Colombia

Ordenan el arresto del director de la Agencia Nacional de Tierras: no respondió una tutela de Paloma Valencia

La sanción busca garantizar el derecho a la información sobre procesos de compra de tierras y pone en evidencia retrasos en la entidad

Guardar
Fotografía del 1 de octubre
Fotografía del 1 de octubre de 2024 del director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, hablando durante una entrevista con EFE, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Un juez de Bogotá ordenó cinco días de arresto contra el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, tras determinar que incumplió una orden judicial relacionada con una tutela interpuesta por la senadora Paloma Valencia.

La decisión también incluye una multa económica y la compulsa de copias a la Fiscalía para que investigue posibles responsabilidades penales por el presunto desacato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La sanción fue impuesta por el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá, que concluyó que la entidad no respondió dentro del plazo establecido a un derecho de petición presentado por la congresista en noviembre de 2025.

La solicitud buscaba información sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”, ubicado en el municipio de Dagua, en el departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con la providencia judicial, la sanción también recae sobre la secretaria general de la ANT, Ángela Lorena Ortiz Rosero, quien deberá cumplir igualmente cinco días de arresto y pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. En total, las sanciones económicas superarían los 31 millones de pesos.

Providencia del Juzgado 50 Laboral
Providencia del Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá en la que se ordena a Felipe Harman y Ángela Lorena Ortiz Rosero cumplir cinco días de arresto y pagar multas por desacato a tutela - crédito Paloma Valencia/X

El origen del proceso judicial

El caso comenzó el 20 de noviembre de 2025, cuando Paloma Valencia —senadora del partido Centro Democrático y precandidata presidencial— presentó un derecho de petición dirigido a la Agencia Nacional de Tierras. En su solicitud, pidió detalles sobre la adquisición del predio conocido como “Peñasgordas”.

Según el equipo de la congresista en conversacion con La FM, el terreno habría estado ocupado por comunidades campesinas desde hace más de dos décadas, lo que, en su criterio, impediría que fuera adquirido por la entidad estatal dentro de los procesos de compra de tierras para programas de reforma agraria.

Ante la falta de respuesta, Valencia interpuso una acción de tutela para proteger su derecho fundamental de acceso a la información pública.

El 16 de diciembre de 2025, el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá falló a su favor y ordenó a la ANT responder de fondo la petición en un plazo de 48 horas.

Terrenos bajo administración de la
Terrenos bajo administración de la Agencia Nacional de Tierras, cuyo manejo y adjudicación están sujetos a control público y procesos de reforma agraria en Colombia - crédito prensa ANT

Sin embargo, según consta en el expediente judicial, la entidad no acreditó el cumplimiento de la orden dentro del término establecido. La jueza señaló que, para el momento de evaluar el incidente de desacato, habían transcurrido 53 días hábiles desde la notificación del fallo sin que se demostrara el envío de la respuesta.

En la providencia se lee que el plazo otorgado “fue de 48 horas desde la notificación del fallo de tutela de primera instancia; hasta la fecha han transcurrido 53 días hábiles sin que se haya acreditado el cumplimiento de la orden”, lo que configuró una moratoria clara frente a la decisión judicial.

Las denuncias de Paloma Valencia

Tras conocerse la decisión judicial, Paloma Valencia se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que la sanción se produjo luego de que la entidad no entregara la información solicitada sobre el predio en cuestión.

“La juez ordenó el arresto por cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras y de la secretaria general, además del pago de una multa de cinco salarios mínimos cada uno”, escribió la congresista.

En el mismo mensaje recordó que el 16 de diciembre de 2025 el juzgado había ordenado responder el derecho de petición que presentó semanas antes, en el que solicitó información sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”.

La senadora también cuestionó la falta de respuesta de la entidad y planteó dudas sobre los procesos de adquisición de tierras. “¿Qué tanto esconden en la ANT que no me quieren entregar la información de la compra y adjudicación de predios?”, escribió.

