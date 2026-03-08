Colombia

Mujer resultó herida en una pierna al romperse el piso de madera de un puesto de votación en Barranquilla

Jairo Castro, esposo de la víctima, afirmó que tuvo que trasladarla a un centro de salud para ser atendida por falta de colaboración de las autoridades

Mujer resultó herida en una
Mujer resultó herida en una pierna al romperse el piso de madera de un puesto de votación en Barranquilla - crédito Frank Saveedra/Infobae/Canva

El 8 de marzo de 2026, una mujer resultó herida en la pierna derecha al accidentarse durante la jornada electoral en un puesto de votación de la Institución Educativa Distrital Pestalozzi, en Barranquilla, Atlántico, donde el piso de madera de un cubículo cedió inesperadamente. Jairo Castro, esposo de la víctima, informó que transcurrieron 50 minutos antes de que pudiera trasladarla por sus propios medios a un centro médico para que fuera atendida.

“Era un piso de madera de una cancha de microfútbol con una altura de unos 30 o 50 centímetros y debajo estaba lleno de clavos, alambres oxidados, y a mi esposa se le fue el pie ahí adentro. Se le dobló el tobillo”, dijo en diálogo con Zona Cero.

Jairo Castro, esposo de la
Jairo Castro, esposo de la víctima, afirmó que tuvo que trasladarla a un centro de salud para ser atendida por falta de colaboración de las autoridades - crédito archivo Colprensa / Mauricio Alvarado

De acuerdo con el relato de Castro, no recibió ningún tipo de asistencia por parte del personal o las autoridades presentes. “Las autoridades en el lugar no se hicieron cargo, estaba solicitando que llamaran a alguien, la Defensa Civil o algún enfermero, una persona que pudiera atender a mi esposa, y no había nadie, me dijeron que tocaba esperar que la persona encargada llegara de otro puesto”.

Tras su reclamo, la mesa de votación fue trasladada a una zona segura para evitar nuevos accidentes. Los médicos evaluaron a la afectada para descartar complicaciones derivadas del contacto con clavos y alambres oxidados debajo de la estructura.

Seguridad en Barranquilla para las elecciones del 8 de marzo

Barranquilla desplegó a 3.000 uniformados
Barranquilla desplegó a 3.000 uniformados para garantizar unas elecciones transparentes - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional dispuso un operativo de seguridad compuesto por 3.000 policías para la vigilancia de 244 puestos de votación y sedes de Registraduría en Barranquilla y su área metropolitana durante la jornada electoral del 8 de marzo de 2026, en el marco del Plan Democracia ‘Voto Seguro 2026’, informó el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez.

“En el marco del plan Democracia ‘Voto Seguro 2026’, la Policía Nacional en Barranquilla y el área metropolitana ha dispuesto 3.000 policías para garantizar la seguridad de 244 puestos de votación que corresponden al 98% de la totalidad de los mismos; igualmente, para la seguridad de las sedes de la Registraduría y de otros sitios que están conexos con este certamen electoral”, afirmó en rueda de prensa.

A renglón seguido, dijo que “en una coordinación realizada con las autoridades político-administrativas, electorales, judiciales y con las fuerzas militares, hemos diseñado este operativo para garantizar la seguridad de la ciudadanía que participa en este gran evento electoral”.

El operativo contará con recursos tecnológicos como cámaras analíticas, drones y el helicóptero Halcón, herramientas que brindarán un monitoreo continuo en los puntos de votación, permitiendo detectar y responder oportunamente ante cualquier situación que pueda interferir con el desarrollo del proceso electoral.

El despliegue incluye hombres y mujeres de diferentes especialidades policiales encargados de garantizar la tranquilidad ciudadana y la protección del derecho al voto. El dispositivo fue planificado en coordinación con autoridades administrativas, electorales, judiciales y fuerzas militares, según detalló el brigadier general Camelo Sánchez.

La Policia Metrpolitana de Barranquilla
La Policia Metrpolitana de Barranquilla desplegó lineas de atención para denunciar fraude electoral - crédito prensa FAC

La ciudadanía podrá reportar delitos electorales a la línea 157 (anticorrupción) y emergencias a la línea 123, garantizando absoluta reserva en las denuncias recibidas. El llamado a los votantes es a ejercer su derecho al voto con tranquilidad.

“Invitamos a la comunidad a que cualquier delito electoral que sea observado sea denunciado a la línea 157, la línea anticorrupción, para que las autoridades actuemos. Disfruten de esta gran fiesta democrática en paz y tranquilidad, que la Policía Nacional trabaja por su seguridad”, concluyó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

A las medidas de seguridad se sumó la Ley Seca en la capital del Atlántico, que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en toda la ciudad desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 12:00 p. m. del lunes 9 de marzo.

