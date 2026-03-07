MOE advierte que conteo de votos podría tardar más por aumento de testigos electorales

La MOE explicó que el escrutinio en las elecciones podría extenderse debido al alto número de observadores designados por partidos y campañas- crédito Colprensa

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que el conteo de votos en las elecciones podría tardar más de lo habitual debido al incremento significativo en el número de testigos electorales en todo el país, según información obtenida por Blu Radio. La entidad señaló que la duración del escrutinio dependerá en gran parte de las solicitudes que presenten los observadores durante la revisión de los votos.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, explicó que el número de testigos designados por campañas y partidos supera ampliamente el registrado en elecciones anteriores, citado por Blu Radio.

Según la organización, la participación masiva de testigos podría generar más solicitudes de revisión o reconteo durante el proceso de escrutinio, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Prevén un riesgo relectoral por cuenta del aumento de testigos electorales - crédito Colprensa

Durante una entrevista en el programa Recap Blu de Blu Radio, Alejandra Barrios explicó que el tiempo que tome el conteo de votos dependerá en gran medida de la intervención de los testigos electorales cuando se inicie el proceso de escrutinio.

“El tiempo va a depender de los testigos electorales cuando empiecen el escrutinio”, afirmó Barrios, citada por Blu Radio.

La directora de la MOE señaló que el número de observadores electorales ha aumentado considerablemente en comparación con procesos anteriores. Según indicó, en las elecciones celebradas hace cuatro años había aproximadamente 200.000 testigos electorales en todo el país.

En contraste, en el actual proceso electoral la cifra supera el millón de testigos únicamente para las elecciones al Congreso, lo que representa un incremento significativo en la participación de representantes de campañas y partidos durante el conteo de votos.

De acuerdo con Barrios, muchos de estos testigos han sido instruidos por las campañas políticas para revisar cuidadosamente el proceso de escrutinio y solicitar reconteos cuando detecten inconsistencias en el conteo o en el registro de los resultados.

Misión de Observación Electoral (MOE) en los escrutinios del 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa

“Por eso podría tomar más tiempo del necesario el proceso”, señaló la directora de la MOE al explicar cómo estas solicitudes pueden influir en la duración del escrutinio.

La dirigente también explicó en qué situaciones los testigos electorales pueden presentar reclamaciones durante el conteo de votos. Este procedimiento está regulado por normas específicas y debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por las autoridades electorales.

Entre las razones que pueden justificar una reclamación se encuentran inconsistencias entre el número de votantes y el número de votos registrados, dudas sobre el procedimiento de conteo o posibles errores en el registro de los resultados en los formularios oficiales.

“Normalmente se activa cuando no coincida número de personas con número de votos, cuando el jurado no muestra cada uno de los votos de manera adecuada y cuando no coincide o se tiene dudas al número que se escribe en el formulario E-14”, explicó Barrios, citada por Blu Radio.

Cortesía MOE

La directora de la MOE también enfatizó que las reclamaciones no pueden presentarse de manera arbitraria. Según explicó, los testigos deben justificar cada solicitud mediante un formato específico y presentar razones claras que respalden su petición.

“Uno no puede hacer reclamaciones porque sí, siempre tiene que haber una razón”, agregó Barrios al referirse a los procedimientos establecidos para este tipo de solicitudes.

Además, explicó que el reconteo de votos no puede realizarse de manera repetitiva sin fundamentos. El proceso electoral establece que cada reclamación debe quedar registrada en las actas correspondientes junto con la justificación presentada por el testigo electoral que la formula.

La MOE también expresó preocupación por posibles irregularidades relacionadas con presiones laborales a votantes en algunas regiones del país. Según Barrios, la organización ha recibido reportes de este tipo de situaciones y ya los ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

Entre los casos mencionados se encuentran reportes provenientes de San José del Guaviare, del departamento de La Guajira y del municipio de Aguadas, en Caldas. De acuerdo con la directora de la MOE, estos hechos podrían constituir posibles delitos electorales que deben ser investigados por las autoridades.

“Nos llamó mucho la atención el caso de San José del Guaviare, también el departamento de La Guajira y San José de Aguadas en Caldas, donde hay reportes relacionados con presión”, afirmó Barrios durante la entrevista.

Finalmente, la organización también alertó sobre ajustes logísticos en algunos puestos de votación debido a las condiciones climáticas. Según explicó la directora de la MOE, las lluvias han obligado a trasladar algunos lugares de votación en el departamento de Córdoba.

De acuerdo con el reporte entregado por la entidad, hasta mediados de la semana se habían registrado 19 puestos de votación trasladados en ese departamento debido a las condiciones climáticas.

“Hasta el miércoles llevábamos 19 puestos que se han movido en Córdoba, esperemos que no se superen los 25 puestos de votación que tengan que moverse por lluvias”, concluyó Barrios al referirse al impacto del invierno en la logística del proceso electoral.