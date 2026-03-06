Colombia

Investigan muerte de niño de 4 años tras caer en una lavadora dentro de una vivienda en Bello, Antioquia

El menor fue trasladado al hospital Marco Fidel Suárez, pero ingresó sin signos vitales. Las autoridades adelantan investigaciones para establecer las circunstancias del hecho

Guardar
El accidente ocurrió en el
El accidente ocurrió en el primer piso de una vivienda ubicada en el barrio Las Vegas, donde el menor se encontraba bajo el cuidado de su madre, una mujer de 31 años | (Colprensa)

Las autoridades investigan la muerte de un niño de cuatro años que cayó al interior de una lavadora en una vivienda del municipio de Bello, Antioquia, según información obtenida por Blu Radio. El hecho generó consternación en la comunidad mientras se adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del incidente.

De acuerdo con el reporte policial, el accidente ocurrió en el primer piso de una vivienda ubicada en el barrio Las Vegas, donde el menor se encontraba bajo el cuidado de su madre, una mujer de 31 años, citado por Blu Radio.

Tras el incidente, el niño fue trasladado al hospital Marco Fidel Suárez, donde ingresó sin signos vitales, según confirmó el área pediátrica del centro asistencial a las autoridades, citado por ese medio de comunicación.

El niño fue trasladado al
El niño fue trasladado al hospital Marco Fidel Suárez, donde ingresó sin signos vitales - crédito Freepik

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El caso se registró dentro de la vivienda donde residía el menor y fue reportado a las autoridades tras conocerse la situación que derivó en su traslado a un centro asistencial. Según la información preliminar entregada por la Policía, el niño habría caído accidentalmente al interior de una lavadora en funcionamiento o abierta dentro del inmueble.

Las autoridades indicaron que el menor fue llevado de inmediato al hospital Marco Fidel Suárez, uno de los principales centros de atención médica del municipio de Bello. Sin embargo, al momento de su ingreso al área pediátrica del hospital, los profesionales de la salud confirmaron que el niño ya no presentaba signos vitales.

Tras el reporte del fallecimiento, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales para iniciar las investigaciones correspondientes. Los organismos encargados del proceso buscan determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el incidente y establecer si existió algún tipo de responsabilidad por parte de los adultos encargados del cuidado del menor.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, el niño se encontraba bajo la supervisión de su madre cuando ocurrió el accidente. No obstante, serán las autoridades competentes las que determinen si el hecho corresponde a un accidente doméstico o si existen otros elementos que deban ser evaluados dentro del proceso investigativo.

El menor de edad en
El menor de edad en Bello (Antioquia), sufrió un accidente con la lavadora de su vivienda | (Composición Infobae/Pixabay)

El caso generó consternación entre los habitantes del municipio de Bello, donde situaciones que involucran a menores de edad suelen generar especial preocupación en la comunidad. En este contexto, las autoridades reiteraron la importancia de mantener medidas de prevención dentro de los hogares para evitar accidentes domésticos.

Las entidades encargadas de la seguridad y la protección de menores recordaron que muchos de los incidentes que afectan a niños pequeños ocurren en espacios cotidianos dentro de las viviendas. Lugares como cocinas, baños, balcones, piscinas o zonas donde se encuentran electrodomésticos pueden representar riesgos cuando no existe una supervisión constante de los adultos responsables.

Por esta razón, las autoridades insistieron en la necesidad de mantener vigilancia permanente sobre los menores de edad dentro del hogar, especialmente cuando se encuentran en espacios donde pueden presentarse situaciones de riesgo. También recomendaron adoptar medidas de seguridad básicas que contribuyan a prevenir accidentes domésticos.

Entre las recomendaciones mencionadas se encuentra mantener fuera del alcance de los niños medicamentos, productos de limpieza y objetos cortopunzantes que puedan representar un peligro. Asimismo, sugirieron asegurar enchufes eléctricos, instalar barreras o protectores en escaleras y ventanas, y verificar que los juguetes utilizados por los menores sean adecuados para su edad.

Las autoridades también destacaron la importancia de revisar el estado y el funcionamiento de electrodomésticos dentro de las viviendas, ya que estos pueden convertirse en un riesgo si los menores acceden a ellos sin supervisión. En ese sentido, recomendaron adoptar medidas de seguridad adicionales cuando existan equipos como lavadoras, estufas o aparatos eléctricos que puedan representar peligro para los niños.

Temas Relacionados

BelloAntioquiaAccidente domésticoMuerte niño AntioquiaInvestigación autoridadesColombia -Noticias

Más Noticias

Resultados Lotería del Quindío jueves 5 de marzo: quién ganó el premio mayor de $2.000 millones

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería del Quindío jueves

Villavicencio: Pico y Placa para este viernes 6 de marzo de 2026

Cuáles son los carros que no circulan este viernes, chécalo y evita una multa

Villavicencio: Pico y Placa para

Pico y placa en Cali hoy 6 de marzo de 2026, así regirá la medida

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad este viernes

Pico y placa en Cali

Cartagena: Pico y Placa para este viernes 6 de marzo de 2026

La restricción vehicular en Cartagena cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Cartagena: Pico y Placa para

Resultados Súper Astro Luna: último sorteo del jueves 5 de marzo

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Resultados Súper Astro Luna: último
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón presentó su nuevo

Yina Calderón presentó su nuevo look y explicó la inspiración detrás de su más reciente cambio de imagen

Sara Corrales ya le puso fecha y lugar de nacimiento a su hija Mila: “Ciudadana del mundo”

El actor Diego Cadavid pide hacer ‘vaca’ para salvar un albergue de adultos mayores en Cúcuta: compartió conmovedor video

Duetorres dará la apertura del Festival Nacional de la Música Colombiana: esta es la historia del dúo que asombró a Heredero

Carmen Villalobos reapareció cantando una sentida canción de Los Diablitos: “Entrando en situación”

Deportes

Juan Pablo Montoya dio su

Juan Pablo Montoya dio su pronóstico para el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1: desde el podio hasta las variables estratégicas

América de Cali le remontó a Bucaramanga y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Medellín sacó un empate en la Copa Libertadores: fue 1-1 ante Juventud por tercera fase

América de Cali no solo obtuvo tiquete a fase de grupos de la Copa Sudamericana: este es el millonario premio de la Conmebol

Medellín ya tiene fecha para su próximo partido de la Copa Libertadores: a definir la clasificación contra Juventud