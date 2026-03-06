Colombia

‘La Teta Pirata’, la nueva canción de Aterciopelados con la que Andréa Echeverry lidía con su cáncer de mama

El sencillo fusiona vivencias personales con experimentación musical y una puesta audiovisual significativa, abriendo espacios para la reflexión sobre salud y comunidad

La realización audiovisual acompaña la composición musical mediante una atmósfera que combina simbolismo, textiles artesanales y una escenografía elaborada, reforzando el mensaje de fortaleza y colectividad - crédito Aterciopelados

El sencillo y videoclip “La Teta Pirata” de Aterciopelados marcan un punto de inflexión en la carrera del grupo, al convertir la experiencia personal de la cantante en un mensaje de creatividad y resiliencia. Inspirada en el proceso de Andrea Echeverri frente al cáncer de mama, la canción estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 6 de marzo de 2026.

“La Teta Pirata” narra el tránsito de Echeverri por el cáncer de mama y una mastectomía bilateral en 2025, mostrando cómo la adversidad personal puede transformarse en arte. El tema simboliza la capacidad de hallar belleza y fortaleza ante la enfermedad, a la vez que invita a reflexionar sobre la salud, la compañía y el apoyo colectivo.

Concepto y proceso creativo de La Teta Pirata

La composición surgió durante el tratamiento oncológico de Andrea Echeverri, quien reflejó su experiencia y emociones en la letra de la canción.

Tras ser diagnosticada a finales de 2024 con un cáncer de mama agresivo pero detectado tempranamente, la artista fue sometida a una mastectomía bilateral el 10 de enero de 2025, seguida por una resección del pezón derecho quince días después.

Echeverri describe la canción como “oscura pero luminosa”, un testimonio de su vivencia en un momento difícil.

La realización audiovisual acompaña la composición musical mediante una atmósfera que combina simbolismo, textiles artesanales y una escenografía elaborada, reforzando el mensaje de fortaleza y colectividad - crédito Aterciopelados

Expresa cómo la enfermedad le otorgó una percepción distinta sobre el poder y la vulnerabilidad, subrayando la importancia de la red de apoyo de familiares y amigos a lo largo del proceso de recuperación.

“La Teta Pirata” continúa la exploración conceptual de álbumes pasados, como Claroscura y Genes Rebeldes, al cuestionar los ideales culturales de juventud. La obra se erige como metáfora de resiliencia y una invitación a valorar el cuidado de la vida y la unión social.

Fusión musical y atmósfera sonora en el sencillo

El sencillo une géneros latinoamericanos en un entramado musical diverso. Combina la intensidad de la ranchera y la milonga con la cadencia del vals latinoamericano y la introspección del bambuco colombiano. Asimismo, entrelaza influencias del huapango mexicano y la chacarera argentina.

Desde una atmósfera de oscuridad y resistencia, el tema evoluciona hacia un rock expansivo y luminoso, incorporando guitarras eléctricas y acústicas, bajo synth y texturas que sostienen la voz profunda de Echeverri. El resultado es un contraste armónico singular, donde el dolor y la esperanza se entrelazan en un coro memorable.

El videoclip y la propuesta visual de La Teta Pirata

El videoclip fue dirigido por Milagros Jaramillo y Luan Arango, presentando una narrativa visual íntima que sigue las transiciones de luz y sombra de la canción.

La escenografía se destaca por las “tetas de cerámica” de las que fluyen cristales y perlas, símbolo de maternidad y vitalidad.

Echeverri elaboró personalmente los textiles que aparecen en el video, con imágenes de mujeres llorando, y llevó un chaleco diseñado por Dayra Benavides, confeccionado con múltiples tetas de terciopelo y pezones tejidos en crochet. Estos elementos refuerzan la autenticidad y carga simbólica de la propuesta visual.

La producción musical estuvo a cargo de Juan Pablo Villamizar, responsable de guitarras, bajo synth y teclados, con Leonardo Castiblanco en la mezcla y Echeverri en la autoría y producción vocal. El proyecto pone de relieve la colaboración de un equipo diverso, guiado por el compromiso con el concepto artístico del sencillo.

Con esta obra, Aterciopelados tiende puentes entre la tradición y la contemporaneidad, la introspección y la esperanza. La canción y su relato audiovisual reafirman la relevancia de la música y el afecto como refugio constante ante la adversidad.

