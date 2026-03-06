Colombia

Resultados Lotería del Quindío jueves 5 de marzo: quién ganó el premio mayor de $2.000 millones

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

El sorteo de la Lotería del Quindío se realiza todos los jueves (Infobae)

La Lotería del Quindío difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este jueves 5 de marzo de 2026.

Este popular juego entrega un premio mayor de $2.000 millones y más de 40 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Quindío

Fecha del sorteo: jueves 5 de marzo de 2026.

Número del sorteo: 3005

Números ganadores: 4855-7.

A qué hora se juega la Lotería del Quindío

La Lotería del Quindío solo realiza un sorteosemanal, todos los jueves después de las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio de la Lotería del Quindío?

El tiempo máximo para cobrar un premio de la Lotería del Quindío es de un (1) año contado a partir del día del sorteo, según lo establecido por la Ley 1393 de 2010. Esto significa que desde la fecha en que se realiza el sorteo, tienes hasta un año para presentar tu billete ganador y realizar el trámite de cobro. Pasado este plazo, el derecho a reclamar el premio prescribe y ya no será posible cobrarlo.

Para reclamar, es fundamental conservar el billete original en buen estado, ya que es el documento legal que acredita el premio. Además, dependiendo del monto ganado, deberás presentar documentos adicionales como tu cédula de ciudadanía, el Registro Único Tributario (RUT) actualizado y certificado bancario para la consignación del premio, especialmente en caso de premios mayores a 5 millones de pesos.

Es importante realizar la reclamación dentro del plazo y en los puntos oficiales indicados por la Lotería del Quindío para evitar inconvenientes. La sola presentación del billete ganador al operador interrumpe el término de prescripción, permitiéndote asegurar tu derecho a cobrar el premio dentro del plazo establecido.

¿Cómo se juega la Lotería del Quindío?

Para poder jugar a la Lotería del Quindío requiere al menos 2 mil pesos para hacerte una de sus cinco fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es elegirsu número de la suerte conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Cabe mencionar que la Lotería del Quindío se lleva a cabo desde 1966 y sus ganancias se destinan al sector salud.

