Investigan muerte de niño de 4 años tras caer en una lavadora dentro de una vivienda en Bello, Antioquia

Las autoridades investigan la muerte de un niño de cuatro años que cayó al interior de una lavadora en una vivienda del municipio de Bello, Antioquia, según información obtenida por Blu Radio. El hecho generó consternación en la comunidad mientras se adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del incidente.

De acuerdo con el reporte policial, el accidente ocurrió en el primer piso de una vivienda ubicada en el barrio Las Vegas, donde el menor se encontraba bajo el cuidado de su madre, una mujer de 31 años, citado por Blu Radio.

Tras el incidente, el niño fue trasladado al hospital Marco Fidel Suárez, donde ingresó sin signos vitales, según confirmó el área pediátrica del centro asistencial a las autoridades, citado por ese medio de comunicación.

El caso se registró dentro de la vivienda donde residía el menor y fue reportado a las autoridades tras conocerse la situación que derivó en su traslado a un centro asistencial. Según la información preliminar entregada por la Policía, el niño habría caído accidentalmente al interior de una lavadora en funcionamiento o abierta dentro del inmueble.

Las autoridades indicaron que el menor fue llevado de inmediato al hospital Marco Fidel Suárez, uno de los principales centros de atención médica del municipio de Bello. Sin embargo, al momento de su ingreso al área pediátrica del hospital, los profesionales de la salud confirmaron que el niño ya no presentaba signos vitales.

Tras el reporte del fallecimiento, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales para iniciar las investigaciones correspondientes. Los organismos encargados del proceso buscan determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el incidente y establecer si existió algún tipo de responsabilidad por parte de los adultos encargados del cuidado del menor.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, el niño se encontraba bajo la supervisión de su madre cuando ocurrió el accidente. No obstante, serán las autoridades competentes las que determinen si el hecho corresponde a un accidente doméstico o si existen otros elementos que deban ser evaluados dentro del proceso investigativo.

El caso generó consternación entre los habitantes del municipio de Bello, donde situaciones que involucran a menores de edad suelen generar especial preocupación en la comunidad. En este contexto, las autoridades reiteraron la importancia de mantener medidas de prevención dentro de los hogares para evitar accidentes domésticos.

Las entidades encargadas de la seguridad y la protección de menores recordaron que muchos de los incidentes que afectan a niños pequeños ocurren en espacios cotidianos dentro de las viviendas. Lugares como cocinas, baños, balcones, piscinas o zonas donde se encuentran electrodomésticos pueden representar riesgos cuando no existe una supervisión constante de los adultos responsables.

Por esta razón, las autoridades insistieron en la necesidad de mantener vigilancia permanente sobre los menores de edad dentro del hogar, especialmente cuando se encuentran en espacios donde pueden presentarse situaciones de riesgo. También recomendaron adoptar medidas de seguridad básicas que contribuyan a prevenir accidentes domésticos.

Entre las recomendaciones mencionadas se encuentra mantener fuera del alcance de los niños medicamentos, productos de limpieza y objetos cortopunzantes que puedan representar un peligro. Asimismo, sugirieron asegurar enchufes eléctricos, instalar barreras o protectores en escaleras y ventanas, y verificar que los juguetes utilizados por los menores sean adecuados para su edad.

Las autoridades también destacaron la importancia de revisar el estado y el funcionamiento de electrodomésticos dentro de las viviendas, ya que estos pueden convertirse en un riesgo si los menores acceden a ellos sin supervisión. En ese sentido, recomendaron adoptar medidas de seguridad adicionales cuando existan equipos como lavadoras, estufas o aparatos eléctricos que puedan representar peligro para los niños.