Colombia

Duro accidente de tránsito en Quindío: dos busetas intermunicipales se estrellaron de frente y hay decenas de heridos

Uno de los principales desafíos fue evacuar a todos los pasajeros de los dos buses. Las autoridades investigan los hechos

El incidente se presentó a
El incidente se presentó a la entrada del municipio de Circasia, en Quindío - crédito Noticias Circasia/Facebook

Un fuerte accidente de tránsito entre dos buses intermunicipales se presentó en la entrada del municipio de Circasia, Quindío, en el sector cercano al conocido como Puente Amarillo.

Según reportes preliminares, los conductores permanecieron atrapados en los vehículos, y se debió solicitar apoyo adicional por parte de los organismos de socorro para realizar las labores de extracción.

El cuerpo de Bomberos de Circasia acudió inmediatamente al lugar, aunque la complejidad de la emergencia requirió de la presencia de equipos especializados para rescatar a las personas que siguen atrapadas.

Información en medio locales indicó que la vía permanece completamente cerrada, mientras continúan las tareas de rescate y atención a los afectados.

El siniestro resultó de un choque frontal entre dos busetas de transporte intermunicipal y dejó un saldo de 27 pasajeros lesionados. De ese total, 22 personas fueron trasladadas al hospital San Vicente de Paul en Circasia, mientras que cinco, con heridas de mayor gravedad, fueron remitidas al hospital San Juan de Dios de Armenia, en el departamento de Quindío.

Noticia en desarrollo...

