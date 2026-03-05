Yaya Muñoz lanzó polémico comentario sobre el embarazo: “Estar peleando por cuota alimentaria”

Yaya Muñoz enfrenta las expectativas sociales sobre la maternidad con contundente mensaje - crédito @dahianlorena/ Instagram

La creadora de contenido Yaya Muñoz, conocida por su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se volvió tendencia tras responder de forma directa a preguntas sobre sus planes de maternidad.

La conversación inició cuando compartió imágenes en sus redes sociales y recibió comentarios en los que algunos usuarios opinaban que “ya era momento de tener un hijo”.

El interés por la vida personal de Dahian Muñoz, nombre real de la influenciadora, aumentó luego de que confirmara en enero de 2026 que su relación con José Rodríguez, también exintegrante del reality, había terminado poco antes de la Navidad de 2025. La pareja, que se formó durante el programa, continuó junta varios meses después de su salida, compartiendo contenidos y mostrando su día a día lejos de la televisión. El distanciamiento fue evidente hacia finales de año, lo que motivó preguntas constantes de sus seguidores sobre su situación sentimental y sus proyectos personales.

En medio de este contexto, una publicación de Yaya Muñoz mostrando su figura generó numerosos mensajes. Uno de los usuarios comentó que la veía “muy hermosa” y consideró que la maternidad “Ya va siendo hora de que tengas un hijo, te sentaría muy bien”. La respuesta de la influenciadora fue clara y contundente: “No graciasssss. Estoy en mi mejor proyecto (EN MI). no estoy pa estar peleando por cuota alimentaria y menos casa”.

La relación entre Dahian Muñoz y José Rodríguez fue una de las más seguidas por los espectadores durante y después de La casa de los famosos Colombia.

La separación fue confirmada por ambos: Muñoz explicó que la decisión se debió a diferencias personales, mientras que Rodríguez manifestó públicamente que fue él quien tomó la decisión final, sin dar mayores detalles para evitar controversias.

Yaya Muñoz confesó que recibió oferta para aparentar un vínculo sentimental con un cantante

Durante una entrevista en un programa digital Tamo´en vivo de Dímelo King, Yaya Muñoz sorprendió al relatar que un reconocido cantante le ofreció una suma considerable de dinero para fingir que estaban en una relación sentimental. “Un artista, un artista, me daba plata como para que vendiéramos que teníamos una relación”, contó, desatando especulaciones entre los presentes y en redes sociales.

Aunque surgieron nombres como Silvestre Dangond en la charla, Yaya fue clara y negó cualquier vínculo con él. Prefirió mantener en reserva la identidad del artista, solo mencionó que reside en Miami, lo que dio pie a múltiples teorías y comentarios de sus seguidores.

Yaya no profundizó en si llegó a considerar la propuesta ni cuándo ocurrió exactamente, pero su confesión reavivó el debate sobre la autenticidad de los vínculos entre figuras públicas y el alcance de este tipo de estrategias en el espectáculo.

El cierre de la transmisión sumó un giro adicional, cuando Yaya recibió en vivo un ramo de rosas y una dedicatoria romántica de un admirador anónimo. El gesto la tomó desprevenida y generó nuevas especulaciones entre quienes seguían el programa sobre su situación afectiva actual.

Luego del fin de la relación de Yaya y Jose, los seguidores de la presentadora han estado atentos a pistas sobre una posible relación o acercamiento amoroso con otros hombres. Sin embargo, Muñoz ha sido clara al asegurar que está en una etapa en la que prefiere estar soltera y enfocada en su trabajo.

Yaya habló del “50/50″ que tenía en su relación con Jose

Recientemente, Muñoz estuvo como invitada en el programa Buen día Colombia del Canal RCN, donde reveló detalles de su reciente ruptura y decidió aclarar algunos rumores en redes sociales.

Desde que la pareja empezó su relación en La casa de los famosos, se viralizaron comentarios en redes sociales donde se señalaba a Jose de “tacaño”, esto por supuestamente dividir en partes iguales los gastos en pareja, lo que trajo burlas hasta el final del noviazgo.

Debido a esos rumores, Yaya habló en Buen día Colombia y aseguró que los gastos no se dividían de esa manera, sino que todo fue parte de un malentendido. “No era 50/50, una vez dije eso y se viralizó, pero la verdad es que solo nos ayudábamos como equipo, pero la gente entendió que todo lo pagábamos por mitad, pero no era así. Igual en la calle ya me dicen ‘50/50′“, reveló Yaya.