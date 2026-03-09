En imágenes: 126.000 uniformados resguardaron el cierre de la jornada electoral en Colombia

El operativo especial incluyó la custodia de urnas y material electoral, respuesta a incidentes y la incautación de recursos supuestamente destinados a compra de votos en diversas regiones - crédito prensa Fuerzas Militares

Colombia vivió una jornada electoral marcada por el despliegue de 126.000 uniformados de las Fuerzas Militares, que aseguraron el normal desarrollo y cierre del proceso en todo el territorio nacional. Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, el operativo cubrió 5.744 puestos de votación y 19.364 mesas electorales, en el denominado Plan Democracia.

El trabajo coordinado entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Registraduría y autoridades civiles permitió que la mayoría de los ciudadanos ejercieran su derecho al voto en condiciones de seguridad y tranquilidad. De acuerdo con un reporte entregado precisamente por el Comando General de las FF. MM., esta acción conjunta fue clave para garantizar el orden público en una jornada considerada crítica para la democracia del país.

Presencia en puntos estratégicos y reacción ante incidentes

El Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegaron personal y recursos en puntos estratégicos. Custodiaron el material electoral y supervisaron el funcionamiento de los puestos de votación, mientras se mantenía la vigilancia desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Durante la jornada, se reportaron hechos aislados relacionados con alteraciones del orden público, manifestaciones ciudadanas y movimientos irregulares de personas en zonas fronterizas.

Estas situaciones fueron controladas por la fuerza pública, lo que permitió mantener la normalidad en el resto del país, según destacó la autoridad militar. El balance oficial señala que estos incidentes no afectaron el desarrollo general de las elecciones ni la participación de los votantes.

Incautaciones millonarias y operativos contra delitos electorales

El despliegue de 126.000 uniformados garantizó la seguridad durante la jornada electoral en toda Colombia - crédito prensa Fuerzas Militares

Las operaciones de control implementadas durante el proceso electoral permitieron la incautación de más de $3.600 millones, presuntamente destinados a la compra de votos. Además, se capturaron personas involucradas en delitos electorales.

El jefe de Estado Mayor Conjunto, almirante Harry Ernesto Reyna Niño, precisó que: “Se dieron 49 casos de incautación de dinero por un valor de $3.761 millones”. En estos operativos, fueron capturadas 50 personas, y durante el día se realizaron 38 capturas adicionales por delitos electorales, 33 en flagrancia y 5 por orden judicial.

El Puesto de Mando Unificado recibió 122 incidentes reportados a la línea 157, todos atendidos por la fuerza pública. Además, se registraron 168 quejas en la plataforma Uriel, lo que refleja la vigilancia permanente para preservar la integridad del proceso.

Custodia del escrutinio y protección del material electoral

El Plan Democracia cubrió 5.744 puestos y 19.364 mesas de votación bajo coordinación interinstitucional - crédito prensa Fuerzas Militares

Tras el cierre de las urnas, las Fuerzas Militares mantienen su presencia para acompañar el escrutinio y asegurar la custodia del material electoral. Este procedimiento busca reforzar la transparencia de los resultados y garantizar que cada etapa posterior transcurra bajo estrictas medidas de seguridad.

El despliegue responde a meses de planeamiento estratégico y cooperación interinstitucional, orientado a proteger la institucionalidad y el normal desarrollo de la jornada electoral. Con base en la información proporcionada por la institución castrense, la presencia militar y policial en tierra, mar, aire y ríos subraya el compromiso de la fuerza pública con el respaldo a la democracia.

Balance positivo y compromiso institucional

El balance oficial destaca el compromiso institucional y la confianza en la integridad de las elecciones colombianas - crédito prensa Fuerzas Militares

El almirante Harry Reyna Niño, valoró de forma positiva el resultado de la jornada: “Ese desplazamiento de la Fuerza Pública a lo ancho y largo de nuestro país, cubriendo trece mil cuatrocientos noventa y tres puestos, ha sido muy positivo”, afirmó mediante un comunicado.

El despliegue de uniformados y la respuesta eficaz ante incidentes refuerzan la confianza en la integridad del proceso electoral. La vigilancia constante, la reacción ante irregularidades y la protección del derecho al voto evidencian el compromiso de las instituciones colombianas con la defensa de la democracia en un contexto de alta exigencia.