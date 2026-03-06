Colombia

Mhoni Vidente anticipó ajustada ventaja de la derecha en las elecciones presidenciales en Colombia: “Con un margen muy pequeño”

Las afirmaciones señalan que el contexto colombiano se ve impactado por corrientes políticas externas, mientras distintos aspirantes se disputan el liderazgo y las consultas amplían el abanico de posibles alianzas

Guardar
El anuncio de la reconocida astróloga sitúa a los partidos conservadores con escaso margen respecto a sus rivales, en un contexto de alta polarización y proyección de una segunda vuelta para definir la presidencia - crédito Mhoni Vidente/YouTube

La astróloga Mhoni Vidente auguró que en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia la derecha mantendría una ventaja mínima sobre la izquierda, en un contexto marcado por la polarización y la influencia de tendencias internacionales.

El pronóstico de la vidente cubana reincide en el misticismo que rodea la contienda política, en la que el nuevo presidente o presidenta sucederá a Gustavo Petro, y anticipa un resultado ajustado que mantendrá la tensión hasta el último conteo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La predicción de Mhoni surge en una coyuntura en la que, si ningún aspirante consigue la mayoría absoluta, habrá una segunda vuelta que se realizaría el 21 de junio.

El calendario electoral tiene como contienda preliminar a la jornada del 8 de marzo en la cual se llevarán a cabo tres consultas simultáneas: la Consulta de las Soluciones (con Claudia López y Leonardo Huerta), la Gran Consulta por Colombia (que incluye a figuras políticas como Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa y Paloma Valencia, entre otros), y la Consulta Frente por la Vida (en la que participan Roy Barreras y Daniel Quintero, entre otros).

El proceso electoral colombiano estará
El proceso electoral colombiano estará marcado por una fuerte polarización y la influencia del modelo Trump, según la astróloga - crédito Carlos Julio Martinez/Reuters

Mhoni Vidente explicó en sus redes que el “proceso de elecciones para presidente trae una fuerza de derecha, pero no tan definida para que pueda ser completamente un ganador”.

Precisó: “Visualizo que en Colombia viene ganando la derecha, pero con un margen muy pequeño sobre la izquierda. La tendencia de Donald Trump sigue cautivando a América Latina”, afirmó la astróloga, confirmando que el escenario estará signado por la polarización y una ventaja nimia, lo que anticipa una campaña con alta carga de especulación y enfrentamiento ideológico.

A estas previsiones añadió que no vislumbra un liderazgo capaz de aglutinar por completo a la oposición: el mapa político, desde su perspectiva, permanece fragmentado, sin una figura única que canalice el total de la energía conservadora.

Frente a ello, destacó la posibilidad de que la figura elegida por el electorado sea alguien con la capacidad de “reinventarse”, y que los signos de fuego y aire —según su interpretación astrológica— determinarán la dinámica del desenlace en las urnas.

La consolidación mediática de Mhoni
La consolidación mediática de Mhoni Vidente en América Latina intensifica el debate sobre el destino político de Colombia - crédito Carlos Julio Martinez/Reuters/Mhoni Vidente/YouTube

La perspectiva de la vidente asocia el escenario colombiano con un influjo global, enfatizando que el “modelo Trump” sigue reforzándose en América Latina. Describió que la narrativa de “mano fuerte” y nacionalismo económico, identificada en el ex presidente estadounidense, opera como referente para un segmento importante del electorado colombiano, que busca seguridad y determinación en sus candidatos.

En la amplia gama de aspirantes y bloques políticos se perfila una competencia marcada por el equilibrio de fuerzas. Las encuestas recientes mencionan a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Sergio Fajardo entre los candidatos con mayor proyección, mientras nombres como Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Paloma Valencia y Daniel Quintero también se posicionan como figuras relevantes en la contienda.

La presencia de Mhoni Vidente como protagonista del debate público colombiano se apoya en su consolidación como una de las astrologas de mayor seguimiento en América Latina. Su contenido, consumido ampliamente en redes sociales, incluye predicciones referidas tanto a artistas internacionales —como Justin Bieber y Bad Bunny— como a procesos políticos en diferentes países.

