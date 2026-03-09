Colombia

Así quedaría el Senado de Colombia: el Pacto Histórico y el Centro Democrático tendrían mayorías

Las listas cerradas y los ajustes internos proyectan cambios mínimos al cierre del escrutinio, de acuerdo con analistas y la normativa electoral vigente

Guardar
Personas votan durante las elecciones
Personas votan durante las elecciones al Congreso y las primarias de los partidos para elegir candidato presidencial, en Bogotá, Colombia, 8 de marzo - crédito Luisa González/Reuters

Las elecciones legislativas en Colombia del 8 de marzo de 2026 se acercan a su definición, con el 98,41% de mesas escrutadas y los partidos Pacto Histórico y Centro Democrático perfilándose como los de mayor votación.

De acuerdo con las cifras preliminares, el Senado de Colombia podría tener una asignación provisional dominada por el Pacto Histórico, con 25 curules, seguido del Centro Democrático con 17. Otras fuerzas suman representación, mientras la derecha superaría la mitad de las 102 curules de elección popular, a falta de la confirmación definitiva por escrutinio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada electoral transcurrió de forma tranquila, bajo la supervisión de la Registraduría Nacional, a cargo de Hernán Penagos. Estaban habilitados 41.287.084 ciudadanos, distribuidos en 125.259 mesas y 13.746 puestos a lo largo del país.

Las autoridades resaltaron la normalidad del proceso. El preconteo incluyó 19.220.365 votos, según cifras al cierre del día entregadas por la entidad.

El Senado pone en juego 103 curules: 102 mediante votación directa y una reservada para la fórmula vicepresidencial que obtenga el segundo lugar en las presidenciales de mayo de 2026.

Con el avance del preconteo sobre el 98% de mesas, los resultados iniciales favorecen al Pacto Histórico y al Centro Democrático, ambos con listas cerradas. El análisis indica que esos partidos obtendrían, respectivamente, 25 y 17 curules.

El analista Gabriel Cifuentes señaló en Noticias Caracol que estos resultados dependen del umbral electoral definitivo. Salvación Nacional entraría en el reparto de curules por superar el mínimo requerido, aunque su aporte no alteraría significativamente la composición parlamentaria.

La normativa electoral establece además dos curules para los ganadores en la circunscripción indígena.

Expertos analizan el posible escenario que surgiría del reparto provisional. Para el exregistrador nacional Alfonso Portela, los ajustes surgidos en el escrutinio podrían afectar únicamente a la posición de algunos candidatos en partidos con lista abierta, según el conteo individual de votos.

el Senado de Colombia
el Senado de Colombia podría tener una asignación provisional dominada por el Pacto Histórico, con 25 curules - crédito Pacto Histórico

Portela explicó en conversación con el medio de comunicación mencionado con anterioridad que: “Lo único que podría modificarse es lo que pase dentro de los partidos con voto abierto. Es decir, si hay un candidato que está por fuera, pero está muy cerca del último en votos, en el proceso de escrutinio pueden ocurrir algunas modificaciones”.

El politólogo Pedro Medellín indicó que, según los datos hasta ahora, la derecha sumaría 54 curules y la izquierda 46, siempre en función del cálculo provisional del preconteo.

El preconteo no es el resultado final y puede variar tras el escrutinio, cuyo término llevará algunos días. El umbral determinará la permanencia de los partidos minoritarios; quienes no lo alcancen quedarán fuera del Senado.

El Senado pone en juego
El Senado pone en juego 103 curules: 102 mediante votación directa y una reservada para la fórmula vicepresidencial que obtenga el segundo lugar en las presidenciales de mayo de 2026 - crédito Senado

En los partidos con lista abierta, la ubicación de los candidatos aún puede experimentar pequeños cambios tras el conteo final, tal como precisaron los expertos consultados por Noticias Caracol. La asignación de las dos curules indígenas se confirmará oficialmente al concluir el escrutinio, por lo que es posible que haya ajustes respecto al primer reparto.

La conformación del Senado tras las elecciones apunta, según los datos disponibles, a la continuidad de la actual correlación de fuerzas.

Con el 98,41% de las mesas escrutadas, los resultados provisionales de las elecciones legislativas en Colombia muestran una distribución de fuerzas en el Senado encabezada por el Pacto Histórico y el Centro Democrático. La derecha obtendría una mayoría ajustada, mientras que las posiciones individuales en partidos de lista abierta podrían cambiar tras el escrutinio definitivo.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y la composición del Senado, según los datos preliminares, reflejaría la continuidad en la correlación de fuerzas políticas. Las cifras finales y la permanencia de partidos minoritarios quedarán definidas una vez concluya el proceso de escrutinio.

Temas Relacionados

Pacto HistóricoColombiaCentro DemocráticoRegistraduría NacionalReparto Provisional CurulesComposición Política SenadoElecciones Colombia 2026Elecciones legislativas de Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

En imágenes: 126.000 uniformados resguardaron el cierre de la jornada electoral en Colombia

El despliegue militar más grande de la década permitió que las elecciones transcurrieran con normalidad en la mayor parte del país, mientras se incautaron $3.600 millones y se realizaron capturas por delitos electorales

En imágenes: 126.000 uniformados resguardaron

Angélica Lozano se pronunció tras ‘quemarse’ en las elecciones al Senado 2026: “Cerraré con broche de oro”

El silencio de la congresista tras su derrota electoral duró varias horas. Su mensaje de gratitud en redes sociales estuvo marcado por la tristeza del fracaso electoral

Angélica Lozano se pronunció tras

Daniel Briceño reaccionó a los resultados de las elecciones de 2026 y celebró su votación histórica: “Soy el más votado de Colombia”

El récord individual alcanzado plantea escenarios inéditos para la representación política en la capital y abre la puerta a nuevos equilibrios en el Congreso

Daniel Briceño reaccionó a los

Lotería La Caribeña Noche: la jugada ganadores y resultado del último sorteo

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Lotería La Caribeña Noche: la

Hernán Orjuela trató de “despota” al presidente Petro tras su actitud con el alcalde de Bogotá

El presentador de televisión demostró el incoformismo con Gustavo Petro por su posición frente al Carlos Fernando Galán cuando se refirió al voto y respeto el sistema para resolver conflictos políticos

Hernán Orjuela trató de “despota”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Felipe Saruma y Pechy Players

Felipe Saruma y Pechy Players se quemaron: qué pasó con los influenciadores en las elecciones al Congreso

Diana Ángel celebró los resultados del Pacto Histórico en la jornada electoral: “Presidente sin Congreso no vale un peso”

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Dani Duke se burló de Mariana Zapata por su audio viral sobre la manera en la que debe modelar en una campaña

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

Deportes

Jorge Carrascal, José Enamorado y

Jorge Carrascal, José Enamorado y Jhon Arias campeones de los torneos estaduales en Brasil

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026