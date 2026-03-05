Colombia

Vicky Dávila pidió a Abelardo de la Espriella que apoye la Gran Consulta: “Ya no estamos para debates a destiempo”

La candidata presidencial sugirió que el apoyo de De la Espriella podría desbancar al candidato Iván Cepeda en las elecciones de 2026

Guardar

La candidata presidencial pidió a su rival que integre una "unión total" contra Iván Cepeda - crédito suministrado a Infobae

Vicky Dávila, periodista y candidata a la Presidencia de Colombia por el movimiento Valientes —que integra la Gran Consulta por el centro derecha para las elecciones de 2026— le insistió a Abelardo de la Espriella, también candidato por el movimiento Defensores de la Patria, que se adhiera a una “unión total” contra los candidatos de izquierda, principalmente, Iván Cepeda

A través de un video que difundió en sus canales de información, Dávila le comentó: “Abelardo, partidos, les pido por favor que no cometan el error de irse contra la Gran Consulta. Aquí va a salir una persona. Vamos a luchar por la democracia y la libertad, pero cuando llegue el momento de la unión total”, sostuvo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Vicky Dávila agregó que el candidato final que deba encarar a presidenciables como Iván Cepeda debería integrar esa fuerza; de manera que pueda interrumpirse el proyecto político progresista en la agenda del periodo 2026-2030. Junto a la periodista, los otros candidatos de la coalición son: Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón , David Luna, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria.

La candidata presidencial aseguró que
La candidata presidencial aseguró que se necesita una "unión total" contra Iván Cepeda - crédito Colprensa

Puedes ser tú, Abelardo, puede ser alguien de la Gran Consulta, pero cuando llegue el momento, vamos a tener que tener esa unión total”, dijo.

La candidata ha sido recurrente en afirmar que su rival para las presidenciales ha llegado “a causar división”, en especial, luego de afirmar que no se incluiría en ninguna coalición entre partidos afines. De hecho, desde diciembre de 2025 criticó con ímpetu la decisión de De la Espriella de no ir a consulta.

De hecho, en su reciente mensaje no desconoció su postura previa y les pidió tanto a De la Espriella como a sus seguidores que “no sigan generando odio, resentimiento, rabia, rencillas”. Les solicitó que “por favor, sean responsables”.

Ya no estamos para peleas politiqueras. Ya no estamos para debates a destiempo. Estamos para defender juntos la democracia y la libertad. Que los colombianos decidan”, agregó la periodista.

Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David
Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo (de izquierda a derecha) integran la Gran Consulta por Colombia - crédito @VickyDavilaH/X

Dávila no cerró su mensaje sin acuñar una peculiar solicitud a los votantes del líder de Defensores de la Patria: “A los abelardistas les digo: voten por mí en la Gran Consulta. Después ahí vamos viendo”.

Abelardo de la Espriella ratificó que no participará en consultas

Mientras tanto, Abelardo de la Espriella ha concentrado sus esfuerzos en su campaña presidencial, con un contundente mensaje contra la izquierda, pero por su propia cuenta. Ha insistido en confiar en su propio movimiento.

El lunes, 2 de marzo de 2026, afirmó en su perfil de X: “Yo no voy a una fiesta a la que no me invitaron. Mi consulta es una sola: la lista del Tigre con Salvación Nacional”. Incluso, dijo a los votantes: “Lo adecuado, si tu candidato no está en las consultas, es no pedir el tarjetón. Vamos a concentrarnos en las listas del Tigre”.

Abelardo de la Espriella aseguró
Abelardo de la Espriella aseguró que no hará parte de ninguna consulta interpartidista - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Mientras tanto, Vicky Dávila sostiene que se deben doblar fuerzas contra Iván Cepeda, del que dice que es “un problema más grande que Petro”.

En entrevista con Caracol Radio, Dávila argumentó que la situación actual de Colombia exige una reacción urgente ante lo que considera una deriva peligrosa en la conducción nacional.

En palabras de la precandidata, “Iván Cepeda tiene formación en comandante y por eso es que es tan peligroso, ese sí es riguroso en los tiempos y en la disciplina de sus objetivos”. Según su visión, Cepeda buscaría radicalizar las políticas impulsadas por el actual presidente.

Respecto a Cepeda, Dávila cuestionó la persistencia de la alta intención de voto por su candidatura y manifestó su incredulidad ante el hecho de que “este país ya cometió ese error”. Sostuvo que Cepeda “defendió a Santrich, que era un criminal, y siempre estuvo al lado de esa gente”.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaVicky DávilaGran ConsultaUnión totalIván CepedaColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El Atanasio Girardot será el estadio en donde se jugará el partido más importante de lo que va de 2026 para los dos clubes colombianos con más títulos en la historia

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

Puentes peatonales peligrosos en Bogotá: el recorrido de un youtuber que puso en evidencia la inseguridad

El creador de contenido Cris Sin Límite cruzó las zonas más mencionadas por sus seguidores a la hora de hablar de hurtos y robos en la capital

Puentes peatonales peligrosos en Bogotá:

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

El cuadro dirigido por Lucas González tendrá un partido clave ante el cuadro chileno tras sufrir en la segunda fase ante Deportivo Táchira

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN

Atlético Nacional causaría polémica con David Ospina ante Millonarios: esto pasaría con el portero

El cuadro verde tendrá lo mejor de su nómina para medirse a los azules por la Copa Sudamericana, entre ellos a su experimentado guardameta

Atlético Nacional causaría polémica con

Jhon Arias explicó por qué decidió llegar al América de Cali y su agradecimiento con Santa Fe

El extremo colombiano, hoy figura en el fútbol brasileño, compartió detalles de su trayectoria y destacó la influencia familiar y profesional que marcó sus primeros pasos en el FPC

Jhon Arias explicó por qué
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa para esclarecer el

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Beéle lanzan “Algo

Shakira y Beéle lanzan “Algo Tú” en plataformas digitales: así suena y se ve la colaboración entre los barranquilleros

Actor Lucho Velasco reveló por quién votará en las consultas presidenciales del 8 de marzo: “Un tema bastante álgido”

La Pestilencia se despide definitivamente de los escenarios; tendrá un último concierto: esta es la fecha y el valor de la entrada

Valentino Lázaro les pidió perdón a dos participantes en ‘La casa de los famosos Colombia’ y reveló que ya no tiene el mismo gusto por el juego

Melissa Gate señaló a Karina García de haberla menospreciado y reveló que fue manipulada para pelear en ‘La casa de los famosos’

Deportes

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

Atlético Nacional causaría polémica con David Ospina ante Millonarios: esto pasaría con el portero

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Jhon Arias explicó por qué decidió llegar al América de Cali y su agradecimiento con Santa Fe

Supuestos pagos para designaciones arbitrales en el fútbol colombiano: abogado analizó las posibles consecuencias