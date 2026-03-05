Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Ciudadanos y autoridades participan en el descenso del cuerpo de Adriana María Naranjo Vergara del bus escalera donde fue atacada - crédito @InesBetancur1/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $100 millones para quien suministre información que conduzca a la captura de los responsables del asesinato de Adriana María Naranjo Vergara, ocurrido en Andes, el martes 3 de febrero, en la zona urbana del municipio.

El crimen fue perpetrado hacia el mediodía por dos hombres armados que se desplazaban en motocicleta y que abrieron fuego contra la víctima cuando se encontraba en un bus tipo escalera en el sector conocido como La Plazoleta.

Tras el ataque armado, Naranjo fue trasladada de urgencia a un centro médico, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas.

El crimen ocurrió dentro de un bus escalera en el sector La Plazoleta de Andes, en medio del aumento de la violencia en el suroeste antioqueño - crédito Conandes e @InesBetancur1/X

De acuerdo con Rendón, la medida busca incentivar la colaboración ciudadana para identificar, individualizar, judicializar y capturar a los autores materiales del homicidio.

“Ofrecemos una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la identificación, individualización, judicialización y captura de los responsables del asesinato de Adriana María Naranjo Vergara, ocurrido ayer en el municipio de Andes, mientras se movilizaba en un vehículo. Necesitamos el apoyo de todos para dar con el paradero de estos criminales para que respondan ante la justicia”, señaló el mandatario regional.

Las autoridades insisten en que la comunidad pudo observar a los agresores y solicitan detalles sobre sus características físicas o cualquier dato relevante que facilite su localización.

Este es el cartel donde se ofrece recompensa por información de los responsables del crimen de Adriana Naranjo - crédito @AndrésJRendón/X

¿Quién era Adriana Naranjo?

La víctima, de 51 años, era esposa de Óscar Ramiro Serna Cardona, funcionario de la Oficina de Planeación de Andes, y madre de la secretaria del alcalde Germán Vélez.

Pronunciamiento de la Alcaldía de Andes expresando condolencias y solidaridad con la familia de la víctima tras el homicidio registrado en el municipio - crédito Alcaldía de Andes

Hasta el momento, no se conocen reportes de amenazas en su contra, según la información preliminar disponible.

Con el asesinato de Naranjo, Andes registra 14 muertes violentas en lo que va de 2026. En 2025, el municipio reportó 60 homicidios, una cifra sin precedentes en la historia reciente del municipio del Suroeste antioqueño, ubicado a 115 kilómetros de Medellín.

A nivel departamental, Antioquia ha registrado 19 víctimas en homicidios múltiples en lo que va de 2026, tras seis hechos violentos masivos reportados entre enero y febrero. Cinco casos fueron triples homicidios en Abejorral, Tarso, Titiribí, Yondó y Segovia, y otro cuádruple en la frontera entre Amalfi y Remedios.

La Gobernación de Antioquia afirmó que el aumento de estos crímenes evidencia la intensificación del conflicto y la presencia de estructuras armadas ilegales. En menos de dos meses, la cifra supera la de años anteriores, cuando los episodios fueron considerablemente menores.

Por su parte, la Alcaldía de Andes emitió un mensaje de condolencias dirigido especialmente a la familia de la víctima, expresando solidaridad y acompañamiento en medio de la tragedia. La violencia asociada a la extorsión y el tráfico de drogas ha recrudecido el conflicto en Andes y otras localidades del suroeste antioqueño, dificultando la seguridad de la población civil.

Las autoridades departamentales instan a la población a colaborar con datos que contribuyan al esclarecimiento del homicidio. Quienes tengan información relevante pueden comunicarse a los números 314 3587212, 321 3949992, 321 3947094 o a la línea de emergencias 123.

Reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sobre la situación de orden público en el suroeste de Antioquia, donde persisten disputas entre estructuras armadas ilegales - crédito Indepaz

“Los ojos y los oídos de la Fuerza Pública son la comunidad. Es fundamental que quienes tengan información sobre este hecho la entreguen a las autoridades: características físicas de los responsables, placas de la motocicleta, rutas de huida o cualquier dato que contribuya a su captura. Denuncien, informen. La seguridad es un compromiso de todos: fuerza pública, autoridades administrativas y ciudadanía”, señaló el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, brigadier (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán.

Las autoridades investigan si grupos armados como La Terraza y el Clan del Golfo, que mantienen una disputa por el control territorial y actividades ilícitas en la región, están relacionados con el crimen.