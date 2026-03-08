Colombia

Gustavo Petro saldrá del país una vez conozca resultados de las elecciones al Congreso y consultas: este es su nuevo destino

En la noche del domingo 8 de marzo, tras concluir la jornada electoral, el presidente de la República partirá hacia territorio europeo para participar en un encuentro de la ONU

Guardar
Gustavo Petro tiene previsto un
Gustavo Petro tiene previsto un nuevo viaje al exterior, justo en la jornada en la que los colombianos acudieron a las urnas para elegir al nuevo Congreso - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En un nuevo viaje al exterior, el presidente de la República, Gustavo Petro, se desplazará a territorio europeo como parte de su agenda posterior a los comicios que se efectuaron en el territorio nacional, en el que se escogieron los 283 nuevos integrantes del Congreso de la República y los tres candidatos a la presidencia, de La Gran Consulta por Colombia, la Consulta de las Soluciones y el Frente Amplio por la Vida, de los sectores de centro-derecha y progresistas.

En efecto, tras el desarrollo de la jornada electoral en el territorio nacional, el jefe de Estado tiene previsto viajar la noche del 8 de marzo de 2026 a Austria, tras conocer los resultados de las elecciones al Congreso y consultas presidenciales, para participar en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (ONU); un foro considerado estratégico para presentar los resultados y la visión de su política antidrogas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gustavo Petro viene de estar
Gustavo Petro viene de estar en el funeral de Jesse Jackson, un líder de los derechos civiles de los Estados Unidos - crédito Juan Cano/Presidencia

En ese sentido, Petro ha defendido en reiteradas ocasiones la política del Gobierno frente a las críticas por el aumento de cultivos ilícitos en Colombia, uno de los temas de la conversación entre el jefe de Estado y su homólogo Donald Trump. Así pues, sostuvo que el incremento de hectáreas sembradas corresponde a fallas metodológicas en el informe publicado por la ONU, un dato que ha generado debate tanto a nivel nacional como internacional.

¿Quiénes acompañarán a Gustavo Petro a Austria?

Durante su estancia en Viena, el primer mandatario de los colombianos estará acompañado por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y por Marcela Tovar, embajadora de Colombia en Austria. Ambas funcionarias también formaron parte de la delegación que viajó a Estados Unidos el 3 de febrero, cuando Petro visitó a Trump en la Casa Blanca, en el primer acercamiento entre ambos mandatarios tras un fuerte cruce de declaraciones.

El presidente Gustavo Petro ejerció
El presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto al lado de la primera dama de la nación, Verónica Alcocer - crédito Presidencia

La agenda oficial contempla la participación de Petro en sesiones clave de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). En ese espacio, el Ejecutivo busca exponer los esfuerzos y resultados de su política frente al narcotráfico, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la efectividad de sus estrategias. “El análisis de la ONU presenta inconsistencias que distorsionan la realidad de los cultivos”, ha expresado el jefe de Estado.

Durante la ausencia de Petro al Viejo Continente, las funciones presidenciales quedarán a cargo del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien fue designado ministro delegatario mediante los decretos 0204 y 0205 de 2026; no solo para esta visita, sino también para la que llevó a cabo Petro a Estados Unidos, durante los funerales de Jesse Jackson. Con ello, la administración cumple con lo dispuesto en la Carta Magna, mientras el mandatario cumple con la agenda.

Gustavo Petro defenderá la política
Gustavo Petro defenderá la política antidrogas de su Gobierno, enfocada en la incautación - crédito Ejército Nacional

La visita de Petro a Austria se produce en un momento de alta atención política en el país, pues coincide con la celebración de las elecciones: en las que Petro ha sido enfático en reiterar que existe una amenaza latente de fraude debido a que no se auditó el software que se encarga del preconteo de los resultados, en duras críticas al registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos; en un contrapunteo que caracterizó la jornada electoral.

No existió una sola auditoría tècnica del software de escrutinios y preconteo por parte de autoridades diferentes a la Registraduría y menos se le permitió a partidos políticos y asociaciones de veeduría electoral. Mostrar no es auditar y una auditoría sería dura siete días de exámenes de un código fuente para software- Los auditores de la Registraduria son empresas que no rinden informe a la ciudadanía (sic)”, expresó Petro en la red social X.

Temas Relacionados

Elecciones 8 de marzo 2026Elecciones presidencialesGustavo PetroGobierno PetroCuando son las elecciones 2026Puesto de votación 2026Encuestas presidenciales Colombia 2026Candidatos elecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

71 personas detenidas y 38 incautaciones de dinero en efectivo en la jornada electoral: alerta por posibles delitos electorales, según la MOE

La Misión de Observación Electoral informó que durante el 8 de marzo se registraron decenas de capturas y decomisos de dinero en distintos puntos del país

71 personas detenidas y 38

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Paloma Valencia lidera los resultados en las consultas interpartidistas

Tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m. en todo el país, las mesas de votación iniciaron el conteo de los sufragios para empezar a consolidar los primeros resultados de las elecciones legislativas de 2026

Elecciones Colombia 2026 - EN

Petro advirtió irregularidades en el preconteo de las elecciones de 2026: “Si hay diferencia de datos, vamos a tener un anochecer algo frío”

El presidente enfatizó que solo después de comparar los resultados preliminares con los oficiales se podrá decidir impugnar alguna mesa, tras estallar con Thomas Gerg and Sons

Petro advirtió irregularidades en el

El expediente de ‘Papá Pitufo’ donde figura Camilo Gómez Castro, el candidato al Senado capturado durante la jornada electoral

En medio de la jornada electoral del 8 de marzo, agentes del CTI de la Fiscalía detuvieron en Bogotá a Freddy Camilo Gómez Castro, aspirante al Senado mencionado dentro de la investigación contra Diego Marín Buitrago

El expediente de ‘Papá Pitufo’

La Policía capturó al hermano de un concejal en Villavicencio por presunto tráfico de drogas: tenía un arma y municiones marca Indumil

El allanamiento expuso una operación sofisticada con tecnología, dinero y antecedentes judiciales en uno de los barrios más conflictivos del Meta

La Policía capturó al hermano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Juanse Quintero, pareja de Johanna

Juanse Quintero, pareja de Johanna Fadul, le habría escrito mensajes a Beba: “Bebita”

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Deportes

Luis Díaz en el top

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión