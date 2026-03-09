Así quedaría el Senado de Colombia: el Pacto Histórico y el Centro Democrático tendrían mayorías

Personas votan durante las elecciones al Congreso y las primarias de los partidos para elegir candidato presidencial, en Bogotá, Colombia, 8 de marzo - crédito Luisa González/Reuters

Las elecciones legislativas en Colombia del 8 de marzo de 2026 se acercan a su definición, con el 98,41% de mesas escrutadas y los partidos Pacto Histórico y Centro Democrático perfilándose como los de mayor votación.

De acuerdo con las cifras preliminares, el Senado de Colombia podría tener una asignación provisional dominada por el Pacto Histórico, con 25 curules, seguido del Centro Democrático con 17. Otras fuerzas suman representación, mientras la derecha superaría la mitad de las 102 curules de elección popular, a falta de la confirmación definitiva por escrutinio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada electoral transcurrió de forma tranquila, bajo la supervisión de la Registraduría Nacional, a cargo de Hernán Penagos. Estaban habilitados 41.287.084 ciudadanos, distribuidos en 125.259 mesas y 13.746 puestos a lo largo del país.

Las autoridades resaltaron la normalidad del proceso. El preconteo incluyó 19.220.365 votos, según cifras al cierre del día entregadas por la entidad.

El Senado pone en juego 103 curules: 102 mediante votación directa y una reservada para la fórmula vicepresidencial que obtenga el segundo lugar en las presidenciales de mayo de 2026.

Con el avance del preconteo sobre el 98% de mesas, los resultados iniciales favorecen al Pacto Histórico y al Centro Democrático, ambos con listas cerradas. El análisis indica que esos partidos obtendrían, respectivamente, 25 y 17 curules.

El analista Gabriel Cifuentes señaló en Noticias Caracol que estos resultados dependen del umbral electoral definitivo. Salvación Nacional entraría en el reparto de curules por superar el mínimo requerido, aunque su aporte no alteraría significativamente la composición parlamentaria.

La normativa electoral establece además dos curules para los ganadores en la circunscripción indígena.

Expertos analizan el posible escenario que surgiría del reparto provisional. Para el exregistrador nacional Alfonso Portela, los ajustes surgidos en el escrutinio podrían afectar únicamente a la posición de algunos candidatos en partidos con lista abierta, según el conteo individual de votos.

el Senado de Colombia podría tener una asignación provisional dominada por el Pacto Histórico, con 25 curules - crédito Pacto Histórico

Portela explicó en conversación con el medio de comunicación mencionado con anterioridad que: “Lo único que podría modificarse es lo que pase dentro de los partidos con voto abierto. Es decir, si hay un candidato que está por fuera, pero está muy cerca del último en votos, en el proceso de escrutinio pueden ocurrir algunas modificaciones”.

El politólogo Pedro Medellín indicó que, según los datos hasta ahora, la derecha sumaría 54 curules y la izquierda 46, siempre en función del cálculo provisional del preconteo.

El preconteo no es el resultado final y puede variar tras el escrutinio, cuyo término llevará algunos días. El umbral determinará la permanencia de los partidos minoritarios; quienes no lo alcancen quedarán fuera del Senado.

El Senado pone en juego 103 curules: 102 mediante votación directa y una reservada para la fórmula vicepresidencial que obtenga el segundo lugar en las presidenciales de mayo de 2026 - crédito Senado

En los partidos con lista abierta, la ubicación de los candidatos aún puede experimentar pequeños cambios tras el conteo final, tal como precisaron los expertos consultados por Noticias Caracol. La asignación de las dos curules indígenas se confirmará oficialmente al concluir el escrutinio, por lo que es posible que haya ajustes respecto al primer reparto.

La conformación del Senado tras las elecciones apunta, según los datos disponibles, a la continuidad de la actual correlación de fuerzas.

Con el 98,41% de las mesas escrutadas, los resultados provisionales de las elecciones legislativas en Colombia muestran una distribución de fuerzas en el Senado encabezada por el Pacto Histórico y el Centro Democrático. La derecha obtendría una mayoría ajustada, mientras que las posiciones individuales en partidos de lista abierta podrían cambiar tras el escrutinio definitivo.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y la composición del Senado, según los datos preliminares, reflejaría la continuidad en la correlación de fuerzas políticas. Las cifras finales y la permanencia de partidos minoritarios quedarán definidas una vez concluya el proceso de escrutinio.