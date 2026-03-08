Colombia

Gustavo Petro reaccionó a la foto del candidato del Centro Democrático capturado en Amazonas: “Aún falta mucho más”

La reciente captura de Víctor Hugo Moreno Bandeira causó una llamativa reacción del jefe de Estado, que pidió medidas más firmes contra los delitos electorales y advirtió que el caso refleja la urgencia de erradicar prácticas que vulneran la democracia

El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales sobre el caso de Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara capturado en Amazonas por presunto constreñimiento al elector - crédito Presidencia - suministrada a Infobae Colombia

La detención de Víctor Hugo Moreno Bandeira, exgobernador de Amazonas y candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, generó el domingo 8 de marzo de 2026 una fuerte reacción por parte del presidente de la República, Gustavo Petro. La captura, ocurrida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo en Leticia, puso en el centro del debate la persistencia de prácticas ilícitas en el proceso electoral en Colombia

El jefe de Estado, aprovechó los 8,2 millones de seguidores en la red social X y emitió un duro pronunciamiento sobre uno de los aspirantes de uno de los partidos de oposición a su Gobierno, y que por los actos fue expulsado de la colectividad de derecha. “Un candidato a la cámara termina su campaña así. Aún falta mucho más, hay que acabar los delitos contra el voto si queremos una democracia real”, expresó el jefe de Estado, en relación con este mediático caso.

En un comentario en sus
En un comentario en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro habló sobre Víctor Hugo Moreno, el aspirante del Centro Democrático que fue capturado en Amazonas - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento del primer mandatario se conoció después de conocerse el procedimiento ejecutado por la Policía Nacional, que interceptó a Moreno Bandeira cuando transportaba una bolsa con aproximadamente 20 millones de pesos en efectivo, aunque otras fuentes, entre ellas la de la Fiscalía General de la Nación, indican que fue de $15 millones, en las inmediaciones de la terminal aérea de la capital amazona; y fue señalado de presunto constreñimiento.

El caso que enloda al aspirante a la Cámara del Centro Democrático

De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, el aspirante del Centro Democrático fue sorprendido cuando intentaba deshacerse del paquete y, tras ser abordado por los uniformados, habría ofrecido dinero para evitar el procedimiento. El organismo imputó cargos por el presunto delito de cohecho por dar u ofrecer y abrió una investigación por posibles delitos relacionados con la compra de votos durante las elecciones legislativas de 2026.

El candidato deberá responder ante
El candidato deberá responder ante la justicia colombiana por el delito de cohecho - crédito Centro Democrático

Frente al caso, el exgobernador y candidato del partido de oposicióm no aceptó los cargos ante el juez de control de garantías, que le impuso medidas no privativas de la libertad, entre ellas la obligación de presentarse ante la autoridad cuando sea requerido, mantener buena conducta, abstenerse de comunicarse con los policías que participaron en el operativo y no acercarse a ellos; entre otros compromisos para gozar de su libertad condicional mientras avanza el caso.

El caso también generó consecuencias inmediatas en el ámbito político. El Centro Democrático anunció la expulsión del candidato y la revocatoria de su aval como candidato. “La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas, por la presunta comisión del delito de cohecho”, expresó la colectividad en su misiva.

Víctor Hugo Moreno Bandeira es
Víctor Hugo Moreno Bandeira es candidato a la Cámara de Representantes y fue suspendido por el partido que le dio el aval, el Centro Democrático - crédito Policia Nacional

En su comunicado, el Centro Democrático insistió en que la determinación responde a los principios y valores del partido y al compromiso de actuar con firmeza ante hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes. “El ahora exmilitante deberá responder y entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido”, expresó la representación política.

Del mismo modo, la organización enfatizó la necesidad de que la justicia avance en el esclarecimiento de lo ocurrido y reiteró su rechazo a cualquier conducta que afecte la legitimidad del proceso electoral. Según cifras de la Policía Nacional, el dinero fue decomisado con fines de comiso por orden judicial, en tanto que el procedimiento de captura y la posterior actuación de las autoridades se produjeron en medio de operativos de control electoral en la región.

