Vicky Dávila pidió a Abelardo de la Espriella que apoye la Gran Consulta: “Ya no estamos para debates a destiempo”

Vicky Dávila, periodista y candidata a la Presidencia de Colombia por el movimiento Valientes —que integra la Gran Consulta por el centro derecha para las elecciones de 2026— le insistió a Abelardo de la Espriella, también candidato por el movimiento Defensores de la Patria, que se adhiera a una “unión total” contra los candidatos de izquierda, principalmente, Iván Cepeda

A través de un video que difundió en sus canales de información, Dávila le comentó: “Abelardo, partidos, les pido por favor que no cometan el error de irse contra la Gran Consulta. Aquí va a salir una persona. Vamos a luchar por la democracia y la libertad, pero cuando llegue el momento de la unión total”, sostuvo.

Vicky Dávila agregó que el candidato final que deba encarar a presidenciables como Iván Cepeda debería integrar esa fuerza; de manera que pueda interrumpirse el proyecto político progresista en la agenda del periodo 2026-2030. Junto a la periodista, los otros candidatos de la coalición son: Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón , David Luna, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria.

“Puedes ser tú, Abelardo, puede ser alguien de la Gran Consulta, pero cuando llegue el momento, vamos a tener que tener esa unión total”, dijo.

La candidata ha sido recurrente en afirmar que su rival para las presidenciales ha llegado “a causar división”, en especial, luego de afirmar que no se incluiría en ninguna coalición entre partidos afines. De hecho, desde diciembre de 2025 criticó con ímpetu la decisión de De la Espriella de no ir a consulta.

De hecho, en su reciente mensaje no desconoció su postura previa y les pidió tanto a De la Espriella como a sus seguidores que “no sigan generando odio, resentimiento, rabia, rencillas”. Les solicitó que “por favor, sean responsables”.

“Ya no estamos para peleas politiqueras. Ya no estamos para debates a destiempo. Estamos para defender juntos la democracia y la libertad. Que los colombianos decidan”, agregó la periodista.

Dávila no cerró su mensaje sin acuñar una peculiar solicitud a los votantes del líder de Defensores de la Patria: “A los abelardistas les digo: voten por mí en la Gran Consulta. Después ahí vamos viendo”.

Abelardo de la Espriella ratificó que no participará en consultas

Mientras tanto, Abelardo de la Espriella ha concentrado sus esfuerzos en su campaña presidencial, con un contundente mensaje contra la izquierda, pero por su propia cuenta. Ha insistido en confiar en su propio movimiento.

El lunes, 2 de marzo de 2026, afirmó en su perfil de X: “Yo no voy a una fiesta a la que no me invitaron. Mi consulta es una sola: la lista del Tigre con Salvación Nacional”. Incluso, dijo a los votantes: “Lo adecuado, si tu candidato no está en las consultas, es no pedir el tarjetón. Vamos a concentrarnos en las listas del Tigre”.

Mientras tanto, Vicky Dávila sostiene que se deben doblar fuerzas contra Iván Cepeda, del que dice que es “un problema más grande que Petro”.

En entrevista con Caracol Radio, Dávila argumentó que la situación actual de Colombia exige una reacción urgente ante lo que considera una deriva peligrosa en la conducción nacional.

En palabras de la precandidata, “Iván Cepeda tiene formación en comandante y por eso es que es tan peligroso, ese sí es riguroso en los tiempos y en la disciplina de sus objetivos”. Según su visión, Cepeda buscaría radicalizar las políticas impulsadas por el actual presidente.

Respecto a Cepeda, Dávila cuestionó la persistencia de la alta intención de voto por su candidatura y manifestó su incredulidad ante el hecho de que “este país ya cometió ese error”. Sostuvo que Cepeda “defendió a Santrich, que era un criminal, y siempre estuvo al lado de esa gente”.