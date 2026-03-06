Colombia

David Luna denunció presuntas irregularidades en votación de colombianos en el exterior

El precandidato aseguró que ciudadanos habrían recibido información confusa en consulados y denunció que en algunos casos inicialmente se negó la entrega del tarjetón de la consulta

Según David Luna, algunos votantes en consulados habrían tenido que insistir para recibir el tarjetón de la consulta

El precandidato presidencial David Luna aseguró que ciudadanos colombianos que acudieron a votar en consulados en distintos países le han reportado presuntas irregularidades durante el proceso de votación de la Gran Consulta en el exterior.

La denuncia fue divulgada a través de un video en el que el dirigente político afirmó haber recibido alertas de electores que participaron en las jornadas anticipadas habilitadas para quienes residen fuera del país.

“Ojo, mucho ojo con esta denuncia. Colombianos en el exterior que han ido a votar a consulados en diferentes partes del mundo nos han alertado de varias irregularidades”, afirmó Luna al iniciar su mensaje.

De acuerdo con lo señalado por el precandidato, uno de los reportes indica que algunos ciudadanos solicitaron el tarjetón correspondiente a la consulta y, en un primer momento, les habrían informado que no estaba disponible.

El precandidato presidencial David Luna
El precandidato presidencial David Luna denunció presuntas irregularidades en la votación de colombianos en el exterior durante la Gran Consulta- crédito Colprensa/Catalina Olaya/VisualesIA

“La primera de ellas, que han pedido el tarjetón de la consulta y en algunos casos les han dicho que no hay. Después de insistir, se los han terminado entregando”, explicó.

Luna también aseguró que algunos votantes le comunicaron otra situación relacionada con personas que estarían ubicadas cerca de los lugares de votación. Según su versión, estos individuos se presentarían como voceros del Gobierno y entregarían instrucciones a los electores.

“Antes de llegar a los puestos de votación, hay varios voceros que dicen ser del Gobierno diciendo que pidan el tarjetón de la consulta y que le pongan un mamarracho para anular el voto”, señaló.

El dirigente calificó ese señalamiento como una situación que debe ser denunciada por los ciudadanos que participen en la jornada electoral. “Esto que les acabo de contar es muy grave. Por eso les pido que denuncien cualquier tipo de irregularidad”, indicó.

La Registraduría aseguró que los
La Registraduría aseguró que los sistemas tecnológicos utilizados en el proceso electoral en el exterior no han presentado fallas- crédito Registraduría Nacional

En el mismo mensaje, Luna explicó que quienes quieran reportar situaciones relacionadas con el proceso electoral pueden hacerlo a través de una sección habilitada para denuncias en la página web de la Gran Consulta.

El precandidato también invitó a los colombianos en el exterior a participar en la votación y a marcar únicamente una opción dentro del tarjetón para evitar que el sufragio quede anulado.

“Con más razón, acérquense a las urnas, pidan el tarjetón de la consulta, voten por el que ustedes quieran, no por el que les toca, y no se dejen llevar por esos mensajes de no participar”, afirmó.

Y agregó: “Hoy los necesitamos más que nunca por el país, la democracia y la defensa de las instituciones”.

Las votaciones para colombianos residentes en el exterior comenzaron el lunes previo a la jornada electoral en Colombia. En ese contexto también se han conocido cuestionamientos relacionados con las condiciones en las que se desarrolla el proceso.

El sindicato de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Unidiplo, aseguró en un comunicado que el personal consular estaría enfrentando jornadas laborales extensas durante la organización de las elecciones.

Según el gremio, algunos funcionarios han trabajado más de 14 horas diarias para cumplir con las tareas relacionadas con el proceso electoral.

Las votaciones para colombianos en
Las votaciones para colombianos en el exterior comenzaron días antes de la jornada electoral en el país-VisualesIA

En ese documento también se mencionaron posibles dificultades en plataformas utilizadas para la logística electoral. Entre los problemas señalados figuran direcciones incorrectas en la consulta de puestos de votación, inconvenientes en el sistema de digitalización de formularios E-14 y errores en la plataforma destinada a los jurados de votación.

Tras la difusión de estas alertas, la Registraduría Nacional sostuvo que los sistemas tecnológicos utilizados para el proceso electoral en el exterior no han presentado fallas.

La entidad explicó que la transmisión de información desde los consulados se realiza mediante un sistema de escaneo de formularios y un chatbot que permite enviar datos de manera ágil para el reporte de resultados.

