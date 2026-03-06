Mhoni Vidente anticipó ajustada ventaja de la derecha en las elecciones presidenciales en Colombia: “Con un margen muy pequeño”

El anuncio de la reconocida astróloga sitúa a los partidos conservadores con escaso margen respecto a sus rivales, en un contexto de alta polarización y proyección de una segunda vuelta para definir la presidencia - crédito Mhoni Vidente/YouTube

La astróloga Mhoni Vidente auguró que en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia la derecha mantendría una ventaja mínima sobre la izquierda, en un contexto marcado por la polarización y la influencia de tendencias internacionales.

El pronóstico de la vidente cubana reincide en el misticismo que rodea la contienda política, en la que el nuevo presidente o presidenta sucederá a Gustavo Petro, y anticipa un resultado ajustado que mantendrá la tensión hasta el último conteo.

La predicción de Mhoni surge en una coyuntura en la que, si ningún aspirante consigue la mayoría absoluta, habrá una segunda vuelta que se realizaría el 21 de junio.

El calendario electoral tiene como contienda preliminar a la jornada del 8 de marzo en la cual se llevarán a cabo tres consultas simultáneas: la Consulta de las Soluciones (con Claudia López y Leonardo Huerta), la Gran Consulta por Colombia (que incluye a figuras políticas como Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa y Paloma Valencia, entre otros), y la Consulta Frente por la Vida (en la que participan Roy Barreras y Daniel Quintero, entre otros).

El proceso electoral colombiano estará marcado por una fuerte polarización y la influencia del modelo Trump, según la astróloga - crédito Carlos Julio Martinez/Reuters

Mhoni Vidente explicó en sus redes que el “proceso de elecciones para presidente trae una fuerza de derecha, pero no tan definida para que pueda ser completamente un ganador”.

Precisó: “Visualizo que en Colombia viene ganando la derecha, pero con un margen muy pequeño sobre la izquierda. La tendencia de Donald Trump sigue cautivando a América Latina”, afirmó la astróloga, confirmando que el escenario estará signado por la polarización y una ventaja nimia, lo que anticipa una campaña con alta carga de especulación y enfrentamiento ideológico.

A estas previsiones añadió que no vislumbra un liderazgo capaz de aglutinar por completo a la oposición: el mapa político, desde su perspectiva, permanece fragmentado, sin una figura única que canalice el total de la energía conservadora.

Frente a ello, destacó la posibilidad de que la figura elegida por el electorado sea alguien con la capacidad de “reinventarse”, y que los signos de fuego y aire —según su interpretación astrológica— determinarán la dinámica del desenlace en las urnas.

La consolidación mediática de Mhoni Vidente en América Latina intensifica el debate sobre el destino político de Colombia - crédito Carlos Julio Martinez/Reuters/Mhoni Vidente/YouTube

La perspectiva de la vidente asocia el escenario colombiano con un influjo global, enfatizando que el “modelo Trump” sigue reforzándose en América Latina. Describió que la narrativa de “mano fuerte” y nacionalismo económico, identificada en el ex presidente estadounidense, opera como referente para un segmento importante del electorado colombiano, que busca seguridad y determinación en sus candidatos.

En la amplia gama de aspirantes y bloques políticos se perfila una competencia marcada por el equilibrio de fuerzas. Las encuestas recientes mencionan a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Sergio Fajardo entre los candidatos con mayor proyección, mientras nombres como Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Paloma Valencia y Daniel Quintero también se posicionan como figuras relevantes en la contienda.

La presencia de Mhoni Vidente como protagonista del debate público colombiano se apoya en su consolidación como una de las astrologas de mayor seguimiento en América Latina. Su contenido, consumido ampliamente en redes sociales, incluye predicciones referidas tanto a artistas internacionales —como Justin Bieber y Bad Bunny— como a procesos políticos en diferentes países.

Las predicciones de Mhoni Vidente demuestran que la contienda electoral en Colombia está muy reñida - crédito CNE

En esta ocasión, su pronóstico para Colombia —donde el proceso electoral de 2026 ya motiva encuestas y especulaciones— acentúa la expectativa sobre el desenlace y las posibles alianzas, tanto para la primera vuelta del 31 de mayo como para una eventual segunda cita el 21 de junio.

El interés que generan sus afirmaciones se suma a la atención que ya despertaban las propias campañas, intensificando la conversación sobre el posible regreso de una política de derecha y la resistencia de una izquierda que, según la vidente, seguirá siendo “sólida hasta el último minuto”.

La intervención de la astróloga cubana ha incorporado un matiz esotérico a un ciclo político que ya concentraba la mirada nacional y regional, y ha colocado la posibilidad de una definición cerrada como uno de los focos centrales para los próximos meses.