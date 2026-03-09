Colombia

Así fue el escabroso plan de los hermanos de ‘Iván Mordisco’ para ocultar un crimen: se les acusa de asesinato y secuestro en Cundinamarca

La Fiscalía presentó cargos contra Juan Gabriel Vera Fernández, que deberá cumplir medida de aseguramiento. Mientras que su hermano, Andrés Vera Fernández, fue capturado en Tolima y será judicializado en las próximas horas

Un juez de control de garantías recibió la acusación formal contra el procesado, señalado de participar en hechos delictivos ocurridos en un establecimiento comercial de la vereda Curiche, donde hubo víctimas mortales y dos personas retenidas - crédito prensa Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Juan Gabriel Vera Fernández por el homicidio de un hombre y el secuestro de dos personas en el municipio de El Peñón, Cundinamarca.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2026, cuando los hermanos Vera Fernández, en compañía de otros hombres, ingresaron a un establecimiento comercial ubicado en la vereda Curiche, sector La Batea. Los implicados fueron identificados como hermanos de alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc.

Con base en el expediente presentado por la Fiscalía, aproximadamente a las 6:30 p. m., Juan Gabriel Vera Fernández habría disparado en dos ocasiones contra la víctima, que se encontraba en el lugar. El primer disparo se realizó dentro del establecimiento y, tras perseguirlo hasta un barranco, el segundo disparo impactó en el cráneo de la víctima, causándole la muerte.

Juan Gabriel Vera Fernández habría disparado dos veces a la víctima, ejecutando el segundo disparo en un barranco y causando la muerte - crédito prensa Fiscalía

Retención y tortura de testigos

La investigación de la Fiscalía General de la Nación señala que, tras el ataque, Andrés Vera Fernández habría ordenado a otros integrantes del grupo que retuvieran y sometieran a actos de tortura a dos ciudadanos presentes en el establecimiento. El objetivo, según la Fiscalía, era obligarlos a sacar el cuerpo de la víctima del lugar y desaparecerlo. Estos hechos motivaron la imputación de los delitos de secuestro y tortura agravada.

Entre los elementos probatorios presentados por el ente acusador, se incluyen testimonios que ubican a los hermanos Vera Fernández en el sitio y testimonios sobre la intimidación ejercida con una escopeta. La Fiscalía también incluyó el reporte forense que describe las lesiones sufridas por la víctima.

“Los hechos ocurrieron el día 17 de enero del presente año 2026, cuando a las 5:30 de la tarde aproximadamente acudieron al establecimiento público ubicado en la vereda Curiche, sector La Batea, del municipio de El Peñón, Cundinamarca. Ya sea a las 6:30 de la tarde, es decir, una hora después, presuntamente usted, señor Juan Gabriel Vera Fernández, y luego de cruzar unas palabras, presuntamente usted dispara contra la humanidad. Ese disparo inicial ocurre dentro de las instalaciones del bar. Usted lo alcanza y es así como en un barranco, procede a dispararle usted en una segunda oportunidad, generándole lesiones a nivel del cráneo, causándole la muerte”, quedó consignado en el informe judicial.

Andrés Vera Fernández fue capturado por la Policía Nacional en Falan, Tolima, y será presentado ante un juez en las próximas horas - crédito prensa Fiscalía

Proceso judicial y cargos imputados

La Seccional Cundinamarca de la Fiscalía presentó a Juan Gabriel Vera Fernández ante un juez penal de control de garantías, donde se le imputaron los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado, tortura agravada, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Por su parte, Andrés Vera Fernández, alias Conejo, fue capturado por unidades de la Policía Nacional en el municipio de Falan, Tolima. La Fiscalía confirmó que en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para la correspondiente audiencia de imputación de cargos.

Andrés Vera Fernández ordenó la retención y tortura de dos testigos para obligarlos a desaparecer el cuerpo de la víctima - crédito prensa Fiscalía

Contexto y seguimiento del caso

La captura de los hermanos Vera Fernández responde a los esfuerzos conjuntos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para esclarecer hechos violentos en zonas rurales del país. Con base en lo detallado por el ente investigador, el caso se mantiene bajo investigación para determinar la posible participación de otros implicados y esclarecer el destino de los testigos afectados.

La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso con la lucha contra la impunidad en delitos de homicidio y secuestro, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en los procesos judiciales abiertos.

