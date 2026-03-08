Colombia

Maluma compartió en redes sociales tierno momento con su hija París: “Ven a decir a la gente una cosa”

Por primera vez, Maluma permitió que sus seguidores escucharan la voz de su hija París en un video publicado en redes sociales

Maluma aprovechó el cumpleaños de su hija París para promocionar su nuevo tema 'Apambichao', la menor habló por primera vez a los seguidores del artista - crédito josmeyarrieche / TikTok

Las redes sociales vivieron un momento especial cuando Maluma compartió un video en el que, por primera vez, se escuchó la voz de su hija.

El cantante colombiano pidió a su hija, París Londoño Gómez, que repitiera algunas palabras relacionadas con su nuevo tema “Apambiachao”. Esto fue lo que dijo: “Paris, ven a decir, ven a decir a la gente aquí una cosa, por aquí ven. Di apambichado, di. Apambichado”. A lo que París respondió entre balbuceos: “Bichado, París, Mamuma”.

Y la reacción de sus seguidores no se hizo esperar: el breve clip se volvió viral, sumando mensajes de ternura y admiración en todas las plataformas.

Esta interacción familiar, sencilla pero emotiva, se convirtió en un fenómeno digital, generando comentarios como “Paris dile a tu papá Mamuma que lo amo” y “Tienes una cara de niño”, reflejando el cariño que despierta la familia del artista.

"El tiempo pasa volando, así que aprovechen, aprovechen el tiempo con su familia, con sus hijos, con sus padres, sus hermanos, antes de que sea demasiado tarde. Esa es la prioridad en la vida, poder tener buenos momentos, buenas memorias con la gente que uno quiere" fueron las palabras de Maluma acerca del cumpleaños de su hija - crédito lamusica.pe / TikTok

Además, usuarios reaccionaron con frases llenas de humor y afecto, comparando el momento con situaciones similares vividas por otros artistas. Algunos mencionaron a Shein Balvin (J Balvin, pero su hijo Río le dice Shein) y la tendencia de compartir momentos familiares en redes, mientras que otros elogiaron la espontaneidad y naturalidad de la escena.

El nacimiento de París el 9 de marzo de 2024 marcó una nueva etapa en la vida de Maluma, Juan Luis Londoño, y su pareja, Susana Gómez. Desde entonces, ambos han compartido con sus seguidores algunos momentos de la crianza de su hija, aunque siempre han procurado mantener un equilibrio entre la exposición mediática y la privacidad.

Mañana, 9 de marzo, París celebrará su segundo cumpleaños, fecha que ha motivado al cantante a expresar públicamente lo que significa la paternidad para él. En una historia publicada en sus redes, Maluma confesó la emoción que le produce ver crecer a su hija y la importancia de aprovechar el tiempo con la familia, a la vez que la celebración fue adelantada para el día sábado 7 de marzo.

“El tiempo pasa volando, así que aprovechen el tiempo con su familia, con sus hijos, con sus padres”, aconsejó a sus seguidores, subrayando la prioridad de crear recuerdos junto a los seres queridos.

Maluma ha sido reservado con
Maluma ha sido reservado con los momentos que comparte con su hija - crédito @Maluma / Instagram

Y agregó: “No se les olvide nunca eso. Compartan con los suyos antes de que sea demasiado tarde. Besos.” La frase, sencilla y directa, resume el sentimiento de quienes han experimentado el paso del tiempo en la vida familiar y buscan atesorar cada momento.

El video familiar coincidió con el estreno de “Apambichao”, el más reciente sencillo que une a Maluma y Manuel Turizo. El tema fue presentado como una celebración de la esencia caribeña y la evolución de la música latina. Según el equipo de Turizo, la canción toma su nombre del pambiche, una variante lenta y cadenciosa del merengue dominicano, que se distingue por su ritmo cercano y evocador de complicidad y romanticismo.

La propuesta musical de ambos artistas ha buscado resaltar la identidad colombiana. El videoclip, grabado en diferentes escenarios urbanos de Colombia, mostró escenas cotidianas, los colores vivos y la energía de las calles, convirtiendo al país en el centro del proyecto.

Este tipo de publicaciones refuerza el vínculo entre Maluma y su audiencia, permitiendo que los seguidores conozcan una faceta más personal del artista. Aunque la exposición de la vida privada siempre implica ciertos riesgos, el cantante ha sabido equilibrar el deseo de compartir con el de proteger a su familia.

En redes sociales Maluma ha
En redes sociales Maluma ha compartido diversas fotos con su hija, cuidando que no se le vea el rostro - crédito @Maluma / Instagram

El cruce entre la promoción musical y la intimidad familiar mostró la manera en que las redes sociales pueden transformar un instante privado en un fenómeno colectivo y al compartir la voz de su hija y los preparativos del cumpleaños, el cantante abrió una ventana a su vida personal, recibiendo muestras de cariño y felicitaciones de todo el mundo.