Las predicciones de Mhoni Vidente
Las predicciones de Mhoni Vidente demuestran que la contienda electoral en Colombia está muy reñida - crédito CNE

En esta ocasión, su pronóstico para Colombia —donde el proceso electoral de 2026 ya motiva encuestas y especulaciones— acentúa la expectativa sobre el desenlace y las posibles alianzas, tanto para la primera vuelta del 31 de mayo como para una eventual segunda cita el 21 de junio.

El interés que generan sus afirmaciones se suma a la atención que ya despertaban las propias campañas, intensificando la conversación sobre el posible regreso de una política de derecha y la resistencia de una izquierda que, según la vidente, seguirá siendo “sólida hasta el último minuto”.

La intervención de la astróloga cubana ha incorporado un matiz esotérico a un ciclo político que ya concentraba la mirada nacional y regional, y ha colocado la posibilidad de una definición cerrada como uno de los focos centrales para los próximos meses.

Temas Relacionados

Mhoni VidenteElecciones presidencialesPredicciónElecciones 2026Donald TrumpGobierno de derechaGobierno nacionalGustavo PetroColombia-noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach EN VIVO, fecha 25 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera continúan su camino a la conquista de la estrella 35 del campeonato alemán, previo al duelo decisivo ante Atalanta de Italia por la Champions League

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

El Ejército ordenó restricción al porte de armas en Bogotá y Cundinamarca: cuándo aplica la medida

La medida también aplica en dos municipios del vecino departamento del Meta

El Ejército ordenó restricción al

En problemas equipo de la Liga BetPlay en Colombia: la Supersociedades multó al representante legal por no obedecer las órdenes de la entidad

La sanción de $50 millones recayó sobre Juan Carlos Trujillo Velásquez, directivo del Club Llaneros S.A., tras incumplimientos relacionados con la evaluación de reportes contables de los años 2022, 2023 y 2024, según informó la Superintendencia de Sociedades

En problemas equipo de la

Técnico de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr reveló que la lesión de la figura de Portugal sería “más grave” de lo esperado: “Requirió tratamiento en Madrid”

El entrenador del cuadro árabe habló en la previa del partido del cuadro de los Caballeros del Najd en el campeonato saudí sobre la situación médica de el “Bicho”

Técnico de Cristiano Ronaldo en

Así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana tras la clasificación de Millonarios y América de Cali a la fase de grupos

Gracias a su destacado puesto en el Ranking CONMEBOL, los escarlatas compartirán bombo con clubes como River Plate y Racing Club en la fase de grupos del torneo internacional

Así quedaron los bombos para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló el tenso momento

Westcol reveló el tenso momento en que tuvo que demostrarle a Luisa Castro que no le estaba siendo infiel: “¿Con quién estás chateando?"

A exparticipante del ‘Desafío’ le robaron en Bogotá la moto que ganó en el programa: recibió llamadas de extorsión

Yina Calderón presentó su nuevo look y explicó la inspiración detrás de su más reciente cambio de imagen

Sara Corrales ya le puso fecha y lugar de nacimiento a su hija Mila: “Ciudadana del mundo”

El actor Diego Cadavid pide hacer ‘vaca’ para salvar un albergue de adultos mayores en Cúcuta: compartió conmovedor video

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach EN VIVO, fecha 25 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

En problemas equipo de la Liga BetPlay en Colombia: la Supersociedades multó al representante legal por no obedecer las órdenes de la entidad

Técnico de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr reveló que la lesión de la figura de Portugal sería “más grave” de lo esperado: “Requirió tratamiento en Madrid”

Así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana tras la clasificación de Millonarios y América de Cali a la fase de grupos

Figura de la selección Portugal se lesionó: este es el compañero de Cristiano Ronaldo que será baja para los partidos ante México y Estados Unidos en la fecha FIFA