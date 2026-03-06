Colombia

Famosa influenciadora compartió video para “darles moral” a los que están atravesando por cambios tras cumplir 30 años: “Lo jodido que es aceptar tu nuevo cuerpo de adulta”

La creadora de contenido Mariana Infante se animó a hablar sin filtros sobre el proceso de aceptar el propio cuerpo tras la adolescencia, un tema que conectó enseguida con una audiencia llena de empatía y experiencias compartidas

"Poco se habla de lo
"Poco se habla de lo jodido que es aceptar tu nuevo cuerpo de adulta": Machis habló sobre los cambios físicos después de los 30 y envió mensaje a sus seguidoras

La creadora de contenido de maquillaje Mariana Infante, más conocida en las redes sociales como Machis, compartió un reflexivo video en sus redes sociales en el que habló con total honestidad sobre un tema con el que muchas mujeres se han identificado: los cambios físicos que llegan con la adultez y la dificultad de aceptar que el cuerpo evoluciona con el paso del tiempo.

A través de un mensaje dirigido especialmente a sus seguidoras, la influencer explicó que recientemente se ha encontrado en redes sociales con videos que hablan sobre la transición entre el cuerpo adolescente y el cuerpo adulto, algo que, según confesó, la llevó a reflexionar sobre su propia experiencia. Su publicación generó empatía entre sus fans, quienes aseguraron sentirse identificados con el mensaje.

“Poco se habla de lo jodido que es aceptar tu nuevo cuerpo de adulta. En mi lado de TikTok me han salido estos vídeos que son como... no me acuerdo textualmente qué decían, pero para que me entiendan, era algo como: yo peleando con mi cabeza para hacerle entender que ya no tengo el cuerpo que tenía a los quince años. Una vaina así. Y les juro que fue como: ‘Guau, me siento superidentificada’, porque sí, es lo único que me pasa todos los días de mi vida, literal”, expresó.

