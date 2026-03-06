Colombia

Jenny López reveló inconveniente en España que afectó su luna de miel con Jhonny Rivera: “Es un descuadre el berraco”

La cantante colombiana enfrentó un contratiempo en su luna de miel y gira europea con su esposo, pidió ayuda a sus seguidores, compartió la anécdota y bromeó con los contratiempos que le podría generar

La cantante lamentó que la maleta con su ropa de calle para el viaje, que incluye presentaciones en vivo junto a su esposo, no llegó en el vuelo - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Jenny López y Jhonny Rivera se encuentran en Europa celebrando su luna de miel de una manera peculiar. La pareja, celebró la que es considerada una de las bodas del año en el ámbito de la farándula nacional el pasado 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, Pereira.

Acompañados de familiares, amigos y algunos creadores de contenido invitados especialmente por la pareja, el evento tuvo un seguimiento significativo en redes sociales tanto por lo ocurrido en la ceremonia como por los regalos recibidos por la pareja.

De igual modo, sus planes posteriores a la ceremonia dieron de qué hablar. Y es que la pareja anunció su intención de recorrer varias ciudades de España para brindar una serie de conciertos juntos, aprovechando los días de descanso de dicho viaje para celebrar su luna de miel.

Sin embargo, la llegada de la pareja y de sus músicos acompañantes a Madrid trajo consigo un imprevisto que afectó directamente a Jenny, según confirmó en sus redes sociales en las últimas horas.

La pareja tuvo una boda
La pareja tuvo una boda soñada tras varios años de relación, en Arabia, el corregimiento donde nació Jhonny Rivera - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Según contó la cantante, tras llegar a Madrid en un vuelo procedente de Bogotá con escala en Cartagena, notó que una de sus maletas no apareció en la banda de equipaje. “¿Cómo les parece que llegamos acá a Madrid, llegamos, todos los equipos bien, las maletas de todos los muchachos bien y no llegó una maleta mía?”, contó la cantante en tono de sorpresa.

Aclaró que en el equipaje no había objetos de valor diferentes a ropa para los días de estadía y la luna de miel. “No había nada de valor, o sea, nada más allá de ropa y zapatos, que obviamente pues es un descuadre el berraco”, afirmó la artista.

La cantante explicó que la pérdida de la maleta la obligó a improvisar con su vestuario durante este viaje por Europa. “Estoy con estos tenis y voy a estar con estos tenis en todas las fotos mientras salgo por ahí a comprar un par de tenis”, relató medio en broma medio en serio.

Jenny López señaló que el
Jenny López señaló que el extravío de su maleta pudo ser un accidente, dejando claro que no creía que hubiese mala fe de nadie en lo ocurrido - crédito @jennylopez_oficial/IG

Jenny planteó la posibilidad de que la maleta haya sido tomada accidentalmente por otro pasajero, dado que “maletas negras habían muchas y ayer había una muy parecida. Como que las habían bajado ya porque necesitaban la banda en el aeropuerto para otros vuelos”.

De igual modo, Jenny aclaró que no sospecha de mala fe por parte de nadie, y explicó que decidió contar lo ocurrido en sus redes sociales con la intención de que la persona que tomó la maleta se la pueda devolver. “Nada pierdo con hacer esta historia”, aseguró.

Acto seguido, Jenny hizo un pronunciamiento directo a la persona que pudiese haber tomado su equipaje, brindado detalles del contenido de la maleta extraviada. “Es una marca Samsonite, la plaquita es como con plateado y en la parte de arriba dice ‘Jenny López’ en la parte de arriba. Te la encargo por si acaso. Estoy en Madrid y voy a volver el 13 de marzo, así que bueno, por si acaso”, insistió, compartiendo además una fotografía de la maleta.

Jenny López lanzó su primer tema de 2026 “Por Hombres No Se Llora”

A la par que adelanta su gira de conciertos por España con Jhonny Rivera, la cantante aprovechó para lanzar en redes sociales su más reciente lanzamiento musical y el primero que realiza en 2026.

En esta ocasión, la cantante aprovechó el desamor para dar una declaración de fuerza, amor propio y libertad femenina, en línea con el Mes de la Mujer.

Con un ritmo festivo y una letra directa, el tema invita a levantarse después de una ruptura, rodearse de amigas y dejar atrás aquello que ya no suma.

