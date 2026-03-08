Colombia

Durante la jornada electoral murió un motociclista en un accidente en Bogotá: no lograron ayudarlo y falleció en el sitio

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo tras un choque ocurrido entre un vehículo y una motocicleta, mantienen investigaciones para esclarecer los motivos que originaron el accidente

Las autoridades judiciales investigan las
Las autoridades judiciales investigan las causas del siniestro vial que dejó un muerto en Bogotá - crédito Captura video @PasaenBogota/X

En la tarde del domingo 8 de marzo se registró un grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá durante la jornada comicial.

De acuerdo con información de la Secretaría de Movildiad, el fuerte choque ocurrió en la localidad Rafael Uribe. El siniestro vial registrado involucró a un vehículo particular y una motocicleta.

Así lo publicó la entidad en sus canales oficiales a las 2:40 p. m. : “Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Rafael Uribe, calle 41B Sur con carrera 22, sentido occidente - oriente”.

Según información oficial, el impacto fue tan severo que la víctima no logró ser trasladada a un centro hospitalario y falleció en el sitio.

El accidente de tránsito en Rafael Uribe dejó un motociclista fallecido en plena jornada electoral en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

La presencia de agentes judiciales busca determinar las causas del accidente, mientras la familia del fallecido enfrenta la pérdida.

Durante los comicios, un motociclista perdió la vida tras colisionar con un automóvil particular mientras se desarrollaban las elecciones en la ciudad. Las autoridades permanecen en la zona para esclarecer los motivos del choque y garantizar la seguridad del sector.

Las reacciones por el siniestro vial no se hicieron esperar: “Andan como locos, bueno, ahi tienen”; “Las motos son una amenaza a la seguridad ciudadana, incluyendo la de ellos mismos. La situación ya se salió de control. No respetan absolurtamente nada”; “Ahí está la dichosa ley seca...”: fueron algunos de los mensajes.

La Secretaría de Movilidad confirmó
La Secretaría de Movilidad confirmó que la víctima del accidente no alcanzó a ser trasladada a un centro hospitalario - crédito @BogotaTransito/X

Clima en Bogotá durante la jornada electoral

Un aumento en la intensidad de las precipitaciones se anticipó para varias zonas del país, según un informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El organismo identificó que el domingo 8 de marzo se concentrarían las lluvias más fuertes en el centro y sur de la región Caribe, así como en el centro y norte de la Andina y diversos puntos de la región Pacífica.

El Ideam advirtió que quienes residen o transitan por estas áreas deben tomar precauciones y planificar sus desplazamientos para evitar exponerse durante los periodos de mayor intensidad de lluvia.

La entidad también sugirió salir con anticipación, dado que las condiciones meteorológicas podrían causar retrasos e incomodidades.

En Bogotá, el reporte oficial del Ideam anunció que la probabilidad de lluvias se mantendrá a lo largo del día, con mayor incidencia en las horas de la tarde. Las localidades ubicadas en el centro, occidente y norte enfrentarán las condiciones más inestables, lo que podría afectar a quienes participen en la jornada electoral.

Durante la jornada electoral del
Durante la jornada electoral del domingo 8 de marzo se presentaron precipitaciones en varios puntos de Bogotá- crédito Idiger

El comunicado recomendó a los votantes de la capital que organicen cuidadosamente sus horarios, ya que el clima podría cambiar rápidamente. Para quienes deben acudir a las urnas, la clave será anticiparse y evitar los desplazamientos durante los momentos críticos de precipitación.

En un informe emitido el domingo 8 de marzo a las 4:53 p. m., el Ideam confirmó la presencia de fuertes precipitaciones en Bogotá, señalando como principales zonas impactadas a Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, Mártires y Ciudad Bolívar.

Algunos sectores del norte y occidente reportaron la caída de granizo, mientras que se prevé que las lluvias continúen, aunque con menor intensidad en las próximas horas.

El organismo advirtió que el sur de la ciudad podría experimentar las mayores precipitaciones durante el resto de la jornada. Este pronóstico obliga a mantener la alerta y a seguir las actualizaciones oficiales, especialmente para quienes deben desplazarse por la capital.

Las autoridades meteorológicas reiteraron la importancia de consultar los informes en tiempo real y de tomar medidas preventivas ante la persistencia de lluvias y la posibilidad de eventos asociados, como la caída de granizo. La recomendación es mantenerse atentos a los canales oficiales del Ideam para evitar contratiempos y garantizar la seguridad de la población durante la jornada.