Publicación de la senadora Paloma
Publicación de la senadora Paloma Valencia en X en la que informa sobre la sanción impuesta al director y a la secretaria de la ANT por desacato a tutela - crédito Paloma Valencia/X

Además, mencionó versiones que, según dijo, deberían ser investigadas por las autoridades. “¿Será cierto que existe una práctica sistemática de cobrar comisión del 10 % en compra de predios y que la ANT demora el desembolso de los recursos hasta que los propietarios no paguen la coima?”, agregó.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró al medio La FM que la entidad sí dio respuesta al derecho de petición y que ya envió las constancias correspondientes al despacho judicial.

En declaraciones a medios de comunicación, el funcionario sostuvo que la contestación fue remitida junto con los soportes que demostrarían el cumplimiento del requerimiento. Según explicó, el incidente de desacato se originó por una falta inicial de respuesta, pero posteriormente la información solicitada habría sido enviada.

Harman señaló que su equipo jurídico presentó los documentos ante el juzgado con el fin de que se revise la decisión y se evalúe la revocatoria de las medidas impuestas.

Temas Relacionados

ANTFelipe HarmanPaloma ValenciaOrden de tutelaDirector de la ANTSecretaria General de la ANTColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach EN VIVO, fecha 25 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Los Gigantes de Baviera continúan su camino a la conquista de la estrella 35 del campeonato alemán, previo al duelo decisivo ante Atalanta de Italia por la Champions League

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Álbum oficial del Mundial 2026 comenzó su preventa en Colombia: cómo adquirir la versión ampliada

Un total de 980 láminas y una ampliación a 48 selecciones marcan esta versión, que ya puede encargarse formalmente y que representa un hito para fanáticos del fútbol y del coleccionismo

Álbum oficial del Mundial 2026

Jhonny Rivera cumplió su promesa y le regaló casas a familias necesitadas en Pereira: así fue la emotiva entrega

El artista sorprendió con las viviendas que dio en el barrio Nacederos y celebró tanto con los beneficiarios como con los asistentes al encuentro, ofreciendo un momento inolvidable lleno de música, comunidad y solidaridad en pleno corazón del Eje Cafetero

Jhonny Rivera cumplió su promesa

La productora de la película sobre el almirante Padilla, Valencia Producciones, reveló cómo se realizó y cuál es el convenio con el Gobierno Petro: “Es un proyecto extremadamente costoso”

Infobae Colombia habló con los hermanos Valencia, quienes diregen la productora Valencia Producciones para hablar de las recientes polémicas sobre el largometraje del Almirante Padilla, uno de los proceres de la historia asesinado por orden de Simón Bolívar

La productora de la película

Propuesta del Gobierno de Gustavo Petro para cambiar cálculo del precio de vivienda VIS genera preocupación: por qué la Contraloría convocó a una mesa técnica

La entidad reunió a delegados del Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Industria y Comercio y representantes del sector constructor para revisar los posibles efectos del borrador del decreto

Propuesta del Gobierno de Gustavo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera cumplió su promesa

Jhonny Rivera cumplió su promesa y le regaló casas a familias necesitadas en Pereira: así fue la emotiva entrega

La productora de la película sobre el almirante Padilla, Valencia Producciones, reveló cómo se realizó y cuál es el convenio con el Gobierno Petro: “Es un proyecto extremadamente costoso”

Los trucos de Ignacio Baladán, el esposo de La Segura, para que los papás conecten con sus hijos al igual que las madres: “No se trata de ser perfectos”

Katty Osorio, la expareja del actor Andrés Escobar, habló tras declarar en juicio por violencia intrafamiliar: “Por primera vez fui escuchada”

La segura sorprendió al revelar que ya está buscando colegio para su hijo: el niño tiene solo 11 meses y esta es la curiosa razón

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach EN VIVO, fecha 25 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Colombia vs. Estados Unidos: hora y dónde ver a la Tricolor en el último partido de la She Believes Cup

Esta sería la nueva camiseta de la selección Colombia para el Mundial de 2026: se filtraron los detalles de la nueva prenda de la Tricolor

En problemas equipo de la Liga BetPlay en Colombia: la Supersociedades multó al representante legal por no obedecer las órdenes de la entidad

Técnico de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr reveló que la lesión de la figura de Portugal sería “más grave” de lo esperado: “Requirió tratamiento en Madrid”