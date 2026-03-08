Colombia

Colombia gasta mucho menos en protección social que los países de la Ocde: la brecha supera los 7 puntos del PIB

Las cifras muestran que el país aún está lejos de las economías desarrolladas, donde los sistemas de bienestar destinan una mayor proporción de recursos a pensiones, salud y transferencias sociales

El gasto público en protección
El gasto público en protección social de Colombia equivale al 14% del PIB, según el análisis reciente de la Ocde - crédito Europa Press

La protección social se convirtió en uno de los indicadores más reveladores para entender cómo los Estados priorizan el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, las diferencias entre economías desarrolladas y emergentes siguen siendo amplias, especialmente cuando se analiza cuánto destinan los gobiernos a este tipo de políticas.

Un reciente análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) muestra que el gasto social público promedio entre los países miembros del organismo ronda el 21% del producto interno bruto (PIB). Aunque esa cifra sirve como referencia general, el panorama es bastante desigual, algunos países superan con creces ese nivel, mientras otros permanecen muy por debajo.

Los países miembros de la
Los países miembros de la Ocde destinan en promedio el 21% de su PIB a políticas de protección social - crédito Colprensa

En Colombia, el gasto público destinado a protección social representa cerca del 14% del producto interno bruto (PIB), una cifra que, aunque significativa dentro del presupuesto nacional, todavía se mantiene por debajo del promedio de los países de la Ocde. Según los datos más recientes del organismo, el promedio entre sus miembros ronda el 21% del PIB.

La diferencia refleja una brecha importante frente a las economías más desarrolladas, donde los sistemas de bienestar tuvieron décadas de consolidación. En el caso colombiano, el gasto social incluye programas de transferencias, servicios públicos y beneficios fiscales dirigidos principalmente a poblaciones vulnerables, como adultos mayores, hogares de bajos ingresos y personas desempleadas.

Dentro de esa estructura, dos áreas concentran la mayor parte de los recursos, las pensiones y los servicios de salud. De acuerdo con la Ocde, estos rubros representan cerca de dos tercios del gasto social en los países miembros, lo que explica su peso dentro de las finanzas públicas y su importancia en el diseño de las políticas sociales.

El contraste se vuelve más evidente cuando se compara a Colombia con los países que lideran el ranking de gasto social. Varias economías europeas se ubican en la parte más alta de la clasificación con niveles que superan ampliamente el promedio del organismo.

Pensiones y salud concentran dos
Pensiones y salud concentran dos tercios del gasto social en los países desarrollados, destacando su peso dentro del presupuesto estatal - crédito Defensoría del Pueblo

Austria, Finlandia y Francia encabezan la lista con niveles de gasto cercanos o incluso superiores al 30% del PIB. En estos países, el apoyo estatal a través de pensiones, servicios de salud y otros programas sociales constituye uno de los pilares centrales del presupuesto público.

Detrás de ellos aparecen economías como Alemania, Italia y España, donde el gasto en protección social también ocupa una proporción considerable de las finanzas públicas. Estos sistemas reflejan décadas de desarrollo institucional orientado a fortalecer los llamados Estados de bienestar.

En América Latina, el panorama es distinto. Varios países de la región registran niveles de gasto social menores, lo que evidencia las diferencias estructurales frente a las economías avanzadas.

Además de Colombia, países como Chile, Costa Rica y México también aparecen en la parte baja de la clasificación. En algunos casos, el gasto social no supera el 12% del PIB, lo que limita el alcance de los programas de protección social.

Las brechas no solo responden al nivel de desarrollo económico, sino también a la forma en que cada país ha construido su sistema de bienestar. En economías con mayor capacidad fiscal, los gobiernos cuentan con más margen para financiar programas amplios de pensiones, salud y transferencias sociales.

El envejecimiento poblacional exige mayores
El envejecimiento poblacional exige mayores recursos para pensiones y salud, aumentando la presión sobre las finanzas públicas - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En Colombia, el reto consiste en ampliar la cobertura de estos programas mientras se mantiene la sostenibilidad de las finanzas públicas. La presión sobre el gasto social tiende a crecer en la medida en que aumentan las demandas ciudadanas por mejores servicios públicos y mayor protección frente a los riesgos económicos.

Este desafío se vuelve aún más relevante ante los cambios demográficos que empiezan a observarse en varios países. A medida que la población envejece, los sistemas de pensiones y salud enfrentan mayores exigencias presupuestales, lo que obliga a los gobiernos a replantear la forma en que financian estas políticas.

Para economías emergentes como la colombiana, encontrar ese equilibrio es una tarea compleja. El objetivo es avanzar hacia sistemas de protección social más amplios y efectivos sin comprometer la estabilidad fiscal. En ese contexto, la comparación internacional funciona como una referencia útil. Los datos de la Ocde permiten dimensionar la distancia que aún existe frente a los países con Estados de bienestar más robustos, pero también ofrecen un marco para evaluar el progreso de las políticas sociales.

