer Blanco, la detención del concejal estuvo vinculada a la supuesta promoción de candidaturas mediante material publicitario prohibido. Blanco puntualizó: “Hace pocos minutos el concejal de Arauca, Jhony Jairo Epia Pinzón fue capturado por presuntamente estar incurriendo en delitos electorales”.

El caso centra su atención en el hallazgo de propaganda que instaba a votar por el aspirante Leandro Vargas, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Según se constató, el propio concejal había difundido en su cuenta de Instagram videos en compañía de Vargas, apenas unas horas antes de ser detenido.