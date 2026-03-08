Centro Democrático expulsó al aspirante a la Cámara Víctor Hugo Moreno que fue detenido con $20 millones e intentó sobornar policías

La Policía Nacional detuvo y liberó a Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas, cerca del aeropuerto de Leticia - crédito Gobernación de Amazonas

El 8 de marzo de 2026, Víctor Hugo Moreno, aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, fue arrestado en Leticia, Amazonas, tras intentar entregar dinero a agentes de la Policía Nacional con el objetivo de impedir que le confiscaran $20.000.000 en vísperas de los comicios electorales.

La Fiscalía General de la Nación señaló a través de un comunicado que Moreno Bandeira fue interceptado en áreas cercanas al aeropuerto de Leticia por encontrarse “presuntamente ofreciendo dinero a integrantes de la Policía Nacional para evitar la incautación de dinero”. El ente acusador procederá a imputarle el delito de cohecho.

El partido Centro Democrático, encabezado por Álvaro Uribe (2002-2010), resolvió suspender de manera provisional la militancia de Moreno. Esta sanción permanecerá vigente hasta que las autoridades concluyan las investigaciones y emitan un pronunciamiento formal sobre el caso.

La colectividad indicó que “de acuerdo con versiones iniciales” el candidato “se encontraba en las zonas aledañas al aeropuerto para coordinar la logística del día de las elecciones”, sin proporcionar más datos sobre la situación.

Horas después de la suspensión, el colectivo anunció por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública la expulsión definitiva del aspirante al Legislativo para el periodo de 2026-2030.

El candidato deberá responder ante la justicia colombiana por el delito de cohecho - crédito Centro Democrático

“La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Víctor Hugo Moreno Bandeira candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas, por la presunta comisión del delito de cohecho”, detalla el comunicado.

Y puntualiza: “Esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes”.

En la misiva, el Centro Democrático afirmó que Moreno Bandeira deberá dar explicaciones a las autoridades sobre los hechos que derivaron en su captura y posterior liberación.

“El ahora exmilitante deberá responder y entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido”.

Capturan a Freddy Camilo Gómez, aspirante al Senado por el Partido de la U

Gómez Castro fue director del Ipes durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Freddy Camilo Gómez, candidato al Senado por el Partido de la U, fue capturado este 8 de marzo de 2026 junto a dos exintegrantes de la Policía Nacional, en una operación liderada por la directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía General de la Nación, Madeleyne Pérez.

Según el ente investigador, Gómez es señalado como presunto articulador de una red de corrupción destinada a facilitar el contrabando para alias Papá Pitufo.

También ordenó la detención de José Luis Olaya Caicedo y Edgar Eduardo Vaca Sánchez, ambos exmiembros de la Policía Nacional, por su presunta colaboración con la misma organización ilegal. En el caso de Olaya Caicedo, la investigación sostiene que habría empleado su experiencia en talento humano para identificar a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera susceptibles de ser incorporados a la estructura delictiva. Además, “estaría encargado de recolectar dinero de comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas a otros uniformados”, precisó Pérez.

El candidato al Senado es señalado de articular una red que facilitaba contrabando para alias Papá Pitufo - crédito Fiscalía General de la Nación

En cuanto a Vaca Sánchez, la funcionaria detalló que habría facilitado el ingreso directo de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena, gestionando listas de contenedores que debían eludir controles. De acuerdo con las pruebas reunidas, los implicados habrían mantenido contactos con funcionarios policiales, judiciales y de organismos nacionales y regionales para garantizar el tránsito de mercancías de contrabando en el país.

Las autoridades presentarán a Gómez, Olaya Caicedo y Vaca Sánchez ante un juez de control de garantías, a quienes “se les imputarán los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado”, anticipó la Fiscalía.