Federico Gutiérrez se despachó contra Petro por críticas a la Registraduría y CNE: “Solo le sirve cuando gana”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, rechaza la propuesta de Gustavo Petro sobre la modernización del sistema electoral colombiano - crédito Colprensa

Tras ejercer su derecho al voto, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez cuestionó las declaraciones del presidente Gustavo Petro acerca de la necesidad de modernizar el sistema electoral colombiano, subrayando la importancia de mantener la legitimidad de las elecciones en el país.

El mandatario distrital, en declaraciones a los medios de comunicación, consideró contradictorio el planteamiento del primer mandatario de los colombianos, al considerar que dicho sistema ha sido utilizado para la elección de Petro en los diferentes cargos públicos, desde el Congreso hasta la Presidencia.

“El sistema electoral de Colombia ha funcionado durante décadas y es el mismo con el que se han elegido presidentes, alcaldes, gobernadores y congresistas. No puede ser que solo sirva cuando alguien gana”, expresó el alcalde paisa ante los medios de comunicación.

El alcalde de Medellín destaca la legitimidad de los procesos electorales y advierte sobre el impacto institucional de cuestionar los resultados - crédito @FicoGutierrez/X

Ante el cuestionamiento de Petro sobre el sistema electoral, Gutiérrez enfatizó: “Sorprende que el presidente, que se ha elegido con el mismo sistema electoral y ha tenido las garantías para ser concejal, congresista y ahora presidente, siempre ponga en duda las votaciones. El sistema solo les sirve cuando ganan”.

Para Gutiérrez, poner en duda los procesos electorales tras resultados que no favorecen a ciertos sectores envía un mal mensaje institucional. “Hay otros que dan mal ejemplo. Nosotros lo que hacemos es dar buen ejemplo y siempre reconocer el resultado de las elecciones. Así es la democracia, hay que aceptar las reglas del juego”, afirmó el alcalde.

Además, enfatizó que la democracia requiere aceptar tanto la victoria como la derrota en las urnas. “Yo he participado en muchas elecciones, unas se han ganado y otras se han perdido, y siempre he salido a respetar las instituciones y a reconocer los resultados. Ese ha sido nuestro talante democrático y así seguirá siendo”, agregó.

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía para participar en las jornadas electorales en el país, subrayando que la jornada electoral es fundamental para fortalecer la institucionalidad y preparar el camino hacia futuros comicios.

El presidente reclama la adopción de un software estatal propio para garantizar transparencia y auditoría ciudadana en elecciones - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Cuál fue la crítica de Petro contra el sistema electoral

Previo al inicio de los comocios legislativos y las consultas interpartidistas, el presidente Gustavo Petro exigió al Congreso y a los órganos de control que se priorice la aprobación de un código electoral moderno y la adopción de un software propio del Estado, argumentando que solo así se garantizará la transparencia y la auditoría ciudadana en los procesos electorales.

Durante su intervención en la plaza de Bolívar de Bogotá, el jefe de Estado enfatizó que la orden impartida en 2018 por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral no ha sido implementada, hecho que a su juicio desacredita las garantías de transparencia en el proceso democrático.

“He hecho públicas mis afirmaciones, de las que no me retracto (...) desde el año 2018, no se aplica la orden dada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, ya completamos ocho años, lo he repetido una y otra vez”, afirmó el mandatario.

El presidente aseguró que en 2018 el Consejo de Estado ordenó que se cuente con un software electoral que ses propio del Estado e indicó que, hasta el momento, esa orden no se ha cumplido - crédito @infopresidencia/X

Sostuvo que la única vía legítima es el acceso técnico de los partidos y veedurías al “código fuente de escrutinio y de preconteo”, tarea que solo será efectiva si el Estado implementa plataformas digitales desarrolladas y auditadas en su totalidad bajo control público.

“Yo demando al Congreso de la República el código electoral moderno. Demando a los órganos de control que tengamos un código fuente en propiedad del Estado, listo para auditar técnicamente. Un software, dos o tres, los que sean necesarios, propiedad del Estado, y no una tercerización privada”, manifestó Petro.

El presidente también instó a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, a fortalecer las investigaciones sobre presunta compra de votos y a respaldar las diligencias judiciales en puntos identificados por las autoridades como focos de esas prácticas.

Por último, Gustavo Petro resaltó el papel de la ciudadanía en la defensa del voto, y solicitó a la población velar por el “cuidado transparente de las elecciones”, enfatizando su preocupación por las garantías en materia de escrutinio y preconteo.

El presidente Gustavo Petro ordenó al Congreso para que se priorice una reforma al código electoral - crédito Colprensa