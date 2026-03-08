Policía incautó 1.875 kilos de marihuana camuflados en bultos de harina que eran transportados en un tractocamión

Así lo cofirmó el director de la Policía en sus redes sociales - crédito @DirectorPolicia/X

En un nuevo golpe al tráfico de marihuana, la Policía Nacional incautó 1.875 kilos de la sustancia psicoactiva, que estaba camuflada en bultos de harina durante un operativo en el departamento de Cesar.

Durante la inspección que tuvo lugar en la vía San Roque – San Diego, los agentes hallaron la droga dentro de un vehículo de transporte de productos agrícolas, según lo comunicado por la institución: “Logramos la incautación de 1.875 kilos de marihuana que eran transportados en un tractocamión”.

La droga era transportada en un tractocamión camuflada en bultos de harina - crédito @DirectorPolicia/IX

El operativo también permitió la detención de un individuo y la inmovilización del vehículo de carga utilizado para el traslado de los estupefacientes, de acuerdo con información de la Policía Nacional.

En el video replicado por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la institución se ve a los uniformados inspeccionando el automotor cargado de bultos de harina, descender el mismo los bultos con la marihuana y exponer al conductor.

Como parte de su estrategia, la fuerza pública señaló: “Seguimos intensificando los controles en los principales corredores viales del país, cerrando el paso al crimen organizado”.

Un hecho similar ocurrió en Barranquilla

Un operativo de control realizado por la Policía Nacional en una terminal de transporte de la capital del Atlántico resultó en el hallazgo de siete kilos de marihuana ocultos en la bodega de un autobús. La incautación se produjo mientras los agentes revisaban equipajes y compartimientos antes de la salida de vehículos hacia distintos puntos del país.

Imagen de referencia para la incautación de 7 kilos de droga transportados en un bus que se movilizaba desde el Terminal de Transportes de Barranquilla - crédito Policía de Barranquilla

El cargamento de marihuana, según información inicial, había salido de Cali y tenía como destino final la ciudad de Cartagena. Las autoridades señalaron que la droga fue detectada dentro de una caja sospechosa localizada durante una inspección de rutina en la bodega del bus.

Esta incautación forma parte de las acciones que buscan frenar el tráfico de estupefacientes entre regiones, evitando que sustancias ilícitas sean distribuidas en centros urbanos.

Estrategias de control en el transporte público

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez explicó a medios locales que estos resultados corresponden a los operativos permanentes que adelanta la Policía Nacional para enfrentar el tráfico de drogas, una actividad que emplea diversas modalidades para evadir la vigilancia.

Según el uniformado, “estos resultados hacen parte de las acciones permanentes que adelanta la Policía Nacional para contrarrestar el tráfico de estupefacientes a través de las diferentes modalidades utilizadas por los grupos delincuenciales”.

La droga era transportada en la boega del bus (Imagen de referencia, no corresponde al hecho) - crédito Ditra/Policía Nacional

Operativo del Ejército dejó 900 kilos de droga incautados

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la vía que conecta Salento (Quindío) con Toche (Tolima) resultó en la incautación de 925 kilogramos de marihuana exótica.

El conductor del vehículo que transportaba la droga intentó evadir el control acelerando, pero perdió el control y volcó el furgón. Tras el accidente, las autoridades hallaron el cargamento prensado y empacado en bolsas plásticas dentro del vehículo.

Según el coronel Julián Andrés Arango Betancourt, comandante de la Octava Brigada del Ejército Nacional, el cargamento había salido del Valle del Cauca, cruzó rutas nacionales y terciarias para evitar los controles, y tenía como destino final la ciudad de Ibagué, donde sería distribuido a través de narcomenudeo.

Ejército incautó más de 900 kilogramos de marihuana en vía del Quindío el conductor por escapar volcó el vehículo - crédito Ejército Nacional | Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia

La marihuana incautada corresponde a un tipo exótico, con distintas variedades de sabores y olores, lo que la diferencia de la convencional. El operativo forma parte de las acciones continuas de las autoridades para golpear las finanzas del narcotráfico en la región.

Por otra parte, la lucha contra el tráfico de estupefacientes se intensificó en otros puntos del país. En el océano Pacífico, la Armada de Colombia confiscó más de dos toneladas de marihuana en una embarcación tipo GoFast, capturando a cuatro personas de diferentes nacionalidades. Este cargamento tenía un valor estimado de USD 21 millones y estaba destinado al mercado internacional.