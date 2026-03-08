Gustavo Petro saldrá del país una vez conozca resultados de las elecciones al Congreso y consultas: este es su nuevo destino

Gustavo Petro tiene previsto un nuevo viaje al exterior, justo en la jornada en la que los colombianos acudieron a las urnas para elegir al nuevo Congreso - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En un nuevo viaje al exterior, el presidente de la República, Gustavo Petro, se desplazará a territorio europeo como parte de su agenda posterior a los comicios que se efectuaron en el territorio nacional, en el que se escogieron los 283 nuevos integrantes del Congreso de la República y los tres candidatos a la presidencia, de La Gran Consulta por Colombia, la Consulta de las Soluciones y el Frente Amplio por la Vida, de los sectores de centro-derecha y progresistas.

En efecto, tras el desarrollo de la jornada electoral en el territorio nacional, el jefe de Estado tiene previsto viajar la noche del 8 de marzo de 2026 a Austria, tras conocer los resultados de las elecciones al Congreso y consultas presidenciales, para participar en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (ONU); un foro considerado estratégico para presentar los resultados y la visión de su política antidrogas.

Gustavo Petro viene de estar en el funeral de Jesse Jackson, un líder de los derechos civiles de los Estados Unidos

En ese sentido, Petro ha defendido en reiteradas ocasiones la política del Gobierno frente a las críticas por el aumento de cultivos ilícitos en Colombia, uno de los temas de la conversación entre el jefe de Estado y su homólogo Donald Trump. Así pues, sostuvo que el incremento de hectáreas sembradas corresponde a fallas metodológicas en el informe publicado por la ONU, un dato que ha generado debate tanto a nivel nacional como internacional.

¿Quiénes acompañarán a Gustavo Petro a Austria?

Durante su estancia en Viena, el primer mandatario de los colombianos estará acompañado por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y por Marcela Tovar, embajadora de Colombia en Austria. Ambas funcionarias también formaron parte de la delegación que viajó a Estados Unidos el 3 de febrero, cuando Petro visitó a Trump en la Casa Blanca, en el primer acercamiento entre ambos mandatarios tras un fuerte cruce de declaraciones.

El presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto al lado de la primera dama de la nación, Verónica Alcocer

La agenda oficial contempla la participación de Petro en sesiones clave de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). En ese espacio, el Ejecutivo busca exponer los esfuerzos y resultados de su política frente al narcotráfico, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la efectividad de sus estrategias. “El análisis de la ONU presenta inconsistencias que distorsionan la realidad de los cultivos”, ha expresado el jefe de Estado.

Durante la ausencia de Petro al Viejo Continente, las funciones presidenciales quedarán a cargo del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien fue designado ministro delegatario mediante los decretos 0204 y 0205 de 2026; no solo para esta visita, sino también para la que llevó a cabo Petro a Estados Unidos, durante los funerales de Jesse Jackson. Con ello, la administración cumple con lo dispuesto en la Carta Magna, mientras el mandatario cumple con la agenda.

Gustavo Petro defenderá la política antidrogas de su Gobierno, enfocada en la incautación

La visita de Petro a Austria se produce en un momento de alta atención política en el país, pues coincide con la celebración de las elecciones: en las que Petro ha sido enfático en reiterar que existe una amenaza latente de fraude debido a que no se auditó el software que se encarga del preconteo de los resultados, en duras críticas al registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos; en un contrapunteo que caracterizó la jornada electoral.

“No existió una sola auditoría tècnica del software de escrutinios y preconteo por parte de autoridades diferentes a la Registraduría y menos se le permitió a partidos políticos y asociaciones de veeduría electoral. Mostrar no es auditar y una auditoría sería dura siete días de exámenes de un código fuente para software- Los auditores de la Registraduria son empresas que no rinden informe a la ciudadanía (sic)”, expresó Petro en la red social X.