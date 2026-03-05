Revelan las millonarias incautaciones por presunta compra de votos durante el 2026: hasta en fajas de ropa ocultaban dinero en efectivo

Las capturas estarían vinculadas, presuntamente, a la compra y venta de votos en varios puntos del país - crédito Colprensa

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, publicó en sus redes sociales un balance de las incautaciones de dinero, algunas presuntamente vinculadas a la compra y venta de votos, en plena época electoral en Colombia.

Solo en 2026, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la confiscación de 1.760 millones derivados de 14 procedimientos, con un resultado de 20 capturas, algunas en flagrancia y con órdenes de aseguramiento intramural, informó el jefe de la Defensa Nacional.

Fuentes de Infobae Colombia suministraron datos sobre las acciones de las autoridades en medio de un despliegue intensivo de operativos para garantizar las libertades democráticas de los colombianos en la jornada electoral del 8 de marzo, y en los comicios presidenciales del 31 de mayo de 2026.

De estos casos, la menor suma en efectivo decomisada por las autoridades fue de 20 millones de pesos. Del total de casos, diez incautaciones se realizaron por medio de controles viales a vehículos en movimiento; mientras que otros cuatro sucedieron en acciones rutinarias de control.

Las autoridades hallaron grandes sumas en bolsos, fajas corporales y en folios con listas.

Varios de estos la apertura de procesos judiciales, así como la incautación de los carros, y elementos relacionados con campañas políticas, según la información suministrada a este medio.

Estos fueron los operativos

De acuerdo con la información de suministrada, el 3 de febrero de 2026, en el sector de Las Palmas, Barrancabermeja, fueron detenidas dos personas con 109,9 millones de pesos en efectivo y un arma de fuego.

Dos días después, el 5 de febrero, en Villavicencio, Meta, uniformados de la Policía incautaron 56,97 millones de pesos a un individuo que no pudo acreditar la procedencia del dinero. El implicado se movilizaba en un vehículo particular y el caso se catalogó solo como incautación.

El 11 de febrero, agentes en Buenaventura, Valle del Cauca, decomisaron 52 millones de pesos durante operativos de control en la ruta 25. En este caso no hubo capturas, solo la incautación del dinero.

Una semana después, el miércoles 18 de febrero, nuevamente en Buenaventura, se realizó la captura de una persona en un puesto de control sobre la ruta 25. Los uniformados incautaron 110 millones de pesos.

A los dos días, el 20 de febrero, en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, uniformados capturaron a tres personas por presunto lavado de activos. Se les hallaron 243,5 millones de pesos ocultos en fajas corporales durante un control policial.

El mismo día, en Apartadó, Urabá, cuatro personas fueron detenidas con 150 millones de pesos ocultos en una camioneta particular.

A los ocho días, el sábado 28 de febrero, unidades de la Policía capturaron en flagrancia a tres personas que transportaban 100 millones de pesos en una lancha, en Mapiripán, Meta, el 28 de febrero. Una persona quedó detenida intramuralmente.

Incautaciones en marzo

El miércoles 4 de marzo se implementaron las acciones. Agentes en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, capturaron a dos personas y decomisaron 145 millones de pesos ocultos en un vehículo remolcado por una grúa. Además, hallaron propaganda política de un candidato. La justicia declaró ilegales ambas libertades.

Paralelamente durante la misma jornada, en Montería, Córdoba, se reportó la captura de dos personas y la incautación de 434,7 millones de pesos transportados en un vehículo particular.

Ese día también fue detenida una persona en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta, cuando andaba con 26,9 millones de pesos en su bolso, junto a 3.037 stickers de propaganda política y cinco folios con listados de nombres y apellidos. El capturado fue presentado en audiencia.

Otro caso sucedió en San Onofre, Sucre, donde unidades de la Policía detuvieron a dos personas y decomisaron 28,35 millones de pesos que eran trasladados en una camioneta. Ambos capturados fueron llevados a audiencia.

En las horas de la mañana del jueves, 5 de marzo, en la vía que conecta Condoto y Quibdó, Chocó, fue capturada una persona con 20 millones de pesos ocultos en una camioneta particular. También se halló propaganda política. El detenido fue presentado en audiencia.

En la misma jornada, uniformados de la Policía realizaron la incautación de 71,46 millones de pesos en la vía Ibagué-Girardot, Tolima, transportados en un vehículo particular.

Al respecto de estos casos, el ministro Sánchez aseguró que las investigaciones penales continúan, frente a nuevos posibles casos relacionados con delitos electorales.

Desde el Consejo Nacional Electoral recordaron que la Ley 1864 de 2017 establece penas de prisión de cuatro a nueve años y multas que pueden ir desde 400 hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes ofrezcan dinero o cualquier dádiva a cambio de votos.

La norma sanciona tanto a quienes buscan que los ciudadanos apoyen a un candidato, partido o corriente política, como a quienes incentivan el voto en blanco, la abstención o el sufragio en un sentido específico durante plebiscitos, referendos, consultas populares o procesos de revocatoria de mandato.“

Por su parte, la propaganda política está permitida hasta la media noche del viernes previo a la jornada electoral.